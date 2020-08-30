|
Что спасло Навальному жизнь? Мясников вскрыл неудобную правду о врачах
30 августа 2020, 15:00 • 180 • Политика
Известный российский врач Александр Мясников вскрыл неудобную для оппозиции правду о врачах. Он напомнил, что жизнь Навальному спас профессионализм омских медиков.
Врач заступился за своих сибирских коллег, которых сторонники Навального начали обвинять в отсутствии квалификации. Родственники блогера настояли на том, чтобы оппозиционера лечили в Германии, поскольку российская медицина якобы слишком "отсталая".
Однако Мясников напомнил, что именно омским врачам Навальный обязан жизнью. Если бы не они, блогер бы просто не дожил до транспортировки в Германию.
Напомним, что Навальный был госпитализирован в Омске после приступа, который случился у него в самолёте Томск - Москва. Родственники пациента настояли на том, чтобы основателя ФБК лечили в Германии. И хотя границы между странами до сих пор закрыты из-за эпидемии коронавируса, Москва и Берлин договорились сделать для Навального исключение. В настоящий момент он находится в берлинской клинике.
180
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2020, 16:55
|
27 августа 2020, 03:35
|
28 августа 2020, 06:10
|
23 августа 2020, 18:00
|
27 августа 2020, 06:20
|
29 августа 2020, 12:25
|
24 августа 2020, 07:45