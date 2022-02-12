Что стоит за датами "нападения России"? Посол Антонов разъяснил задумку США в двух пунктах

Вашингтон преследует исключительно собственные цели, едва ли не ежедневно заявляя о "точных данных" и "точных датах" якобы нападения России на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов разъяснил в двух пунктах, что же преследуют США, разжигая ничем не подкреплённую истерику.

В частности, русский дипломат прокомментировал слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что "нападение" может произойти во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине.

По словам Антонова, заявления Салливана выдержаны исключительно "в алармистском ключе". По мнению дипломата, своими заявлениями Вашингтон преследует две главные цели: "максимально повысить градус пропагандистской кампании" против России и "сформировать у общественности впечатление, что "агрессия" неминуема".

Как отметил Антонов, комментарии западных политиков о том, что Россия нападёт во время Игр в Пекине или после них - абсолютно ничем не подкреплены.

"Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", - подчеркнул он в своём Facebook-аккаунте.