Что собирается праздновать Украина 24 августа за пять миллиардов гривен?

Социально-демографический итог 30 лет самостийности: 37 новорождённых на 100 умерших

24 августа Украина собирается с помпой отметить 30-летие независимости и потратить на это 5 423,2 млн. грн. Еще 170,7 млн. грн. уйдет на покупку гигантских флагов для областей Украины.

В Киев пройдет военный парад с пролетом уцелевших самолетов, а в Одессе свои возможности в присутствии представителей «государств-партнеров» продемонстрирует «москитный флот» ВМС.

В прошлом году всё это стоило дешевле – 1,6 млн. грн. В позапрошлом году вообще никаких парадов не было, Зеленский тогда сказал: «Недешевое удовольствие». Так ведь так оно и есть! Видать, с тех пор Украина, здорово разбогатела. Давайте посмотрим.

Совокупный государственный дол к маю 2021 года увеличился на $190 млн. и составил $91,52 млрд. В ближайшие 12 месяцев только валютные выплаты правительства и Национального банка по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.

Энергетики говорят, что сумма накопленных на рынке газа долгов превышает 120 млрд. грн. 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении, из 21 ТЭС сегодня работают только 13.

Уровень безработицы в первом квартале 2021 года составил 10,5%, в стране 1,8 млн. официальных безработных. Количество официально занятых граждан в возрасте 15-70 лет снизилось за год более чем на миллион и составляет 15,423 млн. Это самая низкая цифра за 30 лет самостийности.

По данным Государственного центра занятости, за пять месяцев сего года предприятия подали информацию об увольнении 121 тыс. работников. Это на 7,5% выше показателей прошлого года. На 805,5 тыс. ищущих работу имеется всего 375,5 тыс. вакансий.

С мая 2020 года по май 2021-го тарифы на услуги ЖКХ выросли на 35%. За отопительный период 2020-2021 гг. население получило счетов на 30 млрд. грн. больше, чем за 2019-2020 годы. По состоянию на 1 мая 2021 года долги населения по оплате услуг ЖКХ составили 58 млрд. грн. А правительство предупреждает, что до 2024 года цены на коммуналку будут расти на 20% ежегодно.

По данным опроса КМИС, около трети опрошенных отметили снижение зарплат или потерю работы. На этом фоне вызывающе издевательской выглядит информация АО «Укрзализныця»: в 2020 году размер средней зарплаты членов правления и наблюдательного совета (11 человек) составил 20,8 млн. грн.

В текущем году 39,5% своих доходов жители Украины потратили на еду и 18% – на коммунальные платежи. На одежду и обувь люди израсходовали только 4,5% денег. Донашивают купленное раньше.

Инфляция бьет рекорды. В мае подсолнечное масло по сравнению с тем же периодом прошлого года подорожало на 75,2% (в Европе оно стоит дешевле), сахар – на 67,2%. Эксперты обещают к осени дальнейший рост тарифов на электроэнергию, горячую воду, отопление, транспорт и топливо.

По словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, «сегодня на Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны». Она привела данные за 2019 год, согласно которым из тысячи 40-летних мужчин на Украине до 65 лет не доживает 343, тогда как в Швейцарии – 81, в Польше – 210.

По данным Госстата, по состоянию на 1 мая численность населения Украины составляла 41,4 млн. человек, тогда как годом ранее – 41,7 млн. Только за январь-апрель количество жителей страны стало меньше на 145,8 тыс. На 100 умерших сейчас приходится только 37 новорождённых. В результате низкой рождаемости и высокой смертности страна ежегодно теряет население одного областного центра. По словам экономиста Алексея Куща, если учесть высокую миграцию за границу, то Украина «по темпам сокращения населения бьет все возможные антирекорды». На детей денег нет.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что если исходить из расчетов по нормам потребления продуктов (сахара, хлеба и др.), в стране живет не больше 36 млн. человек и намеченная на 2023 год перепись населения «станет настоящим шоком».

Однако вернемся к так называемой независимости. В середине июня Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что суверенным государством Украину посчитали 66,7% опрошенных, 55,7% – независимым и 60% – демократическим.

Это средняя температура по больнице. А по регионам ситуация выглядит так. Если суверенной Украину посчитало большинство жителей всех регионов (от 82,9% на западе до 50,4% на востоке), то независимым – 79,7% жителей западного и 57,9% центрального регионов. Большинство же жителей южного и восточного регионов (соответственно 58,3% и 55,6%) Украине в независимости отказали.