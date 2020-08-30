Что спасло Навальному жизнь? Мясников вскрыл неудобную правду о врачах

Врач заступился за своих сибирских коллег, которых сторонники Навального начали обвинять в отсутствии квалификации. Родственники блогера настояли на том, чтобы оппозиционера лечили в Германии, поскольку российская медицина якобы слишком "отсталая".

Однако Мясников напомнил, что именно омским врачам Навальный обязан жизнью. Если бы не они, блогер бы просто не дожил до транспортировки в Германию.

Коллеги, вы сделали главное - вы спасли человеку жизнь. Мы же все знаем, что такое первый час и как важно правильно поставить диагноз и начать правильное лечение. И вы это сделали, и мы это знаем. Кстати, знают это и немецкие врачи, - отметил телеведущий.

Напомним, что Навальный был госпитализирован в Омске после приступа, который случился у него в самолёте Томск - Москва. Родственники пациента настояли на том, чтобы основателя ФБК лечили в Германии. И хотя границы между странами до сих пор закрыты из-за эпидемии коронавируса, Москва и Берлин договорились сделать для Навального исключение. В настоящий момент он находится в берлинской клинике.