Что скрывают цифры: заложивший недвижимость Чичваркин гастролирует с лекциями о том, как успешно вести бизнес

Эмигрировавший в Великобританию Евгений Чичваркин начал гастролировать с лекциями. В конце августа он стал хедлайнером бизнес-форума в Одессе, где был представлен как «предприниматель, основатель мишленовского ресторана Hide в Лондоне и винного бутика Hedonism Wines». Но, изучив финансовый отчёт Hedonism Drinks Limited (HDL), опубликованный в августе, RT выяснил: долги группы компаний Чичваркина второй год превышают сумму активов. Сейчас эта разница составляет £17,34 млн. Аудиторы отмечают: бизнес держится на плаву только благодаря финансовым вливаниям своего владельца. Квартира Чиваркина в престижном районе Лондона и его ресторан уже заложены банку. Эксперты полагают, что в случае проблем с выплатами по кредитам Чичваркин может лишиться собственности.

«У вас есть приятная и полезная возможность поучиться на моих бизнес-ошибках, а не на своих, ибо разговор пойдёт за деньги», — предварял своё выступление в Одессе Евгений Чичваркин в публикации в соцсетях.

С лекцией на бизнес-форуме он выступал в качестве хедлайнера 27 августа. Стоимость билетов варьировалась от 4 тыс. до 18,7 тыс. рублей (в пересчёте с гривен). А резиденты организатора форума, бизнес-клуба КМБ, смогли принять участие в закрытом завтраке с Чичваркиным.

Одна из его подписчиц в Instagram поинтересовалась: «Евгений, каков гастрольный график? Сибирь не порадуете визитом?» «Ага, шаланды полные баланды...» — ответил бизнесмен.

Instagram

Это не первые гастроли Чичваркина. В апреле 2015 года он выступал в качестве бизнес-коуча в Киеве на «форуме для лидеров, которые меняют мир» Forum One Ukraine. Тогда главным спикером был основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, а билеты стоили от $150 до $5 тыс.

В июне 2019-го Чичваркин участвовал в конференции «Бизнес Концентрат 4.0», также прошедшей в украинской столице. А в марте 2020 года он снова должен был выступать в Киеве, однако, вероятно, из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоялось.

Чаще всего, как признавался Чичваркин, на лекциях его спрашивают, как заработать в тяжёлых для ведения бизнеса условиях.

Но сколько в действительности заработал он сам? По имеющимся данным, вырученные в 2008 году с продажи «Евросети» £189,9 млн ($350 млн) бизнесмен поделил поровну с сооснователем компании Тимуром Артемьевым (по £95 млн). А после переезда в Лондон, ряда сделок с недвижимостью и последовавшего развода с супругой у Чичваркина могло остаться порядка £39 млн, большую часть которых, согласно подсчётам RT, он позднее одолжил своей компании Hedonism Drinks.

Буря в Instagram

После развода с женой Антониной в 2016 году Чичваркин оставил ей не только половину имеющихся на тот момент средств, но и особняк в графстве Суррей. Сам бизнесмен вместе с новой семьёй поселился в престижном районе Лондона.

Как писал RT, речь идёт люксовых апартаментах на улице The Little Boltons, 25, которые сейчас оцениваются примерно в £8 млн. Чичваркин, который никак не отреагировал на расследование RT о финансовых затруднениях его бизнеса, довольно живо откликнулся именно на эту публикацию.

«Маргарита Симоньян хату нашу легавым запалила. И Раша Тудей носится с ней как с писаной торбой, показывает всем», — написал он в своём Instagram.

Подключился и Алексей Навальный, ранее также не реагировавший на расследования RT ни о себе и Фонде борьбы с коррупцией*, ни о своём лондонском спонсоре Евгении Чичваркине.

«Вау. Мощнейшее расследование от Маргариты Симоньян. Её «журналисты» «нашли» квартиру Чичваркина, геотег на которую он ставит в каждом втором из миллиона своих постов в Instagram», — написал он в Twitter.

