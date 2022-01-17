Что США скрывают за 18 сценариями удара по России. Ларчик открывается просто

В эфире "Первого русского" Константин Малофеев и Юрий Пронько обсудили важнейшие переговоры России и США, а также непрекращающиеся угрозы со стороны Штатов. Так что США скрывают за 18 сценариями удара по России, которые сейчас продают всему миру? Ларчик открывался просто.

Переговоры века, начатые Россией и США, переводят нас на новый уровень понимания происходящего в мире. Россия поставила ультиматум США и странам НАТО, когда стало ясно, что в наши дела не просто вмешиваются, а принуждают нас к тем или иным действиям. Прикрывают эти требования бесконечными обвинениями - сегодня, это, например, заявления о якобы желании Москвы развязать войну с Украиной. Нас заставляют признаться в том, чего не происходит. И грозят наказанием ещё до того, как что-то случилось.

США разработали 18 сценариев наказания России, которые сегодня иронично оценил министр иностранных дел Сергей Лавров. Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" призвал избавиться от шелухи и посмотреть на суть угроз Штатов. И тогда сразу станет ясно, почему Россия выбрала путь жёстких ответов и что скрывается за этими так называемыми сценариями США:

Американские оппоненты устами первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман говорят нам вернуть в казармы наши войска с нашей же суверенной территории. Надо ли говорить, какое требование будет следующим? Нам скажут уменьшить количество войск. А дальше будут диктовать, как следует работать нашей полиции на нашей же территории. Затем расскажут, кто должен управлять Россией и как нужно учить детей в наших школах, - подчеркнул Малофеев.

То есть это возвращение в 1990-е, из которых мы так долго выбирались, сделал вывод Юрий Пронько.

Совершенно справедливо, - согласился Малофеев. - А как только вы стряхнёте шелуху их угроз, станет ясно, насколько ужасные для нашего самосознания, нашего достоинства вещи предлагают США. А теперь представьте: у нас два варианта. Первый вариант - уступить их требованиям и вернуться в 1990-е. Кто хочет вернуться, пусть встанет и выйдет. Второй вариант: не уступать. И если мы не уступаем их требованиям, они продолжают вводить против нас санкции бесконечно. Есть те самые 18 сценариев того, как сделать больно России. А в это время под сурдинку на Украине они располагают наступательные вооружения. Сотни инструкторов НАТО, американцев и британцев там находятся. А в застенках мучаются люди - защитники Русского мира. И, думается, мы с таким положением вещей мириться не станем, - подчеркнул Малофеев.

Полная версия дискуссии доступна в программы "Царьград. Главное" чуть ниже.