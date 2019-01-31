Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Утка для дурака. Путинские ЧВК в Венесуэле
Белоруссия возвращает американских дипломатов в Минск и отказывается видеть угро...
Почему Меркель и Штайнмайер используют «летающие гробы»?
Почему антироссийский рейтинг коррупции Transparency – лживый (Руслан Осташко)
Главная / В России

Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова

31 января 2019, 20:54  •  686 • В России

МЕСТО ЧЕРКЕСА

- Правда, что Рауф Арашуков в начале 2000-х рассекал по Ставрополю на «Бентли» и на автобусных остановках бросал тысячерублевки людям, чтобы ему шнурки завязали?

- Мы изучали потенциальные очаги межнациональных конфликтов. В краевой столице тогда было большое напряжение по поводу кавказцев — того, как они ведут себя. Да, поступала и такого рода информация. Мы ее включили в аналитическую справку для администрации президента.

- Когда этот персонаж стал депутатом от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации, вы удивились?

- Нет. Это место традиционно черкесское. И в республике всегда решали, какой из трех черкесских кланов это место займет - либо Деревы, либо Казаноковы, либо Арашуковы.

Был блиц-наскок на Северный Кавказ руководства одного из сырьевых гигантов. Тогда началась борьба с Арашуковыми. Но у Арашукова-старшего было много покровителей в другом сырьевом гиганте. И Рауль восстановил свое влияние.

СПАСАТЕЛИ РАУФА

- Финал этой истории вас не удивил?

- Он был ожидаемым. Рауф мог перестать быть сенатором полтора года назад, осенью 2017 года, когда обнаружилось, что он сфальсифицировал документы, связанные с его резидентской визой в Арабских Эмиратах. Но тогда проверяющая комиссия Совфеда написала, что все нормально у Арашукова.

- Эта история бросает тень на кого?

- На момент его делегирования в СФ не было официальных данных, что он в чем-то замешан. Слухи ходили — но это слухи. Заказчиков и организаторов двух убийств в КЧР взяли только в прошлом году.

- Это показательная история для Совфеда в частности - или для российских элит?

- Это повод подумать вообще, что такое у нас Совет Федерации. Есть три типа сенаторов. Одни — это политические пенсионеры. Типа бывших губернаторов. Другой тип - лоббисты. Которые в СФ приходят, чтобы, пользуясь статусом, вопросы решать. Третий — люди, которым нужен иммунитет — такие, как Рауф.

Процесс над Арашуковыми будет громкимФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Но Совфеду-то зачем такие люди?

- Вот Карачаево-Черкесия. Там две титульные нации — карачаевцы и черкесы. Черкесов меньше. Президент всегда карачаевец. Спикер парламента — обычно русский, которых в республике процентов 30. Премьер - обычно черкес. И черкес - всегда сенатор. Баланс тонкий и шаткий. Но для республики это важная тема.

- Сейчас баланс сил качнется куда?

Путин - Васильевой: Не нужно учителей нахваливать, за их зарплатой следите

- Все-равно найдут какого-нибудь черкеса. Другого.

БУДУТ ЧИСТКИ?

- Говорят, Арашуков хотел быть главой республики?

- Арашуковы в федеральном пространстве до 30 января были более влиятельны, чем сегодняшний глава не очень большой республики - с точки зрения вхожести в верха, связей, ресурсов.

- Карачаево-Черкесия может стать «Дагестаном-2» в плане чисток и посадок?

- Может не получиться в чистом виде дагестанского сценария. В Дагестане нет доминирующей нации — 5 основных и 20 менее значимых. А для карачаевцев будет ударом по их самосознанию, если вдруг им пришлют президента не карачаевца, а условно «русского генерал-губернатора».

ТЕНЬ РАМЗАНА

- Правда, что Рауф Арашуков во многом подражал Рамзану Кадырову?

- Во всем подражал. Он вел инстаграм в стиле Рамзана. Лексику его использовал. Бороду под Рамзана отпустил.

Ну, а еще он в узком кругу говорил, что станет первым черкесом, который возглавит республику.

- Говорят, Рауф и Рамзан дружили, а потом рассорились?

- История их отношений долгая и сложная. Арашуков, по слухам, себя некорректно повел по отношению к кому-то из родни Рамзана. Именно - по слухам. Рамзан ему, будто бы, предъявил. Рауф, как говорят, долго и дорого каялся. После чего Рамзан его принял в Грозном, простил. Начал воспитывать — чтобы он в мечеть ходил, вел себя хорошо, принял как бы младшим братом. Но Рауф пару лет назад начал вышибать людей Рамзана в сырьевых структурах и ставить своих. И возник жесткий конфликт. С точки зрения Рамзана, он повел себя неблагодарно и неуважительно.

- То есть предположения, что за этим стоит месть Рамзана...

- Ой, нет, очень сомнительно. Даже если бы Рамзан взялся сейчас защищать Рауфа, того бы это уже не спасло. Просто Арашуков, войдя тогда в конфликт с Кадыровым, потерял одну из важных поддержек. Но не более того.

ЗВЕЗДЫ ЗАГОВОРИЛИ

- Процесс над Арашуковыми будет громким?

- К нему точно будет приковано внимание на Кавказе. Человек, в убийстве которого Рауфа обвиняют — был не последним человеком в республике. В момент, когда его убили, все считали, что его назначат премьером... Сейчас заговорят многие из тех, кто молчал.

- Заговорили звезды, которые сейчас дистанцируются от него.

- Этим звездам проще было бы сказать, что они просто отрабатывали заплаченные деньги. И больше ничего. Это как минимум честно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


686
Источник
Похожие новости
30 января 2019, 22:09
Путин напомнил Молдавии о выборах
31 января 2019, 20:54
Путин - Васильевой: Не нужно учителей нахваливать, за их зарплатой следите
31 января 2019, 17:39
Мэром Махачкалы стал политик из Москвы
Загрузка...
31 января 2019, 02:54
«Неудачно пошутила»: следователи начали проверку по факту избиения восьмилетнего ребёнка одноклассниками
31 января 2019, 20:54
Анна Герман: Предвыборный президентский рейтинг возглавил Зеленский. Это значит - во втором туре победит Порошенко
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 09:39
"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
30 января 2019, 17:24
У Рауфа Арашукова оказался самый большой дом из всей кавказской элиты
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.