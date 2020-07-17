Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes» • 59 • Аналитика

Бесспорно, анонсированная сирийским арабским информационным агентством SANA 30 мая 2020 года поставка в строевые части ВВС Сирии партии глубоко усовершенствованных многофункциональных истребителей семейства МиГ-29 ознаменовала переломный этап в становлении перспективной компоненты стремительно устаревающего авиапарка сирийских ВВС. Это неудивительно, ведь до недавних пор авиапарк ВВС нашего ключевого ближневосточного союзника был представлен лишь ограниченным количеством боеспособных истребителей-бомбардировщиков 3-го поколения МиГ-23МЛ/Д, истребителей-бомбардировщиков Су-22М3/4, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, оснащённых устаревшими бортовыми оптико-электронными прицельными комплексами, бортовыми РЛС «Сапфир-23» на базе антенных решёток Кассегрена и «Орион-А» на базе параболических антенных решеток с крайне низкой помехозащищённостью приёмных трактов соответственно (применительно к Су-24 и МиГ-23МЛД), а также «древним» индикационным оборудованием кабин пилотов, не говоря уже об отсутствии современных терминалов обмена информацией о тактической воздушной и поверхностной обстановках на ТВД по защищённым радиоканалам связи.





И несмотря на тот факт, что количество переданных сирийской стороне в рамках предоставленного Дамаску «пакета» военно-технической помощи «двадцать девяток», к сожалению, не может гарантировать ВВС Сирии уверенного сохранения господства в воздухе в вероятных воздушных баталиях с десятками многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50/52 ВВС Турции, а также F-16I «Sufa» Хель Хаавир (ВВС Израиля), даже пара звеньев модернизированных многоцелевых истребителей поколения «4+» МиГ-29СМТ или МиГ-29М2 вполне способна осуществлять эффективное патрулирование наиболее проблемного и ракетоопасного юго-западного воздушного направления САР.



Отличительной чертой данного воздушного направления является наличие горных хребтов Антиливана, позволяющих израильским многофункциональным истребителям F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» практически беспрепятственно проникать в сирийское воздушное пространство в режиме огибания рельефа местности (скрываясь от диаграмм направленности радиолокационных обнаружителей 9С18М2 «Купол» и радаров подсвета 9С36 войсковых ЗРК «Бук-М2Э» войск ПВО Сирии), а затем скрытно выходить на рубежи пуска малозаметных тактических ракет «Delilah-AL» и планирующих УАБ GBU-39/B по укрепрайонам сирийской армии, стратегически важным военно-промышленным объектам и опорным пунктам элитного иранского подразделения КСИР «Аль-Кудс».



Так, к примеру, даже одно звено из четырёх МиГ-29СМТ/М2, оснащённых терминалами обмена информацией о тактической воздушной обстановке АПД-518 семейства К-ДлАЭ применительно к МиГ-29СМТ и Э502-20 «Бирюза» применительно к МиГ-29М2 соответственно (обеспечивают получение целеуказания от самолётов ДРЛОиУ А-50У по защищённым радиоканалам связи в частотном диапазоне от 0,96 до 1,215 ГГц с дальнейшей загрузкой координат целей в систему управления вооружением истребителя), а также усовершенствованными системами управления вооружением СУВ-29М/2 с программно-аппаратной адаптацией к применению высокоманевренных ракет воздушного боя средней дальности РВВ-АЕ (Р-77), вполне способно вытеснить звено вылетевших на рейд израильских F-16I из «слепых»/непросматриваемых зон Антиливана. Тем более что ключевым подспорьем для пилотов сирийских МиГ-29СМТ/М2 в дуэльной схватке с израильскими машинами станут не только терминалы асинхронной двухсторонней линии обмена данными К-ДлАЭ и «Бирюза» для получения целеуказания от самолётов ДРЛОиУ, но и помехозащищённые мультиспектральные оптико-электронные прицельно-навигационные комплексы ОЭПрНК-29М (ОЛС-М) и ОЛС-УЭМ, способные обнаружить инфракрасное излучение от факелов реактивных двигателей «Pratt & Whitney F-100-PW-229» израильских F-16I на удалении 65—80 км в заднюю полусферу и 30—35 км — в переднюю полусферу.



Между тем в западноевропейском и американском медиапространствах информация о поступлении в строевые части ВВС Сирии обновлённых МиГ-29 традиционно была встречена рядом спекуляций относительно способности данных машин вести дальние воздушные бои и воздушные бои на средних дистанциях с израильскими F-16I и малозаметными F-35I «Adir», располагающими в разы более помехозащищёнными и в 1,5—2 раза более «дальнозоркими» бортовыми АФАР-радарами AN/APG-80 и AN/APG-81 соответственно, более передовыми бортовыми комплексами обороны на базе высокоэнергетических станций РЭБ SPJ-40 «Elisra» (установлены на F-16I), а также комплексами радиопротиводействия AN/ASQ-239 «Barracuda» и адаптированными к работе в режиме РЭБ группами приёмо-передающих модулей РЛС AN/APG-81 истребителей F-35I.



