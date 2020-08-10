Что случилось сегодня: последние новости на 10 августа

https://utro.ru/politics/2020/08/10/1453909.shtml
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Политолог заявил о непонимании президента Белоруссии Александра Лукашенко происходящей ситуации в стране, связанной с выборами. В Крыму завершены работы по прокладке трубопровода. "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 10 августа.
Политика
- Политолог Глеб Павловский заявил, что Александр Лукашенко впал в откровенное безумие – из-за критичного падения рейтинга он "приписывает" себе проценты несуществующих голосов. Президент пытается удержать власть силовым способом – не исключено, что через пять лет аппарат сам его скинет с поста главы республики, уверен эксперт.
- Говоря о прошедшем голосовании, Лукашенко сообщил, что некие фигуранты, причастные к протестам, управляли "овцами" из России и Украины – нашлись те, кто захотел "испортить праздник".
Жизнь
- В Крыму завершены работы по прокладке водопровода с востока полуострова в Симферополь. Военные специалисты из армии России смогли проложить трубу за месяц. К строительству привлекли более 300 экспертов.
Армия
- Минобороны получило оружие, с помощью которого может контролировать военный баланс на геополитическом уровне – беспилотный ракетный комплекс "Посейдон" способен лишить противника половины его сил. По словам обозревателя Виктора Баранца, комплекс может разрушить береговые коммуникации, нанеся тяжелый удар, который вызовет сопоставимые с цунами волны.
Путешествия
- Ухудшение эпидситуации в Турции может привести к снижению стоимости турпакетов на местных курортах. Пока что причин, подтверждающих появление второй волны коронавируса в Турции, нет, однако такой сценарий вполне вероятен, считает председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Союз развития туризма в РФ" Сергей Кривоносов.
Шоу-бизнес
- Журнал "Форбс" назвал сумму заработка Пелагеи за 2018 год. Оказывается, певица заработала за этот период более 100 млн рублей – она получала больше своего экс-супруга, хоккеиста Ивана Телегина.
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