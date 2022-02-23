Что спрятал Зеленский? Счёт на $1,2 млрд и вилла в Майами - секретное состояние из архива Кивы

Илья Кива опубликовал информацию о секретных счетах Владимира Зеленского, которые пополняются украинскими олигархами. Делимся деталями архива Кивы.

Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, счастливый обладатель состояния более чем в $1,2 миллиарда, а также виллы в Майами. По крайней мере, с таким заявлением выступает депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

По информации Кивы, регулярно счета Владимира Зеленского пополняют украинские олигархи. Якобы взносы достигают от $12 до 35 миллионов - деньги приходят от бизнесменов Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Переводы идут через First Union Bank, Deutsche Bank и Banque Nationale de Paris:

Абсолютно понятно, что без контроля органов власти ФРГ и Франции, движение выведенных из Украины средств МВФ и транснациональных корпораций, включая гигантов Big Pharmacy, невозможно, - пишет Кива в личном телеграм-канале.

Вилла в Майами, как пишет депутат, была приобретена именно на деньги со счетов Зеленского. Стоил объект $34 миллиона. Из других дорогих покупок последнего времени ювелирные украшения Graff за 4,5 миллиона рублей.

Помимо всего прочего, Кива пишет, что в банке Dresdner "есть счета у главы офиса президента Украины Ермака на скромные $ 56 млн, у Светланы Тихановской на $ 4.5 млн, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис".

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу, - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мертвым товарищам, жители когда-то богатых поселков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!".

И признание ЛНР и ДНР только начало. Ведь дети Донбасса, которым 8 лет не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина – Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, все было не зря.