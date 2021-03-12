Что случилось с вакциной AstraZeneca: Эксперт назвал причину массового отказа от препарата

Дания и ещё девять стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca. "Нужно разбираться в ситуации. Возможно, проблема в том, что был нарушен какой-то этап при производстве данного препарата, есть какие-то примеси", - комментирует эксперт фармацевтического рынка.

В Дании приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после прививки. Также поступили ещё 9 стран ЕС. Ситуацию прокомментировал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, решение абсолютно верное. Потому что необходимо разобраться в ситуации. Например, на этапе производства вакцины могли возникнуть какие-то проблемы, и в препарат попали посторонние примеси.

Нужно разбираться в ситуации. Возможно, проблема в том, что был нарушен какой-то этап при производстве данного препарата, есть какие-то примеси,

- предположил Николай Беспалов в беседе с Nation News.

Он добавил, что произошедшее может простимулировать ЕС к закупке российской вакцины "Спутник V". Естественно, что в Европе защищают интересы собственного фармабизнеса, однако в условиях эпидемии нужно принимать несколько другие меры, отметил эксперт.

Напомним, что российская вакцина "Спутник V", в отличие от западной, не требует весьма специфических условий хранения, что позволяет легче наладить его доставку. Кроме того, за время использования российского препарата не было выявлено ни одно незаявленного побочного эффекта, чего нельзя, опять же, сказать о западных аналогах.