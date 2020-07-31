Что скрывают украинские СМИ за ширмой патриотичных слов?

Украинский портал StopFake, называющий себя борцом с «кремлёвской пропагандой во всех аспектах и проявлениях», сотрудничает с радикальными националистами. Причем попытки вскрыть подноготную этого взаимодействия могут стоить настойчивому репортеру жизни, британская The Independent.Как сообщает издание, журналистка Екатерина Сергатскова, опубликовавшая расследование о связях StopFake с экстремистской организацией C14, которая подозревается в убийстве публициста Олега Бузины, вынуждена бежать из Киева после получения угроз физической расправы.Для тех, кто не в курсе: StopFake – это главный цензор Facebook на Украине, его официальный фактчекинговый партнер. Помимо Марка Цукерберга, ресурс финансируется Госдепартаментом США, британским Форин Офисом, Фондом Сороса и министерством иностранных дел Чехии. Что не маловажно, на счетах портала StopFake нет ни гривны денег незалежной.При таких источниках финансирования StopFake причисляет к «кремлевской пропаганде» любую критику киевских властей, но не видит ничего зазорного в пропаганде нацизма в украинском сегменте Facebook.Сотрудничество портала StopFake с радикальными националистами, не единственная беда украинских медиа.«Как проиграть информационную войну» – так удачно назвала свою дебютную книгу бывший советник украинского правительства по стратегическим коммуникациям, а ныне эксперт Вильсоновского центра в Вашингтоне Нина Янкович. Обогатившись опытом работы в Киеве, она дает властям США и других ведущих стран Запада советы, как избежать ошибок в противостоянии «российским операциям влияния», которые, «увы, были допущены» в Украине и в других странах Центральной и Восточной Европы.Не проявляли они бдительности, позволяли свободно работать Sputnik и RT, не мешали их рекламе и группам в соцсетях. В результате оказались буквально в шаге от поглощения Россией, но, слава богу, вовремя спохватились, стали формировать черные списки, запрещать вещание враждебных голосов, учить граждан различать и изобличать дезинформацию.Пропаганда – «не обязательно ложь», а «способ расставить акценты, привлечь внимание к тому, что желательно знать». Бывший советник украинского правительства по стратегическим коммуникациям Нина Янкович призналась, что «ругать Россию» по каждому поводу и разжигать «недоверие к Советскому Союзу», даже если тот не сделал ничего предосудительного, ее учили в американском посольстве в Киеве.Чтобы сохранить в целости и сохранности свои демократические институты, на которые покушается Кремль, США и Западная Европа должны взять на вооружение методы соседей России, пишет Янкович. Только цензура, только запреты и зачистка Сети. И тогда всё будет хорошо. Как в Украине.