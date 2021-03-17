Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский стал всё чаще говорить о возвращении Крыма и называть референдум 2014 года "фейковым". Эксперты уже назвали заявления украинского лидера дерзостью и уверены, что таким образом он пытается вернуть Донбасс.

"Фейковым" назвал президент Украины Владимир Зеленский референдум 2014 года в Крыму, когда жители полуострова единогласно проголосовали за возвращение региона в состав России. Эксперты уверены, что бесконечные разговоры о "Крымской платформе" - непонятного, по их словам, саммита, итогом которого станет возвращение Донбасса, - это не что иное, как дерзкие планы Зеленского попытаться изменить свой подход к Крыму и ДНР.

Пока нет точной даты проведения саммита, в котором, по планам Зеленского, примут участие такие страны, как Украина, Франция, Германия, Великобритания, США, Турция и другие, но есть понимание конечной цели - давление на Россию. В МИД РФ уже охарактеризовали решение провести саммит как посягательство на территориальную целостность.

Эксперты назвали действия украинского лидера "маханием шашкой" в надежде хоть что-нибудь сделать, пишет газета "Комсомольская правда". По мнению украинского политического аналитика Тараса Козуба, урегулирование конфликта в Донбассе напоминает "хорватский сценарий" - жертв будет много, а Минские соглашения разрушатся. Он уверен, что Зеленский действует в интересах "партии войны".

Козуба поддерживает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Он уверен, что "Крымская платформа" представляет чрезвычайную опасность для России, так как в ходе проведения саммита может сформироваться новый антироссийский альянс.