В России могут вернуть смертную казнь. В ВОЗ объяснили причину задержки признания русской вакцины от коронавируса. Мигрантов в России берут под биоконтроль. Против русской армии захотели выставить украинских детей. Итак, что случилось в России и в мире за ночь и утро 29 декабря 2021 года.

Возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможност ь снятия действующего в России моратория на смертную казнь в будущем . То есть, говоря простыми словами, в нашей стране могут вернуть смертную казнь.

Вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства,

- подчеркнул судья .

В то же время он отметил, что м ногое зависит от общей правовой ситуации в России . В том числе от того, насколько далеко наша страна "сможет продвинуться в деле создания прочного, уверенного в себе правопорядка".

Ч то стоит за признанием ВОЗ русской вакцины?

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в интервью RT объяснила причину задержки с признанием русской вакцины от коронавируса "Спутник V". Всё дело в особой процедуре включения препарата в реестр средств для использования во время чрезвычайных ситуаций. Исследователям необходимо изучить не только документацию по технологии производства препарата, но также документы, которые бы подтверждали как безопасность, так и эффективность вакцины . А это может занять много времени и стать причиной задержки с официальными признанием.

Мигрантов - под биоконтроль

С сегодняшнего дня в России вводится специальная ф орма патента для прибывшего в Россию иностранца, не требующего визу. Документ представляет собой карт у с электронным носителем информации, которая содержит ФИО, данные паспорта, дату рождения, гражданство и биометрию лица мигранта. Также на карту в электронном виде для скорейшей идентификации внесена информация об отпечатках пальцев обеих рук гастарбайтера .

Воевать с детьми

У краинский аналитик Александр Кочетков в публикации для "Главреда" считает возможным превратить, по сути, в "пушечное мясо" в случае войны с Россией не только мужчин и женщин, но и подростков. Условие только одно: лишь бы "стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника".

Роль украинских детей в войне с русской армией Кочетков объяснил так: "При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут".

Встреча Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден не исключил новую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в начале 2022 года. Отвечая на соответствующий вопрос о саммите с Путиным , американский лидер только коротко бросил журналистам: "Посмотрим".

Г арантии безопасности неприемлемы?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посчитал требования России о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток "чисто российск ой повестк ой дня с совершенно неприемлемыми условиями".

П ри этом отметил в интервью Welt, что Россия впервые представила подобную повестку в письменной форме.

Минский "конкурент"

Депутат Верховной рады Илья Кива предложил своё решение конфликта между Москвой и Киевом . В частности, посчитал возможным создать из России и Украины союзное государство.