В частности, по мнению британского военного эксперта Джастина Бронка, озвученному в краткой аналитической заметке для издания «Forbes», даже интеграция в боекомплекты обновлённых сирийских МиГ-29 современных УРВБ Р-77 не позволит данным машинам купировать рейды израильской авиации на позиции САА и дружественных ей подразделений в провинциях Дамаск, Хомс и Тартус, виной чему станут менее совершенные бортовые РЛС и бортовые комплексы обороны истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-29М2. Насколько объективен данный вывод?



Поставка модернизированных МиГ-29СМТ/М2 в строевые части ВВС Сирии может стать проблемой №1 для лётного состава Хель Хаавир

И действительно, многоцелевые истребители МиГ-29СМТ и МиГ-29М2 располагают далеко не самыми совершенными бортовыми РЛС Н019МП и «Жук-М» на базе волноводно-щелевых антенных решеток, которые не располагают возможностью формирования провалов диаграммы направленности в направлении источников излучения радиоэлектронных помех, а значит, неспособны нивелировать помеховое воздействие со стороны станций РЭБ SPJ-40 «Elisra» истребителей F-16I и «помеховых массивов», интегрированных в радары APG-81 истребителей 5-го поколения F-35I «Adir». Между тем господин Бронк не учел несколько крайне важных деталей.



Он так и не упомянул о наличии в элементной базе БРЭО истребителей МиГ-29СМТ/М2 вышеописанных сетецентрических терминалов обмена тактической информацией К-ДлАЭ и Э502-20 «Бирюза», посредством которых пилоты сирийских «МиГов» могут получить целеуказание по израильским истребителям от «воздушных радаров» А-50У ВКС России, а затем осуществить пуски ракет Р-77 без необходимости задействования БРЛС Н019МП или «Жук-М».



Во-вторых, системы управления вооружением СУВ-29М/2 в целом и радары Н019МП / «Жук-М» в частности, как и американские бортовые РЛС AN/APG-68(V)1-9, могут похвастаться пассивным режимом «HOJ» («Home-On-Jam», — наведение на помеху), заключающемся в наведении на источник излучения радиоэлектронных помех, в нашем случае на комплексы РЭБ «Elisra» и радары APG-81, работающие в режиме РЭБ.



Что же касается боекомплектов истребителей МиГ-29СМТ/М2, то открытая архитектура элементной базы их БРЭО обеспечивает возможность интеграции не только ранней версии УРВБ Р-77 с эффективной дальностью действия 55—80 км при пуске со средних и больших высот соответственно, но и более совершенной УРВВ средней / большой дальности РВВ-СД («Изделие 170-1»), обладающей дальностью действия 110 км (при перехвате средств воздушного нападения противника в переднюю полусферу) при пуске с высот более 8—10 км. По данному параметру РВВ-СД сопоставимы с наиболее распространенными в израильских ВВС американскими ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120C-7 и заметно (более чем в 2 раза) превосходят израильские УРВБ «Derby». Что ещё более примечательно, помимо штатных активно-полуактивных радиолокационных ГСН 9Б-1103М-200ПА, ракеты РВВ-СД могут быть оснащены активно-пассивной модификацией РГСН 9Б-1103М-200ПС с дополнительным пассивным каналом наведения на источник радиоэлектронных помех в режиме «HOJ». Себе в ущерб: взгляд на геополитику по-эстонски



