Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 20 октября

Россия избавляется от бедности, ФБР против Дерипаски, Facebook больше не Facebook. Обо всём этом и даже больше - в дайджесте Царьграда.

Что случилось в нашей стране и в мире, пока вы спали? Царьград представляет подборку главных событий за ночь и утро 20 октября 2021 года.

Олигарх под санкциями

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США завершили обыски в особняке, который, как предполагается, принадлежит родне российского олигарха Олега Дерипаски. Сами обыски были связаны с санкциями, которые в своё время Вашингтон наложил на бизнесмена.

В общей сложности сотрудники американской спецслужбы обыскивали дом свыше 10 часов и вышли оттуда с множеством коробок в руках. Однако так и не признались, что искали и что в коробках.

Facebook больше не Facebook

Портал Verge со ссылкой на источник сообщает, что "Facebook планирует провести ребрендинг компании с новым названием". Создатель соцсети Марк Цукерберг намерен "прославиться созданием метавселенной". О ребрендинге и смене названия, как ожидается, будет официально объявлено на следующей неделе, 28 октября. Но возможно, и раньше.

Украина взялась за "нетрадиционные виды вооружения"

Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью порталу Comments.ua признал, что Украине не хватит военной мощи тягаться с Россией. Противодействовать Москве генерал предложил "нетрадиционными видами вооружения". Речь идёт о новых разработках, однако каких именно - неясно.

Россия без бедных

Газета "Известия" со ссылкой на Единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года отмечает, что в ближайшие три года власти планируют изрядно сократить уровень бедности в нашей стране. Судя по цифрам, снижение пойдёт галопом.

Чиновники планируют уже в следующем году сократить бедность в России до 10,8% (против 11,5% из предыдущего прогноза), а в 2023-м - до 10,1% (против 10,9%). В 2024-м власти намерены снизить уровень бедности в нашей стране до 9,6% (против 10,4%).

Теракт в Дамаске

В Дамаске террористы взорвали проезжающий автобус сирийской армии. Агентство Sana уточняет, что террорист привёл в действие два взрывных устройства рядом с "президентским мостом" в самом центре сирийской столицы. Известно о 14 погибших в результате теракта сирийских военных.

Дело о торговле детьми получило продолжение

Адвокат защиты Игорь Трунов рассказал о возобновлении следственных действий в Москве в отношении врачей-репродуктологов, а также главы медицинского центра по делу о торговле детьми. Напомним, они являются фигурантами этого дела. Теперь медиков обвиняют уже в продаже не 18, а 24 малышей.

"Следствием предъявлены новые эпизоды в изменённой редакции обвинения от 1 сентября 2021 года. По данным следователей, в деле фигурирует всего 24 ребёнка, один из которых умер", - приводит слова адвоката ТАСС.