На сложный вопрос Константин Малофеев дал простой ответ, не дав увести дискуссию в провокационное русло. Только честно и прямо. Так и родился дискурс с ёмким названием: что случится, когда Путин назовёт себя императором?

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев презентовал серию книг "Империя" - это историософская концепция мира. В свободном доступе пока есть лишь первая часть, однако написаны уже все три тома, работа над ними продолжалась четыре года.

Дело в том, что историки показывают мир как череду политических событий, не придавая того значения деньгам, которое они имеют в реальности. Например, свержение лидера Ливии Муаммара Каддафи не имело ничего общего со стремлением народа к демократии. Это была борьба за контроль над добычей ливийской нефти, - объясняет Константин Малофеев.

За любыми историческими процессами всегда стоят капиталы. В книге "Империя" предпринята попытка объяснить процессы. Это историческое путешествие с древнейших времён и до наших дней, в котором рассказывается о постоянном противостоянии двух противоположных мировоззрений - Империи чести и Империи денег, Ханаана.

На большой презентации серии книг "Империя" журналисты задавали самые сложные вопросы. Так, интересовались, сможет ли Россия вновь стать Российской Империей, победив Ханаан. Константин Малофеев ответил просто:

Сейчас мы можем называть Россию Империей, разумеется, только, так сказать, в журналистском ключе. Но, безусловно, для Империи нужен император. Без этого невозможно. Поэтому на ваш вопрос отвечу очень просто: когда наш Верховный Главнокомандующий назовёт себя императором, тогда мы и можем начинать называться Империей.

Как известно, сегодня Верховный Главнокомандующий - это президент России Владимир Путин.

Возможно ли возрождение цивилизации чести - вечной Империи? Какая роль в противостоянии денежному Ханаану уготована России? Все ответы на вопросы - в серии книг Константина Малофеева "Империя", которые уже сейчас может прочитать каждый, пройдя по ссылке.