Twitter

Дело даже не в том, что геотег Чичваркин в своих постах ставил не на квартиру, а на Бромптонское кладбище, находящееся в нескольких минутах ходьбы от его дома.

Такая реакция может быть связана с тем, что квартиру свою, как выяснил RT, Чичваркин давно заложил.

Заложник гедонизма

Полученные RT документы подтверждают, что апартаменты на The Little Boltons, 25, бизнесмен приобрёл в ноябре 2014 года за £6,5 млн. Чичваркин вложился в ремонт квартиры — обновил кровлю, поменял двери и окна.

© rbkc.gov.uk

Однако три года назад апартаменты были заложены банку Metro. Не исключено, что это было сделано под обеспечение некоего кредита.

© eservices.landregistry.gov.uk

Можно предположить, что заём был взят для открытия ресторана Hide, затраты на который, по данным The Evening Standard, составили £20 млн. Это косвенно подтверждается хронологией развития бизнеса Чичваркина и последующими событиями. Так, в отчётности прошлого финансового года была указана информация о наличии займа на открытие ресторана.

Заведение открыли весной 2018 года, а квартиру заложили (и, возможно, взяли кредит) в августе 2017-го. Через полтора года после открытия Hide банку Metro, как уже писал RT, было заложено и здание самого ресторана. Возможно, и этот залог обеспечивает выплаты по кредиту.

© beta.companieshouse.gov.uk

Сама по себе практика залога личного имущества довольно распространена, отмечает арбитражный управляющий Андрей Галкин.

«Всё зависит от желания владельца бизнеса рисковать личным имуществом для спасения бизнеса, — говорит эксперт. — Ситуация распространённая, особенно в малом бизнесе».

Причём залог — не показатель бедственного положения, уточняет ещё один арбитражный управляющий Константин Суныгин.

«Такие действия могут свидетельствовать о попытках договориться с кредиторами и намерении выплачивать задолженность, а трудности, с которыми столкнулась компания, следует понимать как временные, — отмечает собеседник RT. — Залог может быть следствием давления отдельных кредиторов, понимающих неизбежность банкротства и требующих обеспечить свои займы».

Прибыль с привкусом долга

Однако кредиты и залог недвижимости под их обеспечение — не единственная проблема. Группа компаний Hedonism Drinks Limited, принадлежащая Чичваркину, по-прежнему не вылезает из долгов.

Обычно банкротство группы компаний и поручителей происходит одновременно, поясняет Суныгин. «В этом случае после банкротства ГК Hedonism последует и банкротство самого Чичваркина», — заявил эксперт.

С этим мнением согласен адвокат Анатолий Вербицкий.

«Настали непростые времена для Чичваркина, поэтому приходится решать проблемы таким способом, — говорит юрист. — В случае проблем с выплатами кредитов ему придётся отвечать по обязательствам заложенным личным имуществом. То есть квартиру могут отобрать в счёт оплаты долга».

Как ранее писал RT, в период с августа 2017-го по август 2018 года аудиторы зафиксировали отрицательную разницу между активами и долгами ГК Hedonism в £1,5 млн.

В опубликованном в реестре информации о юрлицах Великобритании в августе этого года отчёте за период с июля 2018-го по июль 2019 года группа компаний показала прибыль в размере £1,7 млн.

Убыток в £2,5 тыс. в предыдущем году объяснили запуском ресторана Hide.

© beta.companieshouse.gov.uk

При этом из тех же финансовых документов следует, что у компании по-прежнему больше долгов с разным сроком погашения, чем активов. Как писал RT, сумма накопившихся у компании Чичваркина долгов в прошлогоднем отчёте составляла £60,8 млн. В свежем отчёте эта сумма уменьшилась, но незначительно — до £57,27 млн.

Долговые слагаемые

Большая часть этих долгов сложилась из займа её основателя — Евгения Чичваркина. Как уже писал RT, бизнесмен дал фирме беспроцентный заём £31,2 млн из личных средств без фиксированного срока погашения.

