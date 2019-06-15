Что США покупают в России • 25 • Аналитика









Природные ресурсы

Когда Россию называют «сырьевой державой», появляется повод и для гордости, и для сожаления. Наша страна – одна из богатейших в мире по запасам природных ресурсов. Есть все, что угодно – от золота и алмазов до газа и нефти. И естественно, что огромная часть природных ресурсов поставляется за рубеж, а доходы от экспорта составляют один из ключевых источников благосостояния страны.



Как известно, главными покупателями российской нефти и газа являются, во-первых, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, во-вторых – Турция, в-третьих – Китай. Но нефть поставляется и в Соединенные Штаты. Кроме нефти, Россия экспортирует в США, к примеру, минеральные удобрения.



США закупают у России алюминий, алюминиевые сплавы и изделия из них. Для производства алюминия и алюминиевых сплавов требуется наличие развитой инфраструктуры, включая как производственные мощности, так и энергетические ресурсы. Россия обладает этими ресурсами. Развитие алюминиевой промышленности началось еще в советское время, в годы сталинской индустриализации.



В 1932 году в Волхове был построен первый алюминиевый завод. Энергию для нужд предприятия брали на местной гидроэлектростанции, а бокситы для производства глинозема добывали поблизости от города. В 1933 году второй алюминиевый завод начал работу на территории Украинской ССР, в Запорожье. В конце 1930-х годов началась разработка месторождений бокситов на Северном Урале, в 1940-е годы, несмотря на войну, началось строительство заводов по производству алюминия в Краснотурьинске и Новокузнецке.







Восточная Сибирь довольно быстро одним из главных центров производства алюминия, к чему располагало наличие огромных гидроэлектростанций на Ангаре и Енисее. Уже в послевоенное время в Братске и Красноярске построили два новых алюминиевых завода, ставших крупнейшими предприятиями по производству алюминия в мире. В результате к концу 1980-х годов Советский Союз занимал первое место в мире по производству алюминия.



Объединённая компания «РУСАЛ» («Русский алюминий») – один из крупнейших в мире производителей алюминия. И США – одно из главных направлений экспорта продукции «Русала», наряду со странами Западной Европы, Японией и Южной Кореей. Кстати, «Русал» сегодня имеет предприятия по добыче бокситов и производству глинозема не только в России, но и в других странах, включая такие «экзотические» для нас государства как африканская Гвинейская Республика или южноамериканская Гайана.



Двигатели и авиазапчасти

Несмотря на то, что США считаются одной из самых развитых в мире в технологическом отношении стран, многие технические компоненты, включая, к примеру, двигатели для ракет или авиационные запасные части, США покупают в России. Об этом предпочитают не распространяться, но американские ракеты работают на российских двигателях. Как это произошло?



В годы «Холодной войны», когда космос рассматривался как сфера противостояния США и СССР, американцы сделали ставку на многоразовый корабль «Шаттл», тогда как Советский Союз эксплуатировал одноразовые корабли с двигателем РД-181.



После распада Советского Союза и временного улучшения российско-американских отношений, специалисты из США ознакомились с продукцией НПО «Энергомаш» и сразу же убедились в преимуществах российских двигателей над американскими. Причем эти преимущества наблюдались по всем параметрам – и по мощности, и по надежности, и по стоимости.



Например, американские двигатели стоили намного дороже российских при том, что уступали им по техническим характеристикам. Выяснив эти нюансы, американские специалисты настояли на том, чтобы США начали закупку ракетных двигателей у Российской Федерации. Первый контракт на поставку в Соединенные Штаты 18 ракетных двигателей из России был заключен еще в 1997 года. Всего же с конца 1990-х годов в США были поставлены 84 российских двигателя РД-181. Из них 64 двигателя совершили полеты в космос.









Даже ухудшение отношений между США и Россией после известных событий на Украине не стало основанием для моментального прекращения закупок российских двигателей. Так, с 2019 по 2020 год Военно-воздушные силы США должны получить 20 российских ракетных двигателей. Пока у американцев нет альтернативы российским ракетным двигателям, но США очень хотят обзавестись собственным аналогом.



Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая на слушаниях в Конгрессе США, заявил, что после 2022 года США откажутся от российских двигателей и будут использовать двигатели собственного производства. Но пока это лишь амбициозные планы, а о реальных основаниях для таких утверждений со стороны генерала пока неизвестно.



В любом случае, все равно все идет к тому, что США придется искать альтернативу российским двигателям, так как еще в 2014 году вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин предупреждал, что Россия не сможет поставлять ракетные двигатели США, если они будут использовать их не только в гражданских целях.



