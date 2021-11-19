Что стало с квартирой Марины Хлебниковой после пожара: Обнародованы фото второго этажа

Опубликованы фото второго этажа квартира певицы Марины Хлебниковой, где накануне произошёл пожар. Всё покрыто копотью, стены и мебель сильно обожжены.

После пожара в двухъярусной квартире певицы Марины Хлебниковой появились фотографии того, что стало с её жилищем. Сама артистка сейчас находится в реанимации, она подключена к аппарату ИВЛ.

Речь идёт о происшествии, которое случилось вечером 18 ноября. На втором этаже квартиры певицы произошло возгорание. Артистка находилась там одна, пока её родители и дочь были на первом этаже. Пожарные вынесли певицу из огня уже без сознания.

На опубликованных фото видно, что весь второй этаж покрыт копотью, часть стен сильно обгорели, полностью сгорела кровать, обожжены диваны и пол. Окна квартиры также находятся в плачевном состоянии.

Певица находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. В крови пострадавшей нашли алкоголь,

- пишет Telegram-канал 112.

Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём. По предварительным данным, певица заснула с непотушенной сигаретой.