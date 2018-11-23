«Что следующее? «Азбука в картинках»?»: В МИД отреагировали на запрет на Украине еще 5 книг

Захарова пошутила на тему запрета пяти российских книг на Украине. Она предположила, что дальше Киев запретит «Азбуку в картинках» или либретто «Лебединого озера».

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали запрет Киева на ввоз на Украину еще 5 российских книг. С заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идет о запрете на Украине трех книг-энциклопедий - «Большая энциклопедия ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид» - и «Книги о вкусной и веганской пище». Также Киев наложил запрет на две книги о путешествиях - «Гоа. Путеводитель» и «Барселона». Все 5 книг были признаны угрозой национальной безопасности Украины.

«Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»?» - задается риторическим вопросом Мария Захарова.

Напомним, что российские книги на Украине начали запрещать с 2016 года, когда президент страны Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания».