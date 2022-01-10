Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 10 января

Запад в бешенстве от событий в Казахстане. В Госдуме задумались над новой пенсионной реформой. Лихачи в России теперь рискуют получить штраф до полумиллиона рублей. Итак, что случилось в России и в мире за ночь и утро 10 января 2022 года.

Казахстан. Запад в бешенстве

Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев объяснил, почему ввод войск ОДКБ взбесил сейчас весь Запад. По словам эксперта, в республику уже влито "почти 376 миллиардов долларов инвестиций".

В беседе с РИА Новости он высказал уверенность, что попытку вооружённого мятежа в Казахстане устроили (или причастны к нему) "иностранные внешние силы". Причина же таится в желании этих западных сил "создать неприятный очаг в тылу у России" в преддверии жёстких переговоров с США и НАТО.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заметил, что "Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию" и "тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй" республики. Дипломат уверен, что речь идёт о новой попытке организовать "цветную революцию" с помощью "головорезов и грабителей".

Замечу, что всё это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе,

- цитирует посольство слова Антонова на странице диппредставительства в Facebook.

Тем временем комитет нацбезопасности Казахстана уточнил, что их сотрудниками были нейтрализованы сразу две экстремистские ячейки. Бандиты участвовали в городских беспорядках с 4 по 8 января. Стало известно, что среди задержанных в Алма-Ате был также иностранец, держащий связь с радикалами за границей.

Нарушил тишину - штраф

В Госдуме подняли вопрос о штрафах за нарушение режима тишины в тёмное время суток. Изменения планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Уже подготовлен законопроект. Речь идёт о документе уже не регионального уровня (как сейчас), а федерального.

По словам главы экспертной группы Константина Калачева, неважно, где именно будет отражён новый закон.

Главное, чтобы люди знали, как им себя защитить и куда обращаться,

- заявил он в беседе с "Известиями".

Ужесточение наказания для лихачей

С сегодняшнего дня в России официально вступает в силу закон, ужесточающий наказание для лихачей и любителей погонять по встречной полосе. Для тех, кого ранее уже осудили за превышение скорости или выезд на "встречку", штраф составит от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Также они рискуют лишиться свободы на срок до трёх лет.

Если ранее водитель-"рецидивист" получил административный штраф или был лишён водительских прав, то за повторное подобное нарушение ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, а также возможное лишение свободы на срок до двух лет.

Новая пенсионная реформа

Признать ранее внедрённую пенсионную реформу вредительской предложил депутат Госдумы Олег Нилов. Он же задумался о новой, полагая, что ныне существующая пенсионная реформа "не начиналась" и "её нужно начинать с начала".

Размер действующих в России пенсий депутат считает просто издевательским, а схемы, по которым он высчитывается, сравнивает с "напёрсточными технологиями".

Да, можно придумать любые формулы, баллы там и прочие схемы, но это схемы, они ближе к напёрсточным технологиям,

- цитирует ИА REGNUM слова Нилова.

Гарантии безопасности начались с оптимизма

Первая русско-американская встреча по гарантиям безопасности прошла в Женеве. Итоги озвучили обе стороны. Так, замглавы МИД России Сергей Рябков посчитал, что всё прошло "потрясающе, замечательно", но сам разговор "был сложный", хотя "в принципе деловой". К ситуации дипломат относится с оптимизмом.

По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, во время беседы с русскими коллегами замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила приверженность Вашингтона принципам территориальной целостности, а суверенные государства вольны выбирать свои союзы. Обе страны собираются налаживать отношения, а Вашингтон даже настаивает на "подлинном прогрессе" в диалоге с русскими, используя дипломатию.

Германии поставили ультиматум

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиагруппе FUNKE поставил ультиматум официальному Берлину. По словам Мельника, ФРГ, мол, несёт ответственность за Незалежную, а потому обязана продать Киеву оборонительное вооружение. При этом посол в ультимативной форме заявил, что Германия обязана "срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением". Отказ же Берлина рискует обернуться "серьёзными последствиями" для отношений между двумя странами.

"Северный поток - 2" вновь под угрозой срыва

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пока трубопровод "Северный поток - 2" не отвечает всем требованиям, которые Евросоюз выдвигает к энергетическим проектам. А потому и процесс сертификации временно приостановлен.

Наше федеральное правительство чётко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток - 2", - заявила она в интервью итальянской газете La Stampa. - Но на данный момент этого нет.

Сахалин тряхнуло

В Долинском районе на юге острова Сахалин произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла. Подземные толчки ощутили в регионе около 10 часов утра по местному времени. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. По уточнённым данным, уровень магнитуды поднялся до 3,0. Очаг находился на глубине 14 километров.