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Что скрывают цифры: заложивший недвижимость Чичваркин гастролирует с лекциями о том, как успешно вести бизнес
23 сентября 2020, 09:05 • 116 • В мире
Эмигрировавший в Великобританию Евгений Чичваркин начал гастролировать с лекциями. В конце августа он стал хедлайнером бизнес-форума в Одессе, где был представлен как «предприниматель, основатель мишленовского ресторана Hide в Лондоне и винного бутика Hedonism Wines». Но, изучив финансовый отчёт Hedonism Drinks Limited (HDL), опубликованный в августе, RT выяснил: долги группы компаний Чичваркина второй год превышают сумму активов. Сейчас эта разница составляет £17,34 млн. Аудиторы отмечают: бизнес держится на плаву только благодаря финансовым вливаниям своего владельца. Квартира Чиваркина в престижном районе Лондона и его ресторан уже заложены банку. Эксперты полагают, что в случае проблем с выплатами по кредитам Чичваркин может лишиться собственности.
globallookpress.com © Gustavo Valiente
«У вас есть приятная и полезная возможность поучиться на моих бизнес-ошибках, а не на своих, ибо разговор пойдёт за деньги», — предварял своё выступление в Одессе Евгений Чичваркин в публикации в соцсетях.
С лекцией на бизнес-форуме он выступал в качестве хедлайнера 27 августа. Стоимость билетов варьировалась от 4 тыс. до 18,7 тыс. рублей (в пересчёте с гривен). А резиденты организатора форума, бизнес-клуба КМБ, смогли принять участие в закрытом завтраке с Чичваркиным.
Одна из его подписчиц в Instagram поинтересовалась: «Евгений, каков гастрольный график? Сибирь не порадуете визитом?» «Ага, шаланды полные баланды...» — ответил бизнесмен.
Это не первые гастроли Чичваркина. В апреле 2015 года он выступал в качестве бизнес-коуча в Киеве на «форуме для лидеров, которые меняют мир» Forum One Ukraine. Тогда главным спикером был основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, а билеты стоили от $150 до $5 тыс.
В июне 2019-го Чичваркин участвовал в конференции «Бизнес Концентрат 4.0», также прошедшей в украинской столице. А в марте 2020 года он снова должен был выступать в Киеве, однако, вероятно, из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоялось.
Чаще всего, как признавался Чичваркин, на лекциях его спрашивают, как заработать в тяжёлых для ведения бизнеса условиях.
Но сколько в действительности заработал он сам? По имеющимся данным, вырученные в 2008 году с продажи «Евросети» £189,9 млн ($350 млн) бизнесмен поделил поровну с сооснователем компании Тимуром Артемьевым (по £95 млн). А после переезда в Лондон, ряда сделок с недвижимостью и последовавшего развода с супругой у Чичваркина могло остаться порядка £39 млн, большую часть которых, согласно подсчётам RT, он позднее одолжил своей компании Hedonism Drinks.
Буря в Instagram
После развода с женой Антониной в 2016 году Чичваркин оставил ей не только половину имеющихся на тот момент средств, но и особняк в графстве Суррей. Сам бизнесмен вместе с новой семьёй поселился в престижном районе Лондона.
Как писал RT, речь идёт люксовых апартаментах на улице The Little Boltons, 25, которые сейчас оцениваются примерно в £8 млн. Чичваркин, который никак не отреагировал на расследование RT о финансовых затруднениях его бизнеса, довольно живо откликнулся именно на эту публикацию.
«Маргарита Симоньян хату нашу легавым запалила. И Раша Тудей носится с ней как с писаной торбой, показывает всем», — написал он в своём Instagram.
Подключился и Алексей Навальный, ранее также не реагировавший на расследования RT ни о себе и Фонде борьбы с коррупцией*, ни о своём лондонском спонсоре Евгении Чичваркине.
«Вау. Мощнейшее расследование от Маргариты Симоньян. Её «журналисты» «нашли» квартиру Чичваркина, геотег на которую он ставит в каждом втором из миллиона своих постов в Instagram», — написал он в Twitter.
Дело даже не в том, что геотег Чичваркин в своих постах ставил не на квартиру, а на Бромптонское кладбище, находящееся в нескольких минутах ходьбы от его дома.
Такая реакция может быть связана с тем, что квартиру свою, как выяснил RT, Чичваркин давно заложил.
Заложник гедонизма
Полученные RT документы подтверждают, что апартаменты на The Little Boltons, 25, бизнесмен приобрёл в ноябре 2014 года за £6,5 млн. Чичваркин вложился в ремонт квартиры — обновил кровлю, поменял двери и окна.
Однако три года назад апартаменты были заложены банку Metro. Не исключено, что это было сделано под обеспечение некоего кредита.
Можно предположить, что заём был взят для открытия ресторана Hide, затраты на который, по данным The Evening Standard, составили £20 млн. Это косвенно подтверждается хронологией развития бизнеса Чичваркина и последующими событиями. Так, в отчётности прошлого финансового года была указана информация о наличии займа на открытие ресторана.
Заведение открыли весной 2018 года, а квартиру заложили (и, возможно, взяли кредит) в августе 2017-го. Через полтора года после открытия Hide банку Metro, как уже писал RT, было заложено и здание самого ресторана. Возможно, и этот залог обеспечивает выплаты по кредиту.
Сама по себе практика залога личного имущества довольно распространена, отмечает арбитражный управляющий Андрей Галкин.
