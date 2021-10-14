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Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 14 октября

14 октября 2021, 09:15  •  167 • Политика
Почему президент Путин молчит о своём преемнике? Кто вступился за Россию и "Северный поток - 2" в Белом доме? Граждан России могут лишить права выбирать управляющую домом компанию. Обо всём этом и даже больше - в дайджесте Царьграда.
Что случилось в нашей стране и в мире, пока вы спали? Царьград представляет подборку главных событий за ночь и утро 14 октября 2021 года.

Путин о долларе и своём преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" ответил на несколько острых вопросов. В том числе объяснил, почему не говорит о своём преемнике на посту главы государства, а также о возможной пролонгации своего президентского срока.
Своё мнение Путин высказал и об американской валюте, отметив, что доллар подрывает свои позиции как валюты для международных расчётов. Причину этого президент видит в санкционных манипуляциях Вашингтона. Путин прямо говорит о том, что "США пилят сук, на котором сидят".
"Мне кажется, что Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента, - высказался глава государства. - Мы вынуждены просто переходить к расчётам в других валютах".

Ни зги не видно

Екатеринбург накрыло едким смогом от горящего неподалёку торфяника. Видимость на улицах города практически нулевая, что называется: "Ни зги не видно". ГИБДД вынуждена была перекрыть движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги. Тем временем в региональном Роспотребнадзоре сделали важное заявление о том, что концентрация вредных веществ в воздухе Екатеринбурга превышает норму более чем вдвое.

Плюс 700 рублей

В Москве установили новую величину прожиточного минимума. В 2022 году она вырастет по сравнению с действующим на 700 рублей и составит 18 714 рублей. Соответствующее постановление "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год" подписал мэр столицы Сергей Собянин, а сам документ был опубликован на официальном сайте города.
Новость дополняется.

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