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Что стало с героями прошлых больших пресс-конференций Владимира Путина
20 декабря 2018, 01:09 • 63 • В России
Сегодня, 20 декабря, пройдет уже 14-я по счету ежегодная Большая пресс-конференция Владимира Путина. На ней сотни журналистов из России и других стран задают вопросы президенту. И некоторые из них тут же становятся звездами, известными всей стране.
Мы позвонили людям, особо запомнившимся своими вопросами президенту. И спросили, что изменилось в их жизни.
Киров: «Бутылку президенту не везу. Охрана не пропустит»
Кировский журналист Владимир Маматов запомнился своим вопросом про «Вятский квас» в 2014-м. Тогда наш коллега испытывал затруднения в речи, отчего многие, в том числе и президент, подумали, что «парень не совсем трезв». Но выяснилось, что проблемы у кировчанина возникли из-за инсульта. Недоразумение развеялось, перед журналистом извинились, а бренд «Вятский квас» стремительно пошел в гору. Мы решили узнать, как нынче дела у Володи? И первый вопрос - про здоровье.
Вятский квас. Вопрос Путину от журналиста .
- Со здоровьем все нормально. Оптимистично нормально.
- «Вятский квас» тебе помог?
- Его производители помогли мне с лечением, да. Но главный эффект для меня от той пресс-конференции был в том, что я лучше увидел людей, больше узнал про свою страну.
- Тебя теперь узнают, помогают?
- Отчасти да. Хотя не скажу, что стопроцентно все так радужно.
- Ты сейчас чем занят?
- Я сотрудник все той же газеты «Репортер», того же сайта «Ньюслер», в том же Кирове.
- На нынешней пресс-конференции мы с тобой увидимся?
- Увидимся, конечно!
- Вопрос уже заготовил?
- У меня несколько заготовок. Какая окажется ко двору, учитывая атмосферу зала, вопросы, которые зададут до меня, - даже представить не могу. Если мне повезет и удастся получить слово, 3 - 4 вопроса у меня всегда есть.
- Чем-то привлекать будешь внимание президента или он и так тебя знает?
- Кроме таблички, ничем.
- А что будет на табличке?
- Просто «Вятский квас». Это мем уже - ну что тут сделаешь?
- А квасу на этот раз привезешь?
- Сомневаюсь. Потому что все равно не смогу его передать президенту. Охрана с бутылкой не пропустит.
Оренбург - Москва: «Чиновники тут же открыли два медцентра!»
А в России стали снова возрождать фельдшерско-акушерские пункты.
На пресс-конференции 14 декабря 2017-го политобозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов задал совсем не политический вопрос. В этот день «Комсомолка» опубликовала рассказ о жительнице Медногорска Оренбургской области Людмиле Яниной, которая, как и ее товарищи по несчастью, вынуждена была зимой - в мороз и пургу, летом в жару - ездить за 80 километров в Орск на процедуры гемодиализа (заместительная терапия при почечной недостаточности). И вопрос от «КП» звучал так:
- Владимир Владимирович, по всей России закрывают фельдшерско-акушерские пункты. Там, где есть дороги, санавиация, можно больного, роженицу довезти. Но когда дорог и авиации нет - катастрофа. Не кажется ли вам, что при оптимизации здравоохранения перегнули палку?
Александр Гамов (слева) лично убедился: новые диализные центры в Оренбуржье работают! Фото: Личный архив А. Гамова
Президент ответил:
- По поводу сокращения сети медцентров. Во многих случаях это недопустимо. Нужно увеличивать финансирование медицины. У нас запланировано на это, по-моему, 3,8% ВВП в 2018 году. На чем следует особо сосредоточиться? На сохранении и создании новых форм медобслуживания в малых населенных пунктах. Там нужно возрождать то, что утрачено, и создавать новое. Есть вещи кричащие! Это помощь людям с тяжелыми заболеваниями. Мы увеличим количество денег на медикаменты, на оборудование...
И оренбургские чиновники тут же начали действовать - диализный центр открыли не только в Медногорске, но и в Бугуруслане - на это выделили 120 миллионов рублей. И в апреле 2018-го медучреждения заработали в две смены! (В Медногорске используют 6 аппаратов «искусственная почка», в Бугуруслане - 12.) В медцентрах бесплатно обслуживаются 40 пациентов, то есть все, кто нуждается в этой процедуре. Сюда приезжают и из Самары, всего здесь провели уже 4 тысячи сеансов гемодиализа.
Корреспондент "Комсомолки" Александр Гамов пригласил Путина в гости в редакцию.Президент на большой отчетной пресс-конференции - 2017 ответил журналисту "Комсомолки" Александру Гамову на вопрос об обратной стороне оптимизации медицины
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