«Всё зависит от желания владельца бизнеса рисковать личным имуществом для спасения бизнеса, — говорит эксперт. — Ситуация распространённая, особенно в малом бизнесе».
Причём залог — не показатель бедственного положения, уточняет ещё один арбитражный управляющий Константин Суныгин.
«Такие действия могут свидетельствовать о попытках договориться с кредиторами и намерении выплачивать задолженность, а трудности, с которыми столкнулась компания, следует понимать как временные, — отмечает собеседник RT. — Залог может быть следствием давления отдельных кредиторов, понимающих неизбежность банкротства и требующих обеспечить свои займы».
Прибыль с привкусом долга
Однако кредиты и залог недвижимости под их обеспечение — не единственная проблема. Группа компаний Hedonism Drinks Limited, принадлежащая Чичваркину, по-прежнему не вылезает из долгов.
Обычно банкротство группы компаний и поручителей происходит одновременно, поясняет Суныгин. «В этом случае после банкротства ГК Hedonism последует и банкротство самого Чичваркина», — заявил эксперт.
С этим мнением согласен адвокат Анатолий Вербицкий.
Как ранее писал RT, в период с августа 2017-го по август 2018 года аудиторы зафиксировали отрицательную разницу между активами и долгами ГК Hedonism в £1,5 млн.
В опубликованном в реестре информации о юрлицах Великобритании в августе этого года отчёте за период с июля 2018-го по июль 2019 года группа компаний показала прибыль в размере £1,7 млн.
Убыток в £2,5 тыс. в предыдущем году объяснили запуском ресторана Hide.
При этом из тех же финансовых документов следует, что у компании по-прежнему больше долгов с разным сроком погашения, чем активов. Как писал RT, сумма накопившихся у компании Чичваркина долгов в прошлогоднем отчёте составляла £60,8 млн. В свежем отчёте эта сумма уменьшилась, но незначительно — до £57,27 млн.
Долговые слагаемые
Большая часть этих долгов сложилась из займа её основателя — Евгения Чичваркина. Как уже писал RT, бизнесмен дал фирме беспроцентный заём £31,2 млн из личных средств без фиксированного срока погашения.
В 2019 году, судя по отчёту, ГК Hedonism, похоже, удалось отдать своему владельцу чуть больше £3 млн. Оставшиеся £28 млн «перетекли» на следующий год.
Однако тому факту, что компания формально является прибыльной, она обязана финансовым вливаниям своего владельца, отмечают в отчёте аудиторы.
Именно Чичваркин «подтвердил текущую финансовую поддержку и пообещал, что не будет требовать погашения задолженности в течение по крайней мере 12 месяцев с даты подписания балансового отчёта». Поэтому и «финансовая отчётность была составлена на основе принципа непрерывности деятельности компании», подчёркивают аудиторы.
Но к этому следует добавить то обстоятельство, что «из-за непредсказуемости продолжительности и масштаба пандемии (коронавируса. — RT) повышается неопределённость в отношении статуса непрерывности деятельности компании».
Срочные (с выплатой в течение года) и долгосрочные долги компании, составляющие £39,27 млн, на £663 тыс. меньше её активов (£39,93 млн). То есть если кредиторы разом потребуют свои деньги назад, то компания сможет с ними расплатиться.
Однако у компании есть ещё обязательства в виде платежей по долговременной финансовой аренде (лизингу). Всего по договорам лизинга оборудования компания Чичваркина должна заплатить £18 млн, из которых порядка £5,5 млн — в течение ближайших пяти лет. Таким образом, в сумме с основными долгами ГК Hedonism в £39,27 млн задолженность составляет £57,27 млн.
А если из этой суммы задолженности вычесть сумму активов (£39,93 млн), то разница между ними составит £17,34 млн.
Бремя эмигранта
Арбитражный управляющий Константин Суныгин полагает, что само по себе превышение долгов над активами не обязательно свидетельствует о банкротстве компании.
«В случае группы компаний Hedonism приходится рассуждать о том, что кроется за этими цифрами и что стало причиной дисбаланса — пандемия COVID-19 и связанные с ней санитарные ограничения или всё же недальновидные, фатальные решения руководства компании», — отметил он.
По словам эксперта, такой анализ позволит установить, находится ли компания в стадии объективного банкротства или же финансовые и логистические трудности носят временный характер.
Адвокат Анатолий Вербицкий, специалист по банкротным делам, говорит, что порой экспаты, ведущие бизнес в Британии, оказываются в менее выгодном положении по сравнению с коренными жителями Туманного Альбиона.
Это может касаться и условий лизинговых платежей для Чичваркина. «В некоторых случаях может идти речь даже о менее выгодных условиях кредитования для иностранцев», — говорит юрист.
По словам адвоката, Чичваркин «мог стать заложником обстоятельств и британских реалий». Юрист привёл аналогию с Борисом Березовским, финансовый крах которого в Великобритании, по одной из распространённых версий, привёл к депрессии и смерти опального олигарха в 2013 году.
«Стиль бизнеса в Англии отличается от манеры ведения бизнеса в России. Поэтому те приёмы, к которым Чичваркин привык в России, наверняка не работают в Великобритании, — говорит Вербицкий. — Наши беглые олигархи, которые туда попали, часть своих денег так и не получили. У многих оказались заблокированы счета, начинались проблемы. Люди сталкивались с тем, что у них юридическим путём вытягивали активы. То есть вроде бы всё по закону, а через какое-то время ты остаёшься ни с чем».
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
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