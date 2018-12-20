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Что стало с героями прошлых больших пресс-конференций Владимира Путина

20 декабря 2018, 01:09  •  63 • В России

Сегодня, 20 декабря, пройдет уже 14-я по счету ежегодная Большая пресс-конференция Владимира Путина. На ней сотни журналистов из России и других стран задают вопросы президенту. И некоторые из них тут же становятся звездами, известными всей стране.

Мы позвонили людям, особо запомнившимся своими вопросами президенту. И спросили, что изменилось в их жизни.

Киров: «Бутылку президенту не везу. Охрана не пропустит»

Кировский журналист Владимир Маматов запомнился своим вопросом про «Вятский квас» в 2014-м. Тогда наш коллега испытывал затруднения в речи, отчего многие, в том числе и президент, подумали, что «парень не совсем трезв». Но выяснилось, что проблемы у кировчанина возникли из-за инсульта. Недоразумение развеялось, перед журналистом извинились, а бренд «Вятский квас» стремительно пошел в гору. Мы решили узнать, как нынче дела у Володи? И первый вопрос - про здоровье.

Вятский квас. Вопрос Путину от журналиста .

- Со здоровьем все нормально. Оптимистично нормально.

- «Вятский квас» тебе помог?

- Его производители помогли мне с лечением, да. Но главный эффект для меня от той пресс-конференции был в том, что я лучше увидел людей, больше узнал про свою страну.

- Тебя теперь узнают, помогают?

- Отчасти да. Хотя не скажу, что стопроцентно все так радужно.

- Ты сейчас чем занят?

- Я сотрудник все той же газеты «Репортер», того же сайта «Ньюслер», в том же Кирове.

- На нынешней пресс-конференции мы с тобой увидимся?

- Увидимся, конечно!

- Вопрос уже заготовил?

- У меня несколько заготовок. Какая окажется ко двору, учитывая атмосферу зала, вопросы, которые зададут до меня, - даже представить не могу. Если мне повезет и удастся получить слово, 3 - 4 вопроса у меня всегда есть.

- Чем-то привлекать будешь внимание президента или он и так тебя знает?

- Кроме таблички, ничем.

- А что будет на табличке?

- Просто «Вятский квас». Это мем уже - ну что тут сделаешь?

- А квасу на этот раз привезешь?

- Сомневаюсь. Потому что все равно не смогу его передать президенту. Охрана с бутылкой не пропустит.

Оренбург - Москва: «Чиновники тут же открыли два медцентра!»

А в России стали снова возрождать фельд­шерско-акушерские пункты.

На пресс-конференции 14 декабря 2017-го политобозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов задал совсем не политический вопрос. В этот день «Комсомолка» опубликовала рассказ о жительнице Медногорска Оренбургской области Людмиле Яниной, которая, как и ее товарищи по несчастью, вынуждена была зимой - в мороз и пургу, летом в жару - ездить за 80 километров в Орск на процедуры гемодиализа (заместительная терапия при почечной недостаточности). И вопрос от «КП» звучал так:

- Владимир Владимирович, по всей России закрывают фельдшерско-акушерские пункты. Там, где есть дороги, санавиация, можно больного, роженицу довезти. Но когда дорог и авиации нет - катастрофа. Не кажется ли вам, что при оптимизации здравоохранения перегнули палку?

«Три деревянных ящика в морге»: СК проводит проверку после обнаружения неопознанных тел в онкоцентре на юге Москвы

Александр Гамов (слева) лично убедился: новые диализные центры в Оренбуржье работают! Фото: Личный архив А. Гамова

Президент ответил:

- По поводу сокращения сети медцентров. Во многих случаях это недопустимо. Нужно увеличивать финансирование медицины. У нас запланировано на это, по-моему, 3,8% ВВП в 2018 году. На чем следует особо сосредоточиться? На сохранении и создании новых форм медобслуживания в малых населенных пунктах. Там нужно возрождать то, что утрачено, и создавать новое. Есть вещи кричащие! Это помощь людям с тяжелыми заболеваниями. Мы увеличим количество денег на медикаменты, на оборудование...

И оренбургские чиновники тут же начали действовать - диализный центр открыли не только в Медногорске, но и в Бугуруслане - на это выделили 120 миллионов рублей. И в апреле 2018-го медучреждения заработали в две смены! (В Медногорске используют 6 аппаратов «искусственная почка», в Бугуруслане - 12.) В медцентрах бесплатно обслуживаются 40 пациентов, то есть все, кто нуждается в этой процедуре. Сюда приезжают и из Самары, всего здесь провели уже 4 тысячи сеансов гемодиализа.

Корреспондент "Комсомолки" Александр Гамов пригласил Путина в гости в редакцию.Президент на большой отчетной пресс-конференции - 2017 ответил журналисту "Комсомолки" Александру Гамову на вопрос об обратной стороне оптимизации медицины

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