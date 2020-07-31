Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в ...
Главная / Украина

Что скрывают украинские СМИ за ширмой патриотичных слов?

31 июля 2020, 12:05  •  62 • Украина

Украинский портал StopFake, называющий себя борцом с «кремлёвской пропагандой во всех аспектах и проявлениях», сотрудничает с радикальными националистами. Причем попытки вскрыть подноготную этого взаимодействия могут стоить настойчивому репортеру жизни, британская The Independent.

Как сообщает издание, журналистка Екатерина Сергатскова, опубликовавшая расследование о связях StopFake с экстремистской организацией C14, которая подозревается в убийстве публициста Олега Бузины, вынуждена бежать из Киева после получения угроз физической расправы.
Для тех, кто не в курсе: StopFake – это главный цензор Facebook на Украине, его официальный фактчекинговый партнер. Помимо Марка Цукерберга, ресурс финансируется Госдепартаментом США, британским Форин Офисом, Фондом Сороса и министерством иностранных дел Чехии. Что не маловажно, на счетах портала StopFake нет ни гривны денег незалежной.

При таких источниках финансирования StopFake причисляет к «кремлевской пропаганде» любую критику киевских властей, но не видит ничего зазорного в пропаганде нацизма в украинском сегменте Facebook.

Сотрудничество портала StopFake с радикальными националистами, не единственная беда украинских медиа.
«Как проиграть информационную войну» – так удачно назвала свою дебютную книгу бывший советник украинского правительства по стратегическим коммуникациям, а ныне эксперт Вильсоновского центра в Вашингтоне Нина Янкович. Обогатившись опытом работы в Киеве, она дает властям США и других ведущих стран Запада советы, как избежать ошибок в противостоянии «российским операциям влияния», которые, «увы, были допущены» в Украине и в других странах Центральной и Восточной Европы.

Не проявляли они бдительности, позволяли свободно работать Sputnik и RT, не мешали их рекламе и группам в соцсетях. В результате оказались буквально в шаге от поглощения Россией, но, слава богу, вовремя спохватились, стали формировать черные списки, запрещать вещание враждебных голосов, учить граждан различать и изобличать дезинформацию.
Пропаганда – «не обязательно ложь», а «способ расставить акценты, привлечь в
нимание к тому, что желательно знать». Бывший советник украинского правительства по стратегическим коммуникациям Нина Янкович призналась, что «ругать Россию» по каждому поводу и разжигать «недоверие к Советскому Союзу», даже если тот не сделал ничего предосудительного, ее учили в американском посольстве в Киеве.
Чтобы сохранить в целости и сохранности свои демократические институты, на которые покушается Кремль, США и Западная Европа должны взять на вооружение методы соседей России, пишет Янкович. Только цензура, только запреты и зачистка Сети. И тогда всё будет хорошо. Как в Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
31 июля 2020, 00:05
Запасаемся попкорном: Грядёт схватка бандеровцев и польских лайт-фашистов
28 июля 2020, 17:05
Украинские националисты готовят провокацию у линии разграничения
31 июля 2020, 00:05
Чем грозят Украине учения «Объединенные усилия — 2020», которые проводятся против российских маневров «Кавказ — 2020»?
29 июля 2020, 12:05
Состоялась встреча президентов Молдовы и Приднестровья
31 июля 2020, 00:05
День Крещения Руси, украинский церковный раскол, Петр Порошенко
30 июля 2020, 17:05
Варшава втягивает в свой новый альянс Киев, Вильнюс и Минск
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектак...
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилас...
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности...
31 июля 2020, 01:30
Как в Белоруссии прошел многотысячный митинг оппонентов Лукашенко
31 июля 2020, 00:05
Запасаемся попкорном: Грядёт схватка бандеровцев и польских лайт-фашистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 11:05
О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть им часть России
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.