В ходе реализации данного режима щелевая антенная решетка ГСН 9Б-1103М-200ПС может осуществлять пассивное наведение на излучающую станцию РЭБ «Elisra» вплоть до подлётного отрезка терминального участка траектории (составляет 3—5 км), не вскрывая своего местоположения для станций предупреждения об облучении/радиотехнической разведки SPS-3000, также установленных на истребителях F-16I «Sufa». Активный же режим наведения может быть реализован в непосредственной близости от перехватываемого F-16I, оставляя пилоту минимальное «окно» времени для выполнения противоракетного манёвра. Наличие же в радиоэлектронной «начинке» МиГ-29СМТ/М2 мультиплексной шины обмена данными MIL-STD-1553B позволяет интегрировать в БРЭО данных истребителей малогабаритные контейнерные комплексы РЭБ МСП-418К, функционирующие в G-J-частотных диапазонах сантиметровых волн и способные с высокой долей вероятности сорвать режим «захвата» самолётов-носителей активными радиолокационными ГСН ракет AIM-120C-7 AMRAAM. Бесспорно, анонсированная сирийским арабским информационным агентством SANA 30 мая 2020 года поставка в строевые части ВВС Сирии партии глубоко усовершенствованных многофункциональных истребителей семейства МиГ-29 ознаменовала переломный этап в становлении перспективной компоненты стремительно устаревающего авиапарка сирийских ВВС. Это неудивительно, ведь до недавних пор авиапарк ВВС нашего ключевого ближневосточного союзника был представлен лишь ограниченным количеством боеспособных истребителей-бомбардировщиков 3-го поколения МиГ-23МЛ/Д, истребителей-бомбардировщиков Су-22М3/4, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, оснащённых устаревшими бортовыми оптико-электронными прицельными комплексами, бортовыми РЛС «Сапфир-23» на базе антенных решёток Кассегрена и «Орион-А» на базе параболических антенных решеток с крайне низкой помехозащищённостью приёмных трактов соответственно (применительно к Су-24 и МиГ-23МЛД), а также «древним» индикационным оборудованием кабин пилотов, не говоря уже об отсутствии современных терминалов обмена информацией о тактической воздушной и поверхностной обстановках на ТВД по защищённым радиоканалам связи.И несмотря на тот факт, что количество переданных сирийской стороне в рамках предоставленного Дамаску «пакета» военно-технической помощи «двадцать девяток», к сожалению, не может гарантировать ВВС Сирии уверенного сохранения господства в воздухе в вероятных воздушных баталиях с десятками многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50/52 ВВС Турции, а также F-16I «Sufa» Хель Хаавир (ВВС Израиля), даже пара звеньев модернизированных многоцелевых истребителей поколения «4+» МиГ-29СМТ или МиГ-29М2 вполне способна осуществлять эффективное патрулирование наиболее проблемного и ракетоопасного юго-западного воздушного направления САР.Отличительной чертой данного воздушного направления является наличие горных хребтов Антиливана, позволяющих израильским многофункциональным истребителям F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» практически беспрепятственно проникать в сирийское воздушное пространство в режиме огибания рельефа местности (скрываясь от диаграмм направленности радиолокационных обнаружителей 9С18М2 «Купол» и радаров подсвета 9С36 войсковых ЗРК «Бук-М2Э» войск ПВО Сирии), а затем скрытно выходить на рубежи пуска малозаметных тактических ракет «Delilah-AL» и планирующих УАБ GBU-39/B по укрепрайонам сирийской армии, стратегически важным военно-промышленным объектам и опорным пунктам элитного иранского подразделения КСИР «Аль-Кудс».Так, к примеру, даже одно звено из четырёх МиГ-29СМТ/М2, оснащённых терминалами обмена информацией о тактической воздушной обстановке АПД-518 семейства К-ДлАЭ применительно к МиГ-29СМТ и Э502-20 «Бирюза» применительно к МиГ-29М2 соответственно (обеспечивают получение целеуказания от самолётов ДРЛОиУ А-50У по защищённым радиоканалам связи в частотном диапазоне от 0,96 до 1,215 ГГц с дальнейшей загрузкой координат целей в систему управления вооружением истребителя), а также усовершенствованными системами управления вооружением СУВ-29М/2 с программно-аппаратной адаптацией к применению высокоманевренных ракет воздушного боя средней дальности РВВ-АЕ (Р-77), вполне способно вытеснить звено вылетевших на рейд израильских F-16I из «слепых»/непросматриваемых зон Антиливана. Тем более что ключевым подспорьем для пилотов сирийских МиГ-29СМТ/М2 в дуэльной схватке с израильскими машинами станут не только терминалы асинхронной двухсторонней линии обмена данными К-ДлАЭ и «Бирюза» для получения целеуказания от самолётов ДРЛОиУ, но и помехозащищённые мультиспектральные оптико-электронные прицельно-навигационные комплексы ОЭПрНК-29М (ОЛС-М) и ОЛС-УЭМ, способные обнаружить инфракрасное излучение от факелов реактивных двигателей «Pratt & Whitney F-100-PW-229» израильских F-16I на удалении 65—80 км в заднюю полусферу и 30—35 км — в переднюю полусферу.