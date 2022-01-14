Что случилось в России и в мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 14 января

В Германии объяснили, почему "Спутник V" не признан Евросоюзом. Неизвестные взломали сайт Минобрнауки Украины, опубликовав предупреждение с русским Крымом. Советник президента США решил "разобраться решительным образом" с Россией. Итак, что случилось в России и в мире за ночь и утро 14 января 2022 года.

Что мешает Европе признать "Спутник V"?

Член комитета бундестага по международным делам Пётр Быстрон уверен, что если бы Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) оценивало вакцины от коронавируса "чисто с медицинской точки зрения", то "Спутник V" уже давно был бы одобрен в Евросоюзе. Однако, по мнению депутата, EMA не позволяет использовать русскую вакцину "по политическим и экономическим причинам".

Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции, - отметил политик в беседе с "Известиями". - Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию.

"Разобраться" Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил, что в случае отказа Москвы следовать ультиматуму Вашингтона Соединённые Штаты намерены с ней "разобраться решительным образом".

Дело касается размещения наших военных в Латинской Америке. Ране и в НАТО весьма нервно отреагировали лишь на предположения о возможности России разместить ракеты в Венесуэле и на Кубе после отказа Североатлантического альянса предоставить Москве гарантии безопасности.

"Бойтесь и ждите худшего"

Неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и предупредили каждого украинца о том, что его личные данные якобы уже отправлены в некий общий доступ, а "все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно".

Бойтесь и ждите худшего, - предостерегают хакеры. - Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли.

К угрозе, которая была опубликована на трёх языках (украинском, русском и польском), были дорисованы и картинки, среди которых - карта Украины с русским Крымом, перечёркнутые флаг и герб Украины.

Олигарх под подозрением

Власти Португалии начали расследование законности выдачи португальского гражданства миллиардеру Роману Абрамовичу. Местный активист по борьбе с коррупцией заподозрил, что при выдаче гражданства олигарху не обошлось без "паспортной мафии".

Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). Минюст уточнил агентству Reuters, что данная проверка - "нормальная процедура, применяемая всякий раз, когда возникают ситуации или новости, касающиеся любых возможных нарушений в проведённой процедуре".

Украину не в НАТО

The New York Times опубликовала статью, в которой указала несколько причин, мешающих Украине присоединиться к НАТО. Среди них и осторожность, которую проявляет президент США Джо Байден.

Кроме того, аналитики издания называют малые шансы единогласного одобрения всеми странами - членами НАТО нового члена. И тут немаловажную роль играет Россия. Москва может влиять на Европу экономически, например, через поставки газа. Ряд стран побоятся испортить отношения с Кремлём.

"Омикрон" не так лёгок

В интервью "РИА Новости" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала ошибочным утверждение о новом штамме коронавируса "омикрон", которое довольно распространено среди граждан любых стран.

По словам Пшеничной, опыт других стран показывает, что совокупные показатели смертности от этой мутации высокие, а потому считать его лёгким вариантом коронавируса не стоит.

* ОУН-УПА - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.