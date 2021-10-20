Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
Главная / Аналитика

Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются

20 октября 2021, 08:45  •  138 • Аналитика
© AFP 2021 / Pool/Akio Kon
Чтобы объяснить, что вновь случилось между Китаем и Японией, достаточно представить: какая-нибудь немецкая корпорация назначает презентацию в России своей очередной новинки на 22 июня. Боюсь, что тут дало бы трещину даже бесспорное российское уважение к германскому качеству.
У двух наших азиатских соседей свое "22 июня". Это 7 июля 1937 года, "инцидент на мосту Марко Поло в Пекине". Китайская публика (а с ней множество людей в Азии и по всему миру) считает, что с той японской провокации началась Вторая мировая война и уж точно — большая война Японии с Китаем, которая привела к оккупации ключевых районов Китая и громадным бедствиям. И вот в этот день минувшим летом японская корпорация Sony решила представить в Пекине свой некий новый продукт — да еще и время выбрала то самое, десять утра.
Первым эту историю превратили в скандал китайские интернет-патриоты, но дальше вмешались и власти, Sony (ее местный филиал) только что оштрафовали на 150 тысяч долларов за нарушение закона о рекламе, который такие штуки вполне конкретно запрещает.
Корпорация, правда, в самой ранней точке скандала извинилась и церемонию отменила, но не помогло, китайцы заметили, что тут вряд ли случайность. Раньше та же компания уже представляла публике свои новинки и 7 июля (прошлого года), и хуже того — 13 декабря два года назад. А 13 декабря — это еще одна очень черная дата, когда в 1937 году захватившие столицу, Нанкин, японцы устроили там дикую резню гражданского населения. Лозунгом той декабрьской презентации японская корпорация сделала вот что: "Не идти на компромиссы".
Трудно сказать, что эти истории означают — глупость (то есть недосмотр, незнание дат) или партизанскую провокацию какого-то упертого самурая. Но прежде всего они говорят нам, что отношения двух наших соседей, причем на уровне не правительственном, а общенародном, остаются ненормальными.
И это вообще-то предельно важный разговор: почему одни народы и нации нормально относятся друг к другу, даже если раньше неоднократно воевали, а другие — нет? Что такое эта загадочная штука — историческая память и только ли в ней дело? Причем разговор этот сегодня только начинается, потому что раньше во всем мире думали: войдем в правильный блок или альянс с общей идеологией, поменяем тезисы пропаганды, напишем правильные учебники — и все будет хорошо. А вот не получается.
В случае с Японией и Китаем причин нелюбви, кроме особенностей национальных характеров, две. Первая — что перед нами редкий случай, когда войну проиграли, по сути, обе стороны. В истории СССР с Германией одна сторона — это очевидный победитель, который может, после долгой паузы, себе позволить великодушие и спокойствие, что мы и наблюдаем в отношениях с этой нацией уже не первое десятилетие. Со стороны Китая великодушие не прослеживается, потому что ту войну он выиграл лишь в союзе с прочими великими державами. Включая СССР, который разгромил миллионную Квантунскую армию на китайской земле в конце лета 1945 года. Но до того подвиг китайского народа заключался в том, что он все-таки держался, связав рычаги японской военной машины, за последние клочки своей территории в ожидании помощи, которая в итоге пришла. То есть зверства японцев на китайской земле были отомщены только благодаря внешней помощи. Какие-то счета, видимо, не были урегулированы нужным ритуальным образом, причем с обеих сторон.
При этом американо-японские счета, с точки зрения японцев, в порядке: мы нанесли удары, нам нанесли удары (пусть и ядерные), дело закрыто.
И тут начинается вторая причина японского принятия США и нелюбви к Китаю. Она в том, что японский народ до сих пор не может избавиться от комплекса побежденного — и не Китаем, а Америкой. Вести себя как побежденные — дело чести и хорошего воспитания. И вот сейчас что-то меняется, и мы читаем об очень серьезном для японской нации событии. Впервые, пусть не в правительственные программы, а лишь в документы правящей Либерально-демократической партии, включен пункт о необходимости довести военные расходы до двух процентов ВВП. Раньше, с 1976 года, это был один процент. А два процента — это та самая цифра, которую Соединенные Штаты в последние годы при любых администрациях навязывают союзникам: хотите безопасности — платите за нее сами, нас на всех уже не хватит.
А это означает, что рано или поздно изменится вся система существования западной группы государств (куда пока что входит и географически восточная Япония). Если их зависимость от Америки должна снизиться, то что это означает? Что от комплекса побежденной нации можно избавиться — и они сами начнут разбираться, кто для них угроза, а кто не очень? А это ведь великое потрясение основ.
В любом случае речь не идет о превращении Японии в самостоятельную военную державу, ни в каких альянсах не нуждающуюся. Ее военные расходы сегодня, точнее — завтра, в следующем финансовом году, — 49 миллиардов долларов, что почти на два порядка меньше, чем у США с их 800 миллиардами. Однако за последние 26 лет военные расходы Штатов выросли примерно втрое (японские в абсолютных цифрах — вдвое). А китайские — в 14 раз, по японским оценкам, с которыми Китай не обязательно согласится.
Но при этом говорить о каком-то американо-китайском стратегическом паритете можно будет только ближе к условному 2050 году, если до этого времени не обрушатся и не развалятся то ли Соединенные Штаты, то ли КНР, то ли весь мир в целом. А пока что смысл военных усилий Пекина в том, чтобы вытеснить американскую военную машину из Азии или, по крайней мере, не дать ей творить там что угодно.
Но ведь это "вытеснение" означает, что Япония останется лицом к лицу (через проливы) с новой сверхдержавой, и тогда придется решать, как обойтись со сверхдержавой прежней. Что предполагает тотальную перезагрузку смысла существования нации среди прочих народов.
А пока что японский народ относится к ситуации парадоксальным, но абсолютно японским образом. С одной стороны, 60,1% опрошенных считают, что не надо вот этих двух процентов — следует сохранить военные расходы на нынешнем уровне. Но, с другой стороны, отношение к Китаю в целом у японцев ухудшается по мере роста его влияния в мире, и уже 86% японцев относятся к своему великому соседу в целом плохо.
То есть китайцы, постоянно напоминающие японцам о прошлой войне, для них — люди неприятные, но воевать с ними не надо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





138
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 09:30
Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым"
18 октября 2021, 13:35
В массовом море птиц на севере Крыма может быть виновен олигарх Дмитрий Фирташ или американские биолаборатории
19 октября 2021, 10:00
Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
17 октября 2021, 23:35
Новые люди: Хромых сенсационно обыграла Щербакову на турнире в Будапеште
18 октября 2021, 15:55
Как правильно читать статьи Путина и Медведева
18 октября 2021, 09:30
Против России готовят экотеррористов
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист побл...
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 01:45
США не выдержали конкуренции с русским газом - в ход пошли грязные методы
20 октября 2021, 01:45
"Радужное лобби" осадили из Шотландии: "Маму" удалить не позволим
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
14 октября 2021, 22:05
Народ высмеял марш националистов в Киеве. Замечено поклонение мультяшному роботу
18 октября 2021, 07:45
eNews: Катастрофа Зеленского и провалы Санду
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
17 октября 2021, 18:55
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.