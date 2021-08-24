Что случится, когда уберут Байдена

Только-только однопартийцы президента США Джозефа Байдена заговорили о его насильственном выселении из Белого дома — импичменте, как им начали объяснять, почему этого нельзя делать. Да, хотя американцы (и европейцы, и многие другие) и бьются в судорогах ярости как от американского бегства из Афганистана, так и — особенно — от того, как вел себя в этой ситуации и что говорил хозяин Овального кабинета.

Но почему же его нельзя убрать? Донесся ехидный голос с республиканского фланга, со стороны ресурса "Американский мыслитель": Байден не только неувольняемый, он еще и бессмертный. Оказывается, все дело в первой главе второго раздела американской Конституции, согласно которой вице-президент (в данном случае Камала Харрис) председательствует в сенате. Но не голосует. Однако если голоса делятся ровно пополам, то есть 50/50, тогда она голос все-таки подает и решает этим судьбу законопроекта. А сегодня в сенате ситуация именно такова: ровно половина республиканцев и столько же демократов.

Что произойдет, если Байдена уберут "за Афганистан" или, вежливо говоря, по медицинским показаниям — а его место займет Камала Харрис? Тогда намертво блокируется вся повестка дня демократов. Через сенат не пройдут и те законопроекты, которые были приняты палатой представителей (в которой у демократов большинство). Нельзя будет утвердить какие угодно назначения, в том числе назначить нового вице-президента. Не говоря о том, что и сенат сам по себе будет парализован. И так будет продолжаться до января 2023 года, когда, после выборов в конгресс, соберется новая палата представителей и новый сенат. "Американский мыслитель" при этом уверен, что демократов ждут на тех выборах большие неприятности — в том числе из-за бегства из Афганистана.

То есть власть брали зря, напрасно устроили наглую аферу с почтовым голосованием и все прочее. Конечно, остается надеяться, что конгрессмены будут голосовать не всегда по партийной принадлежности, но сегодня скорее можно ожидать от них подыгрывание республиканцам, чем наоборот.

Эта простая политическая реальность объясняет многое из поведения Камалы Харрис. Для начала она постаралась не мелькать в кадре, когда Байден произносил на прошлой неделе свою знаменитую речь об Афганистане. Злые языки утверждают, что когда ее в этот кадр выталкивали, она ответила: нет, вы эту дрянь на меня не повесите. А на этой неделе она уехала в Сингапур (дальше вроде бы и некуда, разве что в Новую Зеландию) и там, среди прочего, выступила перед американскими военнослужащими на базе в Чанги, ругала Китай. Дальше отправилась во Вьетнам.

Выводы из этой истории можно сделать такие: демократические механизмы, даже с фальсификацией таковых, не спасут страну, если она территориально расколота — уже многие годы — ровно пополам. Слово "территориально" в данном случае означает, что раскол нашел отражение именно в верхней палате, которая формируется по принципу "два человека от каждого штата". То есть половина территорий США прислала в Вашингтон республиканцев.

Далее: многие сейчас пытаются предугадать, что демократы будут делать в такой ситуации: сеять хаос, завинчивать гайки? Или… потихоньку превращаться в республиканцев? В последнем случае речь о публикации во флагманской газете демократов — The Washington Post, которая объясняет республиканцам: а наш Байден — он как ваш Трамп, с его лозунгом "Америка прежде всего". Только его версия этой идеи проигрывается в легком варианте.

Оказывается — утверждает эта публикация — приверженцы обеих партий не желают вмешательства США в конфликты по всему земному шару. И действительно, в необходимости продолжения афганской операции сомневались 57 процентов республиканцев и 67 процентов демократов. И если президент Трамп говорил, что не хочет превращения американских военнослужащих за рубежом в местных "полицейских", то Байден утверждал то же за годы до этого.

И вообще Байден — это Трамп сегодня: оставил в силе антикитайские таможенные тарифы Трампа, его политику насчет мигрантов. Нынешний президент, как и предыдущий, не дает вакцину от коронавируса всяким там обитателям далеких стран. Главное же — он ненавидит Китай так же, как Трамп, но старается вести антикитайскую политику более тонко. Вот и из Афганистана выводит войска ("забыв" там множество своих) для того, чтобы все силы сосредоточить на Китае. Наконец, Трамп не советовался с союзниками, делая что-то на международной арене, — так и Байден, с его афганским бегством, ни у кого не спрашивал разрешения.

А называется все это, оказывается, "доктриной Байдена". Которая, по мнению The Washington Post, на самом деле "доктрина Трампа", такая же, но другая, потому что легкая.