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«Что следующее? «Азбука в картинках»?»: В МИД отреагировали на запрет на Украине еще 5 книг

23 ноября 2018, 20:09  •  86 • Политика
Захарова пошутила на тему запрета пяти российских книг на Украине. Она предположила, что дальше Киев запретит «Азбуку в картинках» или либретто «Лебединого озера».
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали запрет Киева на ввоз на Украину еще 5 российских книг. С заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Речь идет о запрете на Украине трех книг-энциклопедий - «Большая энциклопедия ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид» - и «Книги о вкусной и веганской пище». Также Киев наложил запрет на две книги о путешествиях - «Гоа. Путеводитель» и «Барселона». Все 5 книг были признаны угрозой национальной безопасности Украины.
«Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»?» - задается риторическим вопросом Мария Захарова.
Напомним, что российские книги на Украине начали запрещать с 2016 года, когда президент страны Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания».

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