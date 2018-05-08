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Что стоит за гибелью российских вертолета Ка-52 и истребителя Су-30СМ в Сирии

08 мая 2018, 16:24  •  199 • В России

З мая при взлете с авиабазы Хмеймим разбился истребитель Су-30СМ (погибли комэск майор Альберт Давидян и его подчиненный). 6 мая в восточной части Сирии потерпел катастрофу вертолет Ка-52 («Аллигатор») - и снова потеря двух пилотов.

По версии Минобороны, крушение самолета могло быть вызвано попаданием птиц в двигатели машины. Впрочем, это лишь предположения. Определенность возникнет после того, как обломки самолета поднимут со дна Средиземного моря.

Что думают о катастрофах специалисты?

Летчик-испытатель Борис Лукашов:

- До официального заключения комиссии Минобороны, работающей на месте катастрофы, мы, можем лишь гадать о ее причинах. Слышал по радио мнение одного авиационного «знатока»: он говорил, что раз у Су-30СМ два двигателя, то сомнительно, что при попадании птицы в один из них экипаж не смог бы на одном движке дотянуть до аэродрома. Это мнение дилетанта. Птица так же опасна для самолета, как и ракета! Не всякая ракета способна уничтожить, например, стратегический бомбардировщик, а пернатым это удавалось. В мае 2016 года американский стратегический бомбардировщик B-52 был уничтожен одной птицей. А у него - восемь движков!

З мая при взлете с авиабазы Хмеймим разбился истребитель Су-30СМ

- Но у нашего учебного самолета L-39 один двигатель, и тем не менее 28 апреля курсанту Михаилу Еманову после столкновения машины с птицей удалось посадить самолет.

- Там была другая ситуация - птица угодила в стекло фонаря кабины. После столкновения в самолете произошла разгерметизация, отказал двигатель. L-39 начал терять высоту, и летчику приказали катапультироваться, но он решил сажать самолет. Молодец парень!

- А если Су-30 разбился не из-за птицы?

- Тогда останутся еще две версии: либо техническая неполадка с машиной, либо террористы срубили на взлете зенитной ракетой. Странно, что пилоты не успели ничего передать на землю. Значит, трагедия разыгралась слишком быстро. Летчики и катапультироватьcя не успели... Насколько мне известно от коллег, проблемы начались сразу после взлета: Су-30 поднялся на 200 м и, вместо дальнейшего набора высоты, стал вдруг клевать носом. Проблема явно возникла в системах управления. По какой-то причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей.

«АЛЛИГАТОР» ПОГИБ В ПУСТЫНЕ

В ночь на 7 мая в восточной, пустынной, части Сирии потерпел катастрофу российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Кстати, почему вертушку отправили на патрулирование ночью - загадка. По предварительной официальной версии военного ведомства РФ, экипаж и машина погибли из-за технической неполадки. По неофициальной — она была сбита террористами из переносного занитногго рактеного комплекса (ПЗРК).

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Это седьмой по счету потерянный в Сирии российский вертолет. И первый - Ка-52. Поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования. Оба проходили службу в Восточном военном округе.

Два пилота российского вертолёта, который вчера разбился в Сирии: командир экипажа и заместитель командира эскадрильи, подполковник Николай Гущин; Штурман, стрелок - лейтенант Роман Мирошниченко

У российских военных экспертов - разные мнения насчет того, что погубило «Аллигатор». Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский уверен, что российский вертолет не могли сбить:

- Если бы Ка-52 сбили боевики, они бы наперебой рекламировали свой "успех"... Там в очередь выстраиваются группировки, спешащие заявить, что сбили аппарат именно они. Если говорить о восточной части Сирии, о районе, где летал вертолет, я не вижу, кто бы мог его там сбить.

По мнению Мураховского, версия Минобороны о технических неполадках — наиболее правдоподобная на сегодня.

Заместитель командира вертолетного полка подполковник Андрей Семенов резок и категоричен:

- Если мы говорим о «технических неполадках» - а вы докажите! Обследуйте упавшую машину - и представьте факты! Даже если машина сгорела при ударе о землю, то по ее фрагментам можно все-таки установить - она сама упала, или же ее сбили.

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