Впрочем, помимо ракетных двигателей, США закупают в России комплектующие для самолетов Boeing – одних из самых известных и распространенных самолетов в мире. Запчасти для «боингов» производят на заводах «ВСМПО-Ависма» , НПК «Иркут», «Гидромаш» и так далее. Как и в случае с ракетными двигателями, американские средства массовой информации не очень любят распространяться о том, что «великие и могучие» Штаты вынуждены покупать авиационные запчасти у России.



Но даже сам глава Boeing как то признался, что «немного России есть в каждом самолете», произведенном его предприятиями. И в этом также нет ничего удивительного, поскольку еще со времен 1930-х годов авиастроение в СССР развивалось стремительными темпами, Советский Союз был одним из мировых лидеров в сфере авиационной промышленности, производства авиационных двигателей, и сейчас Россия унаследовала эту традицию. Наши авиастроительные предприятия восстанавливают былую мощь после разрухи «лихих девяностых» и продолжают выступать в роли одних из наиболее крупных поставщиков авиационных двигателей и других деталей для мирового авиастроения.



Кстати, не только космическая отрасль и авиастроение США зависят от поставок российских деталей. Наши компоненты присутствуют в производимых в США железнодорожных поездах. Кроме того, США закупают в России автомобильные покрышки. Как это ни странно, но США, которые всегда были одним из лидеров мирового автомобилестроения, покупают российские покрышки на 1,5 миллиарда долларов.



Оптика и электронные лампы

Современную Россию несведущие люди часто упрекают в слабом уровне высокотехнологичного производства. На самом деле, это не совсем так. Еще в советское время был заложен фундамент для развития в нашей стране высокотехнологичных отраслей промышленности. Пусть в производстве сотовых телефонов или компьютеров Россия не конкурент США, Южной Корее, Японии или Китаю, но зато мы преуспеваем в производстве специального оборудования, которое используется в промышленности, в научных исследованиях, в медицине. Проблема 2024 года. К чему придёт Россия в год выборов



Так, в России производят точные приборы – лазеры, специальную оптику, делают электронные лампы и трубки. США являются одним из крупнейших покупателей российской оптики, лазерного оборудования, электронных ламп и трубок. Поскольку американцы прекрасно разбираются в качестве продукции и знают цену деньгам, уже этот факт свидетельствует о том, что в России производство перечисленной продукции находится на очень высоком уровне.



Покупают в России и искусственно выращенные драгоценные камни. Их активно используют в самых разных сферах деятельности, прежде всего в производстве точных изделий. Американские компании покупают искусственные драгоценные камни для их последующего использования в создании лазерного оборудования, в часовой промышленности.



Продукты питания и алкоголь

Еще одна важная статья российского экспорта в Соединенные Штаты Америки – продукты питания и алкогольные напитки. Начнем с первого. В США еда всегда по качеству уступала российской. Свою роль играет и официальное разрешение на применение ГМО в изготовлении продуктов питания. Кроме того, в США просто нет того продовольственного изобилия, которое мы можем увидеть в нашей стране. И продукты в США очень дорогие – это, кстати, к вопросу о разнице в доходах между российскими и американскими гражданами.



Так вот, Россия экспортирует в Соединенные Штаты рыбу и рыбные консервы, ракообразных, моллюсков. Отдельно стоит отметить, что многие продукты для дорогих ресторанов русской кухни в США также закупаются в России, поскольку их качество намного выше, чем у американских продуктов.







Алкоголь – отдельная тема. Русская водка – национальный бренд и в США даже американцы считают, что настоящая водка должна быть сделана в России. Конечно, и в Россию из США и других стран Запада везут алкогольные напитки – виски, ром, коньяки, бренди, но и Россия является крупным поставщиком алкогольной продукции на американский рынок.



Перспективы российского экспорта в США

В последние годы, на фоне заметно ухудшившихся отношений между Россией и США, возникли закономерные вопросы и относительно будущего российского экспорта в США. Прежде всего, Вашингтоном были введены санкции против России. Но и в интересах самих Соединенных Штатов научиться обходиться без российских экспортных товаров, особенно в таких стратегических сферах как ракетостроение, авиастроение, военная промышленность.



Сейчас можно говорить о том, что будущее российско-американской торговли зависит от политических отношений между двумя государствами. Но современный рынок настолько переплетен, что о полном прекращении экспорта российских ресурсов и товаров в США речь не идет и идти не может.



