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Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 29 декабря
29 декабря 2021, 09:00 • 55 • Политика
В России могут вернуть смертную казнь. В ВОЗ объяснили причину задержки признания русской вакцины от коронавируса. Мигрантов в России берут под биоконтроль. Против русской армии захотели выставить украинских детей. Итак, что случилось в России и в мире за ночь и утро 29 декабря 2021 года.
Возвращение смертной казни
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность снятия действующего в России моратория на смертную казнь в будущем. То есть, говоря простыми словами, в нашей стране могут вернуть смертную казнь.
- подчеркнул судья.
В то же время он отметил, что многое зависит от общей правовой ситуации в России. В том числе от того, насколько далеко наша страна "сможет продвинуться в деле создания прочного, уверенного в себе правопорядка".
Что стоит за признанием ВОЗ русской вакцины?
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в интервью RT объяснила причину задержки с признанием русской вакцины от коронавируса "Спутник V". Всё дело в особой процедуре включения препарата в реестр средств для использования во время чрезвычайных ситуаций. Исследователям необходимо изучить не только документацию по технологии производства препарата, но также документы, которые бы подтверждали как безопасность, так и эффективность вакцины. А это может занять много времени и стать причиной задержки с официальными признанием.
Мигрантов - под биоконтроль
С сегодняшнего дня в России вводится специальная форма патента для прибывшего в Россию иностранца, не требующего визу. Документ представляет собой карту с электронным носителем информации, которая содержит ФИО, данные паспорта, дату рождения, гражданство и биометрию лица мигранта. Также на карту в электронном виде для скорейшей идентификации внесена информация об отпечатках пальцев обеих рук гастарбайтера.
Воевать с детьми
Украинский аналитик Александр Кочетков в публикации для "Главреда" считает возможным превратить, по сути, в "пушечное мясо" в случае войны с Россией не только мужчин и женщин, но и подростков. Условие только одно: лишь бы "стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника".
Роль украинских детей в войне с русской армией Кочетков объяснил так: "При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут".
Встреча Байдена с Путиным
Президент США Джо Байден не исключил новую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в начале 2022 года. Отвечая на соответствующий вопрос о саммите с Путиным, американский лидер только коротко бросил журналистам: "Посмотрим".
Гарантии безопасности неприемлемы?
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посчитал требования России о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток "чисто российской повесткой дня с совершенно неприемлемыми условиями".
При этом отметил в интервью Welt, что Россия впервые представила подобную повестку в письменной форме.
Минский "конкурент"
Депутат Верховной рады Илья Кива предложил своё решение конфликта между Москвой и Киевом. В частности, посчитал возможным создать из России и Украины союзное государство.
Кива подчеркнул, что исторически у Москвы есть "права на территорию", составляющую нынешнюю Украину". Парламентарий считает, что обе страны должны соединиться в едином славянском союзе и вместе бороться против Запада.
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