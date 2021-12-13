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Что случится, когда Путин назовёт себя императором?
13 декабря 2021, 05:35 • 214 • Политика
На сложный вопрос Константин Малофеев дал простой ответ, не дав увести дискуссию в провокационное русло. Только честно и прямо. Так и родился дискурс с ёмким названием: что случится, когда Путин назовёт себя императором?
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев презентовал серию книг "Империя" - это историософская концепция мира. В свободном доступе пока есть лишь первая часть, однако написаны уже все три тома, работа над ними продолжалась четыре года.
За любыми историческими процессами всегда стоят капиталы. В книге "Империя" предпринята попытка объяснить процессы. Это историческое путешествие с древнейших времён и до наших дней, в котором рассказывается о постоянном противостоянии двух противоположных мировоззрений - Империи чести и Империи денег, Ханаана.
На большой презентации серии книг "Империя" журналисты задавали самые сложные вопросы. Так, интересовались, сможет ли Россия вновь стать Российской Империей, победив Ханаан. Константин Малофеев ответил просто:
Как известно, сегодня Верховный Главнокомандующий - это президент России Владимир Путин.
Возможно ли возрождение цивилизации чести - вечной Империи? Какая роль в противостоянии денежному Ханаану уготована России? Все ответы на вопросы - в серии книг Константина Малофеева "Империя", которые уже сейчас может прочитать каждый, пройдя по ссылке.
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