Вероятно, некоторые направления экспорта действительно будут свернуты. Так, в США ведутся ускоренные разработки собственных ракетных двигателей, которые могли бы заменить экспортные, российские. Для этой задачи мобилизованы возможности ведущих американских инновационных и высокотехнологичных компаний. На протяжении многих десятилетий активно распространяется миф о том, что наша страна – лишь покупатель производимой в Соединенных Штатах продукции, а сами США едва ли не полностью самодостаточны и уж точно ничего не покупают у России. Но так ли это на самом деле? Достаточно более подробно ознакомиться с особенностями российско-американской торговли, чтобы понять масштабы экспорта российских товаров и ресурсов за океан.Когда Россию называют «сырьевой державой», появляется повод и для гордости, и для сожаления. Наша страна – одна из богатейших в мире по запасам природных ресурсов. Есть все, что угодно – от золота и алмазов до газа и нефти. И естественно, что огромная часть природных ресурсов поставляется за рубеж, а доходы от экспорта составляют один из ключевых источников благосостояния страны.Как известно, главными покупателями российской нефти и газа являются, во-первых, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, во-вторых – Турция, в-третьих – Китай. Но нефть поставляется и в Соединенные Штаты. Кроме нефти, Россия экспортирует в США, к примеру, минеральные удобрения.США закупают у России алюминий, алюминиевые сплавы и изделия из них. Для производства алюминия и алюминиевых сплавов требуется наличие развитой инфраструктуры, включая как производственные мощности, так и энергетические ресурсы. Россия обладает этими ресурсами. Развитие алюминиевой промышленности началось еще в советское время, в годы сталинской индустриализации.В 1932 году в Волхове был построен первый алюминиевый завод. Энергию для нужд предприятия брали на местной гидроэлектростанции, а бокситы для производства глинозема добывали поблизости от города. В 1933 году второй алюминиевый завод начал работу на территории Украинской ССР, в Запорожье. В конце 1930-х годов началась разработка месторождений бокситов на Северном Урале, в 1940-е годы, несмотря на войну, началось строительство заводов по производству алюминия в Краснотурьинске и Новокузнецке.Восточная Сибирь довольно быстро одним из главных центров производства алюминия, к чему располагало наличие огромных гидроэлектростанций на Ангаре и Енисее. Уже в послевоенное время в Братске и Красноярске построили два новых алюминиевых завода, ставших крупнейшими предприятиями по производству алюминия в мире. В результате к концу 1980-х годов Советский Союз занимал первое место в мире по производству алюминия.Объединённая компания «РУСАЛ» («Русский алюминий») – один из крупнейших в мире производителей алюминия. И США – одно из главных направлений экспорта продукции «Русала», наряду со странами Западной Европы, Японией и Южной Кореей. Кстати, «Русал» сегодня имеет предприятия по добыче бокситов и производству глинозема не только в России, но и в других странах, включая такие «экзотические» для нас государства как африканская Гвинейская Республика или южноамериканская Гайана.Несмотря на то, что США считаются одной из самых развитых в мире в технологическом отношении стран, многие технические компоненты, включая, к примеру, двигатели для ракет или авиационные запасные части, США покупают в России. Об этом предпочитают не распространяться, но американские ракеты работают на российских двигателях. Как это произошло?В годы «Холодной войны», когда космос рассматривался как сфера противостояния США и СССР, американцы сделали ставку на многоразовый корабль «Шаттл», тогда как Советский Союз эксплуатировал одноразовые корабли с двигателем РД-181.После распада Советского Союза и временного улучшения российско-американских отношений, специалисты из США ознакомились с продукцией НПО «Энергомаш» и сразу же убедились в преимуществах российских двигателей над американскими. Причем эти преимущества наблюдались по всем параметрам – и по мощности, и по надежности, и по стоимости.Например, американские двигатели стоили намного дороже российских при том, что уступали им по техническим характеристикам. Выяснив эти нюансы, американские специалисты настояли на том, чтобы США начали закупку ракетных двигателей у Российской Федерации. Первый контракт на поставку в Соединенные Штаты 18 ракетных двигателей из России был заключен еще в 1997 года. Всего же с конца 1990-х годов в США были поставлены 84 российских двигателя РД-181. Из них 64 двигателя совершили полеты в космос.Даже ухудшение отношений между США и Россией после известных событий на Украине не стало основанием для моментального прекращения закупок российских двигателей. Так, с 2019 по 2020 год Военно-воздушные силы США должны получить 20 российских ракетных двигателей. Пока у американцев нет альтернативы российским ракетным двигателям, но США очень хотят обзавестись собственным аналогом.Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая на слушаниях в Конгрессе США, заявил, что после 2022 года США откажутся от российских двигателей и будут использовать двигатели собственного производства. Но пока это лишь амбициозные планы, а о реальных основаниях для таких утверждений со стороны генерала пока неизвестно.В любом случае, все равно все идет к тому, что США придется искать альтернативу российским двигателям, так как еще в 2014 году вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин предупреждал, что Россия не сможет поставлять ракетные двигатели США, если они будут использовать их не только в гражданских целях.