Между тем в западноевропейском и американском медиапространствах информация о поступлении в строевые части ВВС Сирии обновлённых МиГ-29 традиционно была встречена рядом спекуляций относительно способности данных машин вести дальние воздушные бои и воздушные бои на средних дистанциях с израильскими F-16I и малозаметными F-35I «Adir», располагающими в разы более помехозащищёнными и в 1,5—2 раза более «дальнозоркими» бортовыми АФАР-радарами AN/APG-80 и AN/APG-81 соответственно, более передовыми бортовыми комплексами обороны на базе высокоэнергетических станций РЭБ SPJ-40 «Elisra» (установлены на F-16I), а также комплексами радиопротиводействия AN/ASQ-239 «Barracuda» и адаптированными к работе в режиме РЭБ группами приёмо-передающих модулей РЛС AN/APG-81 истребителей F-35I.В частности, по мнению британского военного эксперта Джастина Бронка, озвученному в краткой аналитической заметке для издания «Forbes», даже интеграция в боекомплекты обновлённых сирийских МиГ-29 современных УРВБ Р-77 не позволит данным машинам купировать рейды израильской авиации на позиции САА и дружественных ей подразделений в провинциях Дамаск, Хомс и Тартус, виной чему станут менее совершенные бортовые РЛС и бортовые комплексы обороны истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-29М2. Насколько объективен данный вывод?И действительно, многоцелевые истребители МиГ-29СМТ и МиГ-29М2 располагают далеко не самыми совершенными бортовыми РЛС Н019МП и «Жук-М» на базе волноводно-щелевых антенных решеток, которые не располагают возможностью формирования провалов диаграммы направленности в направлении источников излучения радиоэлектронных помех, а значит, неспособны нивелировать помеховое воздействие со стороны станций РЭБ SPJ-40 «Elisra» истребителей F-16I и «помеховых массивов», интегрированных в радары APG-81 истребителей 5-го поколения F-35I «Adir». Между тем господин Бронк не учел несколько крайне важных деталей.Он так и не упомянул о наличии в элементной базе БРЭО истребителей МиГ-29СМТ/М2 вышеописанных сетецентрических терминалов обмена тактической информацией К-ДлАЭ и Э502-20 «Бирюза», посредством которых пилоты сирийских «МиГов» могут получить целеуказание по израильским истребителям от «воздушных радаров» А-50У ВКС России, а затем осуществить пуски ракет Р-77 без необходимости задействования БРЛС Н019МП или «Жук-М».Во-вторых, системы управления вооружением СУВ-29М/2 в целом и радары Н019МП / «Жук-М» в частности, как и американские бортовые РЛС AN/APG-68(V)1-9, могут похвастаться пассивным режимом «HOJ» («Home-On-Jam», — наведение на помеху), заключающемся в наведении на источник излучения радиоэлектронных помех, в нашем случае на комплексы РЭБ «Elisra» и радары APG-81, работающие в режиме РЭБ.Что же касается боекомплектов истребителей МиГ-29СМТ/М2, то открытая архитектура элементной базы их БРЭО обеспечивает возможность интеграции не только ранней версии УРВБ Р-77 с эффективной дальностью действия 55—80 км при пуске со средних и больших высот соответственно, но и более совершенной УРВВ средней / большой дальности РВВ-СД («Изделие 170-1»), обладающей дальностью действия 110 км (при перехвате средств воздушного нападения противника в переднюю полусферу) при пуске с высот более 8—10 км. По данному параметру РВВ-СД сопоставимы с наиболее распространенными в израильских ВВС американскими ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120C-7 и заметно (более чем в 2 раза) превосходят израильские УРВБ «Derby». Что ещё более примечательно, помимо штатных активно-полуактивных радиолокационных ГСН 9Б-1103М-200ПА, ракеты РВВ-СД могут быть оснащены активно-пассивной модификацией РГСН 9Б-1103М-200ПС с дополнительным пассивным каналом наведения на источник радиоэлектронных помех в режиме «HOJ».В ходе реализации данного режима щелевая антенная решетка ГСН 9Б-1103М-200ПС может осуществлять пассивное наведение на излучающую станцию РЭБ «Elisra» вплоть до подлётного отрезка терминального участка траектории (составляет 3—5 км), не вскрывая своего местоположения для станций предупреждения об облучении/радиотехнической разведки SPS-3000, также установленных на истребителях F-16I «Sufa». Активный же режим наведения может быть реализован в непосредственной близости от перехватываемого F-16I, оставляя пилоту минимальное «окно» времени для выполнения противоракетного манёвра. Наличие же в радиоэлектронной «начинке» МиГ-29СМТ/М2 мультиплексной шины обмена данными MIL-STD-1553B позволяет интегрировать в БРЭО данных истребителей малогабаритные контейнерные комплексы РЭБ МСП-418К, функционирующие в G-J-частотных диапазонах сантиметровых волн и способные с высокой долей вероятности сорвать режим «захвата» самолётов-носителей активными радиолокационными ГСН ракет AIM-120C-7 AMRAAM. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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