Что случилось сегодня: последние новости на 28 октября

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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Ситуация с коронавирусом остается тревожной. Больным бесплатно будут давать лекарства. У Турции есть право претендовать на Крым, полагают на Украине. Что еще нужно знать о событиях среды – в нашем материале.

Политика

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия завидует его стране из-за военной мощи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты финансируются Литвой и Польшей.

На Украине заявили, что у Турции якобы есть право на Крым. Незалежная же спорить за эту территорию не может.

На Западе готовят провокации против России из-за отечественной вакцины против коронавируса. Иностранцы боятся потерять доход от продаж прививки, поэтому к Новому году устроят операцию по дискредитации РФ.

А украинские чиновники уже занимаются провокациями в Крыму, распространяя ложные сведения о ситуации с COVID-19.

Жизнь

Не всем пенсионерам стоит ждать индексации выплат в 2021 году. Так, без прибавки могут остаться те, кто еще работает. Против перерасчета пенсии выступает Минфин.

Владимир Путин поручил обеспечить больных коронавирусом лекарствами бесплатно.

В Москве же действующие ограничительные меры из-за эпидемии будут работать еще месяц. Так, пенсионерам придется посидеть дома до конца ноября.

Армия

В Нагорном Карабахе продолжаются бои. Так, стало известно, что Турция ударила по роддому.

Тем временем в Польше тревожатся из-за возможного усиления военного сотрудничества между Россией и Белоруссией.

США назвали условие продления ракетного договора и пригрозили России оружием в Европе.

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