Впрочем, помимо ракетных двигателей, США закупают в России комплектующие для самолетов Boeing – одних из самых известных и распространенных самолетов в мире. Запчасти для «боингов» производят на заводах «ВСМПО-Ависма» , НПК «Иркут», «Гидромаш» и так далее. Как и в случае с ракетными двигателями, американские средства массовой информации не очень любят распространяться о том, что «великие и могучие» Штаты вынуждены покупать авиационные запчасти у России.Но даже сам глава Boeing как то признался, что «немного России есть в каждом самолете», произведенном его предприятиями. И в этом также нет ничего удивительного, поскольку еще со времен 1930-х годов авиастроение в СССР развивалось стремительными темпами, Советский Союз был одним из мировых лидеров в сфере авиационной промышленности, производства авиационных двигателей, и сейчас Россия унаследовала эту традицию. Наши авиастроительные предприятия восстанавливают былую мощь после разрухи «лихих девяностых» и продолжают выступать в роли одних из наиболее крупных поставщиков авиационных двигателей и других деталей для мирового авиастроения.Кстати, не только космическая отрасль и авиастроение США зависят от поставок российских деталей. Наши компоненты присутствуют в производимых в США железнодорожных поездах. Кроме того, США закупают в России автомобильные покрышки. Как это ни странно, но США, которые всегда были одним из лидеров мирового автомобилестроения, покупают российские покрышки на 1,5 миллиарда долларов.Современную Россию несведущие люди часто упрекают в слабом уровне высокотехнологичного производства. На самом деле, это не совсем так. Еще в советское время был заложен фундамент для развития в нашей стране высокотехнологичных отраслей промышленности. Пусть в производстве сотовых телефонов или компьютеров Россия не конкурент США, Южной Корее, Японии или Китаю, но зато мы преуспеваем в производстве специального оборудования, которое используется в промышленности, в научных исследованиях, в медицине.Так, в России производят точные приборы – лазеры, специальную оптику, делают электронные лампы и трубки. США являются одним из крупнейших покупателей российской оптики, лазерного оборудования, электронных ламп и трубок. Поскольку американцы прекрасно разбираются в качестве продукции и знают цену деньгам, уже этот факт свидетельствует о том, что в России производство перечисленной продукции находится на очень высоком уровне.Покупают в России и искусственно выращенные драгоценные камни. Их активно используют в самых разных сферах деятельности, прежде всего в производстве точных изделий. Американские компании покупают искусственные драгоценные камни для их последующего использования в создании лазерного оборудования, в часовой промышленности.Еще одна важная статья российского экспорта в Соединенные Штаты Америки – продукты питания и алкогольные напитки. Начнем с первого. В США еда всегда по качеству уступала российской. Свою роль играет и официальное разрешение на применение ГМО в изготовлении продуктов питания. Кроме того, в США просто нет того продовольственного изобилия, которое мы можем увидеть в нашей стране. И продукты в США очень дорогие – это, кстати, к вопросу о разнице в доходах между российскими и американскими гражданами.Так вот, Россия экспортирует в Соединенные Штаты рыбу и рыбные консервы, ракообразных, моллюсков. Отдельно стоит отметить, что многие продукты для дорогих ресторанов русской кухни в США также закупаются в России, поскольку их качество намного выше, чем у американских продуктов.Алкоголь – отдельная тема. Русская водка – национальный бренд и в США даже американцы считают, что настоящая водка должна быть сделана в России. Конечно, и в Россию из США и других стран Запада везут алкогольные напитки – виски, ром, коньяки, бренди, но и Россия является крупным поставщиком алкогольной продукции на американский рынок.В последние годы, на фоне заметно ухудшившихся отношений между Россией и США, возникли закономерные вопросы и относительно будущего российского экспорта в США. Прежде всего, Вашингтоном были введены санкции против России. Но и в интересах самих Соединенных Штатов научиться обходиться без российских экспортных товаров, особенно в таких стратегических сферах как ракетостроение, авиастроение, военная промышленность.Сейчас можно говорить о том, что будущее российско-американской торговли зависит от политических отношений между двумя государствами. Но современный рынок настолько переплетен, что о полном прекращении экспорта российских ресурсов и товаров в США речь не идет и идти не может.Вероятно, некоторые направления экспорта действительно будут свернуты. Так, в США ведутся ускоренные разработки собственных ракетных двигателей, которые могли бы заменить экспортные, российские. Для этой задачи мобилизованы возможности ведущих американских инновационных и высокотехнологичных компаний. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





25 Источник Похожие новости Много шума вокруг инцидента с «Виноградовым» Проблема 2024 года. К чему придёт Россия в год выборов "Прижился" ли День России как полноценный праздник? Встречи «на полях» Осаки. Грядущий саммит G20 и большая мировая игра Почему политические силы Юго-востока Украины не объединились и не объединятся Выдача на смерть? Правосудие, за которое стыдно Новости партнеров