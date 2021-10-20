Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная / Политика

Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 20 октября

20 октября 2021, 11:05  •  146 • Политика
Россия избавляется от бедности, ФБР против Дерипаски, Facebook больше не Facebook. Обо всём этом и даже больше - в дайджесте Царьграда.
Что случилось в нашей стране и в мире, пока вы спали? Царьград представляет подборку главных событий за ночь и утро 20 октября 2021 года.

Олигарх под санкциями

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США завершили обыски в особняке, который, как предполагается, принадлежит родне российского олигарха Олега Дерипаски. Сами обыски были связаны с санкциями, которые в своё время Вашингтон наложил на бизнесмена.
В общей сложности сотрудники американской спецслужбы обыскивали дом свыше 10 часов и вышли оттуда с множеством коробок в руках. Однако так и не признались, что искали и что в коробках.

Facebook больше не Facebook

Портал Verge со ссылкой на источник сообщает, что "Facebook планирует провести ребрендинг компании с новым названием". Создатель соцсети Марк Цукерберг намерен "прославиться созданием метавселенной". О ребрендинге и смене названия, как ожидается, будет официально объявлено на следующей неделе, 28 октября. Но возможно, и раньше.

Украина взялась за "нетрадиционные виды вооружения"

Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью порталу Comments.ua признал, что Украине не хватит военной мощи тягаться с Россией. Противодействовать Москве генерал предложил "нетрадиционными видами вооружения". Речь идёт о новых разработках, однако каких именно - неясно.

Россия без бедных

Газета "Известия" со ссылкой на Единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года отмечает, что в ближайшие три года власти планируют изрядно сократить уровень бедности в нашей стране. Судя по цифрам, снижение пойдёт галопом.
Чиновники планируют уже в следующем году сократить бедность в России до 10,8% (против 11,5% из предыдущего прогноза), а в 2023-м - до 10,1% (против 10,9%). В 2024-м власти намерены снизить уровень бедности в нашей стране до 9,6% (против 10,4%).

Теракт в Дамаске

В Дамаске террористы взорвали проезжающий автобус сирийской армии. Агентство Sana уточняет, что террорист привёл в действие два взрывных устройства рядом с "президентским мостом" в самом центре сирийской столицы. Известно о 14 погибших в результате теракта сирийских военных.

Дело о торговле детьми получило продолжение

Адвокат защиты Игорь Трунов рассказал о возобновлении следственных действий в Москве в отношении врачей-репродуктологов, а также главы медицинского центра по делу о торговле детьми. Напомним, они являются фигурантами этого дела. Теперь медиков обвиняют уже в продаже не 18, а 24 малышей.
"Следствием предъявлены новые эпизоды в изменённой редакции обвинения от 1 сентября 2021 года. По данным следователей, в деле фигурирует всего 24 ребёнка, один из которых умер", - приводит слова адвоката ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





146
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России с альянсом
20 октября 2021, 07:35
Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией
20 октября 2021, 02:20
Болевое решение: что сулят дополнительные выходные россиянам и бизнесу
20 октября 2021, 07:35
Над "Газпромом" нависла американская угроза: "Мы работаем"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист побл...
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 01:45
США не выдержали конкуренции с русским газом - в ход пошли грязные методы
20 октября 2021, 01:45
"Радужное лобби" осадили из Шотландии: "Маму" удалить не позволим
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.