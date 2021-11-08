Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 8 ноября

В деле об избиении отца с сыном в Новой Москве всплыли новые детали. Джо Байдена обвинили в отказе от принципа "Америка прежде всего". В США вступили в силу новые правила въезда в страну. Официальная Москва выдвинула Вашингтону ультиматум, касающийся двусторонних отношений. Что важного случилось за ночь 8 ноября.

Избиение отца с сыном в Новой Москве получило новый поворот. В деле "всплыл" сарай

Новое уголовное дело может быть возбуждено в рамках расследования нападения на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках четырьмя приезжими. Пока действия последних переквалифицировали со статьи "Хулиганство" на более тяжёлую - предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершённое в отношении двух лиц по предварительному сговору. А за это можно на десяток лет лишиться свободы.

Парни и лишились, но пока на два месяца - пока идёт расследование. Сегодня Щербинский суд Москвы отправил всех четырёх нападавших под арест до 5 января 2022 года. В том числе и 17-летнего участника резонансной драки.

Журналист "МК" Лев Сперанский выяснил весьма любопытные подробности этого дела, которые как раз и могут стать ещё одним уголовным делом. В публикации специально для Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" говорится о том, что "братья Гасановы зарегистрированы в полуразрушенном доме в Оренбургской области и никогда там в реальности не жили".

Как выяснилось, во время их допроса ещё в качестве подозреваемых братья заявили, что "зарегистрированы в селе Гамалеевка Сорочинского района Оренбургской области". Следователи отправили соответствующий запрос, полицейские съездили по указанному адресу.

Можно себе только представить, каким было удивление стражей порядка, когда по приезде они обнаружили лишь "заброшенный, непригодный для жизни сарай". По информации журналиста, "начата проверка по факту фиктивной постановки на регистрационный учёт".

Падение гегемона. Байден сыграл на понижение Америки

В своём стремлении максимально дистанцироваться от предшественника на посту президента США Дональда Трампа действующий американский лидер совершает непростительные промахи. В частности, не просто отказался от девиза Трампа "Сделаем Америку великой", а, наоборот, сыграл на понижение США.

О том, что Джо Байден открыто отвергает принцип "Америка на первом месте" (America first), сообщил в интервью телеканалу CNN помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. То есть своё внимание глава государства отказывается уделять больше внутренним вопросам и проблемам Соединённых Штатов, оставляя в приоритете внешнюю политику.

"Фактически он указал, что этот принцип на деле ставит Америку на последнее место (цитата по РИА Новости)", - заявил он.

В итоге у Байдена провал по всем фронтам - и во внутренней политике (заигрывания с распоясавшимися BLM-щиками и миграционный кризис, пустые полки в магазинах и бунт граждан против обязательной вакцинации от коронавируса), и во внешней (особенно сильно ударила по США история с бегством американской армии из Афганистана). Экспертное сообщество уже предсказывает падение гегемона.

Сенатор Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты" обратил внимание на тот факт, что "прощаясь с американской гегемонией, мир прощается, естественно, не с США как сверхдержавой, а с их заявкой на мировое господство".

"США в обозримом будущем останутся ведущей державой мира по совокупности главных факторов внешнеполитической мощи: экономической, военной, политической, технологической, финансовой, информационной и культурной, - пояснил свою мысль политик. - Именно сочетание этих факторов мощи, хотя и у них есть отрицательная динамика, позволяет США оставаться ведущей державой современного мира. Но уже не гегемоном".

В США вступили в силу новые правила въезда в страну: Для русских закрыто

В США с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила въезда в страну. Согласно документам, для русских Штаты пока закрыты.

Дело в том, что с 8 ноября от въезжающих в США иностранцев начинают требовать справку о полном курсе вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом, согласно новым правилам, на границе примут справки только о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или медицинским регулятором США.

Среди таковых вакцин есть американские, британско-шведская, индийская, китайские, но нет русских препаратов. Однако стоит отметить, что Российский фонд прямых инвестиций подписал все документы, необходимые для оценки ВОЗ вакцины "Спутник V" в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Вероятно, вопрос включения "Спутника" в список одобренных препаратов - вопрос времени.

"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум

Официальная Москва выдвинула Вашингтону ультиматум, касающийся двусторонних отношений. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "это не шанс, это конкретное задание".

В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" Захарова отметила, что США должны предпринять шаги для разблокировки ситуации, которая завела в тупик отношения с нашей страной. Таким образом она ответила на вопрос о то, есть ли шанс урегулировать кризис с визами и решить другие проблемы в двусторонних отношениях.

"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации", - сказала представитель МИД.

Она отметила, что, если США намерены двигаться дальше, "в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений", они должны предпринять ряд практических шагов. При этом Захарова подчеркнула, что в тупик эти отношения завели сами же США.