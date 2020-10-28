Что случилось сегодня: последние новости на 28 октября

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Ситуация с коронавирусом остается тревожной. Больным бесплатно будут давать лекарства. У Турции есть право претендовать на Крым, полагают на Украине. Что еще нужно знать о событиях среды – в нашем материале.
Политика
- Президент США Дональд Трамп считает, что Россия завидует его стране из-за военной мощи.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты финансируются Литвой и Польшей.
- На Украине заявили, что у Турции якобы есть право на Крым. Незалежная же спорить за эту территорию не может.
- На Западе готовят провокации против России из-за отечественной вакцины против коронавируса. Иностранцы боятся потерять доход от продаж прививки, поэтому к Новому году устроят операцию по дискредитации РФ.
- А украинские чиновники уже занимаются провокациями в Крыму, распространяя ложные сведения о ситуации с COVID-19.
Жизнь
- Не всем пенсионерам стоит ждать индексации выплат в 2021 году. Так, без прибавки могут остаться те, кто еще работает. Против перерасчета пенсии выступает Минфин.
- Владимир Путин поручил обеспечить больных коронавирусом лекарствами бесплатно.
- В Москве же действующие ограничительные меры из-за эпидемии будут работать еще месяц. Так, пенсионерам придется посидеть дома до конца ноября.
Армия
- В Нагорном Карабахе продолжаются бои. Так, стало известно, что Турция ударила по роддому.
- Тем временем в Польше тревожатся из-за возможного усиления военного сотрудничества между Россией и Белоруссией.
- США назвали условие продления ракетного договора и пригрозили России оружием в Европе.
Шоу-бизнес
- Павел Прилучный, по сообщениям СМИ, расстался с Мирославой Карпович, к которой ушел от экс-супруги Агаты Муцениеце. Испугавшийся желания возлюбленной сыграть свадьбу актер захотел вернуться к бывшей жене.
- Шоу Бориса Корчевникова могут закрыть. В студии недавно оказался зараженный коронавирусом.
Подпишитесь на нас
Вконтакте,
Одноклассники