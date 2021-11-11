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Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 11 ноября
11 ноября 2021, 09:20 • 150 • Политика
Мирный договор с Японией. "Уязвимость" "Северного потока - 2". "Ошибка" России 2014 года. Итак, что случилось, пока вы спали, - главные новости за ночь и утро 11 ноября.
Миру мир
Новый глава МИД Японии Йошимаса Хаяси высказался о будущем отношений Москвы и Токио, а также поднял тем заключения мирного договора между двумя странами. По его словам, "важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон".
Русский сиделец
В США признали виновным в отмывании денег а также в мошенничестве с использованием электронных средств гражданина России Александра Жукова.
Судили его по четырём пунктам обвинения.
Мужчину посадили на 10 лет и потребовали возместить ущерб. Для этого по решению суда нью-йоркского района Бруклин, было конфисковано его имущество на сумму свыше $3,8 млн.
Отпуск затянулся
Десятки русских туристов застряли в Египте, пытаясь вылететь в Екатеринбург из аэропорта Хургады. По информации Е1, граждане прождали вылета в Россию более 20 часов - борт должен был вылететь из Хургады ещё около десяти утра в среду, 10 ноября, однако вылет всё время переносили. Авиаперевозчик объяснил задержку рейса поломкой самолёта.
COVID без размножения
Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о работе над разработкой нового отечественного препарата, который действовал бы на подавление размножения коронавируса. В интервью РИА Новости учёный отметил, что те лекарства , что существуют сейчас, "не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии".
"Уязвимость" "Северного потока - 2"
Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о том, что у нового газопровода якобы один "изъян". Под уязвимым местом "Северного потока - 2" глава "Нафтогаза" подразумевает систему резерва труб, полагая, что украинская ГТС в этом отношении "значительно удобнее" нового газопровода, в том числе и с точки зрения транспортировки "голубого топлива".
Витренко сравнил две системы, сообщив о том, что у "Северного потока - 2" нет резерва труб, в отличие от украинской ГТС, позволяющего бы ремонтировать трубопровод без остановки подачи "голубого топлива".
"Ошибка" России 2014
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Россия, якобы, совершила ошибку в 2014 году и теперь, мол, может её повторить. Речь шла о воссоединении Крыма с Россией по итогам проведённого на полуострове референдума. Журналист Юлия Витязева напомнила Блинкену о том, что возвращение Крыма - это не ошибка.
"Это восстановление справедливости. Исторической", - написала она в своём Telegram-канале.
Она также добавила, что аналогичный выбор сделали и жители Донбасса - во-первых, проголосовав на референдуме в 2014 году, а во-вторых, получая сейчас гражданство России.
"А то, что вы думаете по поводу этого выбора - их волнует в последнюю очередь", - успокоила она американского госсекретаря.
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