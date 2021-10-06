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Что случилось пока вы спали: главные события России и мира на утро 6 октября

06 октября 2021, 09:20  •  186 • Политика
Последние новости о событиях в России и мире за ночь и утро - в дайджесте Царьграда.
Что случилось в нашей стране и в мире, пока вы спали? Царьград представляет подборку новостей ночи и утра 6 октября 2021 года.

Без поблажек

Госдума намерена ужесточить наказание для педофилов. За изнасилование несовершеннолетних (вне зависимости от возраста жертвы надругательств) в России намерены сажать в тюрьму на срок до 20 лет или вовсе пожизненно.
Депутаты полагают действующее наказание за надругательство над подростками старше 14 лет недостаточным и считают, что возраст жертв не должен быть решающим фактором.
Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, имеющейся в распоряжении "Известий", предлагаемые изменения позволят эффективнее применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы. Кроме того, авторы инициативы надеются тем самым усовершенствовать уже имеющиеся средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ультиматум за Навального

США и ещё 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по так называемому "делу Навального" в рамках Конвенцией о запрещении химического оружия. Информацию об этом сообщили в Госдепе Соединённых Штатов.
На ответ Москвы Запад в ультимативной форме отвёл 10 дней. Посольство России в США сделало это раньше, опровергнув все голословные обвинения в адрес России по делу о якобы "отравлении" оппозиционера, блогера Алексея Навального отечественными спецслужбами.
Русские дипломаты указали на то, уже "с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ни чем не подтвержденное утверждение об "отравлении" блогера". Кроме того, в посольстве посоветовали США выполнить, наконец, взятые на себя обязательства и окончательно избавиться от своего химоружия.

Не сдавайте биометрию!

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская отговаривает от сдачи биометрических данных и "не вестись на удобство". Эксперт пояснила, в чём таится опасность биометрии.
"Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют", - предупредила Касперская в интервью РИА Новости.
Эксперт обратила внимание и на тот факт, что наши граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, а наши лица без нашего же ведома и согласия снимают и на улицах, и в транспорте, и торговых центрах. Эту биометрическую информацию кто-то может слить и после втёмную использовать. Например, во время сделок с недвижимостью.

Кризис особого внимания

Сразу пять европейских стран (Испания, Греция, Франция, Румыния и Чехия) намерены выяснить, что стало причиной наступившего в Европе газового кризиса. Местные власти намерены сформулировать общие правила по накоплению запасов голубого топлива, чтобы попытаться избежать или хотя бы смягчить столь значительные скачки цен в будущем. Об этом на своей странице в Twitter сообщил репортёр агентства Bloomberg Хавьер Блас, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.
Тем временем, цены на газ в Европе едва ли не ежедневно устанавливают очередные рекорды. Стоимость за одну тысячу кубометров "голубого топлива" уже превысила на торгах $1,2 тысячи.

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