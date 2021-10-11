Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 11 октября

Ксения Собчак оправдалась после того, как попала в ДТП со смертельным исходом, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что с нынешними властями в Киеве выстраивать отношения непродуктивно и даже вредно, а в России ещё в двух регионах ввёли обязательную вакцинацию от коронавируса. Обо всём этом и даже больше - в дайджесте Царьграда.

Что случилось в нашей стране и в мире, пока вы спали? Царьград представляет подборку главных событий за ночь и утро 8 октября 2021 года.

Киев "продаст за пятиалтынный"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что идти на контакт с нынешними властями Украины и непродуктивно, и даже вредно - "в любой момент продадут за пятиалтынный". По мнению политика, сейчас у руля Незалежной стоят "несчастные люди" - "люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации".

В своей статье, опубликованной в "Коммерсанте", Медведев советует "дождаться появления на Украине вменяемого руководства". То есть прихода к власти в Киеве тех людей, кто был бы нацелен "не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений" с Москвой.

Политик при этом заметил, что наша страна "умеет ждать", а сами русские - "люди терпеливые".

Собчак примерила роль "нового Ефремова"

Ксения Собчак в своём авторском Telegram-канале "Кровавая барыня" вернулась к теме ДТП на трассе в Сочи. Напомним, машина телеведущей и экс-кандидата в президенты России попала в результате обгона в аварию с трагическим исходом на трассе - водитель ушёл на встречку. Сама Собчак в это время была внутри. Царьград подробно писал об этой трагедии на дороге, жертвой которой стала молодая женщина. Ещё несколько человек пострадало и сейчас находятся в больнице. Сама же Ксения уже через несколько минут покинула место ДТП.

А затем телеведущая "примерила на себя" роль "нового Ефремова", резко ответив хейтерам в своём Telegram. В том числе заявила, что она "не в Америке" и никуда не летит. Хотя в соцсетях активно распространялось видео Ксении из аэропорта.

"Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой (она также находилась в машине в момент ДТП. - Ред.), у обеих сотрясение, - пишет Собчак и не без матерка продолжает: - Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в … (нецензурно) дошла до другой машины и уехала домой, после того как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи".

Обязательная вакцинация

Ещё два региона России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Речь идёт о Приморье и Еврейской автономной области (ЕАО). С 15 ноября непривитых обещают отстранять от работы.

В Приморье обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники сферы здравоохранения и образования, а также те, кто работает в транспортной сфере, в сфере питания, торговли, соцзащиты и соцобслуживания. Прививки обязали сделать и всех чиновников региона.

Когда в России появятся новые деньги?

Зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев уточнил, что до конца 2022 года не стоит ожидать выпуска новых сторублёвок. Представитель регулятора отметил, что техника попросту не успеет перестроиться на приём новых банкнот.

В беседе с "Известиями" он заметил, что для подготовки процесса нужно ещё несколько месяцев. "Перестройка" необходима и банкоматам, и счётно-сортировальным машинам.

Ввоз запрещён!

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая. Как выяснилось, эксперты обнаружили в них запрещённые в нашей стране компоненты. Речь идёт о ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои.

В частности, пока под запрет попали вермишель, кукурузная лапша и чипсы, а также шоколадные яйца с игрушкой-сюрпризом внутри.

Финансовый кризис

Глава Минфина США Джанет Йеллен предсказала вероятность финансового кризиса, который рискует разрастись, если к декабрю конгрессменам Соединённых Штатов не удастся согласовать очередное повышение потолка госдолга. В этом случае Вашингтон не сможет обеспечить финансирование прежних инициатив конгресса. Начнутся задержки выплат социальных пособий, зарплат военным, приостановка налоговых вычетов на детей.

"Будет подорван статус ценных бумаг Минфина - самого надёжного в мире актива, - пугает Йеллен, - а также доллара как мировой резервной валюты".

"Смените противника!"

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью, данном газете Financial Times, посоветовал ЕС "изменить противника на партнёра". Во избежание дефицита газа в Европе посол призывает наладить отношения с Россией и перестать относиться к Москве как к политическому сопернику, перейти на иной, партнёрский уровень отношений в газовом вопросе.