В 2019 году, судя по отчёту, ГК Hedonism, похоже, удалось отдать своему владельцу чуть больше £3 млн. Оставшиеся £28 млн «перетекли» на следующий год.

© beta.companieshouse.gov.uk

Однако тому факту, что компания формально является прибыльной, она обязана финансовым вливаниям своего владельца, отмечают в отчёте аудиторы.

«Несмотря на то что компания является прибыльной и имеет положительные чистые активы, она находится в зависимости от постоянной финансовой поддержки своего мажоритарного акционера, господина Чичваркина», — пишут аудиторы.

Именно Чичваркин «подтвердил текущую финансовую поддержку и пообещал, что не будет требовать погашения задолженности в течение по крайней мере 12 месяцев с даты подписания балансового отчёта». Поэтому и «финансовая отчётность была составлена на основе принципа непрерывности деятельности компании», подчёркивают аудиторы.

Но к этому следует добавить то обстоятельство, что «из-за непредсказуемости продолжительности и масштаба пандемии (коронавируса. — RT) повышается неопределённость в отношении статуса непрерывности деятельности компании».

Срочные (с выплатой в течение года) и долгосрочные долги компании, составляющие £39,27 млн, на £663 тыс. меньше её активов (£39,93 млн). То есть если кредиторы разом потребуют свои деньги назад, то компания сможет с ними расплатиться.

© beta.companieshouse.gov.uk

Однако у компании есть ещё обязательства в виде платежей по долговременной финансовой аренде (лизингу). Всего по договорам лизинга оборудования компания Чичваркина должна заплатить £18 млн, из которых порядка £5,5 млн — в течение ближайших пяти лет. Таким образом, в сумме с основными долгами ГК Hedonism в £39,27 млн задолженность составляет £57,27 млн.

© beta.companieshouse.gov.uk

А если из этой суммы задолженности вычесть сумму активов (£39,93 млн), то разница между ними составит £17,34 млн.

Бремя эмигранта

Арбитражный управляющий Константин Суныгин полагает, что само по себе превышение долгов над активами не обязательно свидетельствует о банкротстве компании.

«В случае группы компаний Hedonism приходится рассуждать о том, что кроется за этими цифрами и что стало причиной дисбаланса — пандемия COVID-19 и связанные с ней санитарные ограничения или всё же недальновидные, фатальные решения руководства компании», — отметил он.

По словам эксперта, такой анализ позволит установить, находится ли компания в стадии объективного банкротства или же финансовые и логистические трудности носят временный характер.

Адвокат Анатолий Вербицкий, специалист по банкротным делам, говорит, что порой экспаты, ведущие бизнес в Британии, оказываются в менее выгодном положении по сравнению с коренными жителями Туманного Альбиона.

«Иногда обеспеченные граждане, выходцы из России или Украины, осевшие в Британии, сталкиваются с менее выгодными условиями для бизнеса по сравнению с местными жителями», — отмечает адвокат.

Это может касаться и условий лизинговых платежей для Чичваркина. «В некоторых случаях может идти речь даже о менее выгодных условиях кредитования для иностранцев», — говорит юрист.

По словам адвоката, Чичваркин «мог стать заложником обстоятельств и британских реалий». Юрист привёл аналогию с Борисом Березовским, финансовый крах которого в Великобритании, по одной из распространённых версий, привёл к депрессии и смерти опального олигарха в 2013 году.

«Стиль бизнеса в Англии отличается от манеры ведения бизнеса в России. Поэтому те приёмы, к которым Чичваркин привык в России, наверняка не работают в Великобритании, — говорит Вербицкий. — Наши беглые олигархи, которые туда попали, часть своих денег так и не получили. У многих оказались заблокированы счета, начинались проблемы. Люди сталкивались с тем, что у них юридическим путём вытягивали активы. То есть вроде бы всё по закону, а через какое-то время ты остаёшься ни с чем».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.