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Что США скрывают за 18 сценариями удара по России. Ларчик открывается просто
17 января 2022, 22:35 • 166 • Политика
В эфире "Первого русского" Константин Малофеев и Юрий Пронько обсудили важнейшие переговоры России и США, а также непрекращающиеся угрозы со стороны Штатов. Так что США скрывают за 18 сценариями удара по России, которые сейчас продают всему миру? Ларчик открывался просто.
Переговоры века, начатые Россией и США, переводят нас на новый уровень понимания происходящего в мире. Россия поставила ультиматум США и странам НАТО, когда стало ясно, что в наши дела не просто вмешиваются, а принуждают нас к тем или иным действиям. Прикрывают эти требования бесконечными обвинениями - сегодня, это, например, заявления о якобы желании Москвы развязать войну с Украиной. Нас заставляют признаться в том, чего не происходит. И грозят наказанием ещё до того, как что-то случилось.
США разработали 18 сценариев наказания России, которые сегодня иронично оценил министр иностранных дел Сергей Лавров. Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" призвал избавиться от шелухи и посмотреть на суть угроз Штатов. И тогда сразу станет ясно, почему Россия выбрала путь жёстких ответов и что скрывается за этими так называемыми сценариями США:
То есть это возвращение в 1990-е, из которых мы так долго выбирались, сделал вывод Юрий Пронько.
Полная версия дискуссии доступна в программы "Царьград. Главное" чуть ниже.
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