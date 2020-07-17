Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Российские лётчики отомстили в Сирии
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
Главная / Аналитика

Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes»

17 июля 2020, 06:00  •  59 • Аналитика

Бесспорно, анонсированная сирийским арабским информационным агентством SANA 30 мая 2020 года поставка в строевые части ВВС Сирии партии глубоко усовершенствованных многофункциональных истребителей семейства МиГ-29 ознаменовала переломный этап в становлении перспективной компоненты стремительно устаревающего авиапарка сирийских ВВС. Это неудивительно, ведь до недавних пор авиапарк ВВС нашего ключевого ближневосточного союзника был представлен лишь ограниченным количеством боеспособных истребителей-бомбардировщиков 3-го поколения МиГ-23МЛ/Д, истребителей-бомбардировщиков Су-22М3/4, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, оснащённых устаревшими бортовыми оптико-электронными прицельными комплексами, бортовыми РЛС «Сапфир-23» на базе антенных решёток Кассегрена и «Орион-А» на базе параболических антенных решеток с крайне низкой помехозащищённостью приёмных трактов соответственно (применительно к Су-24 и МиГ-23МЛД), а также «древним» индикационным оборудованием кабин пилотов, не говоря уже об отсутствии современных терминалов обмена информацией о тактической воздушной и поверхностной обстановках на ТВД по защищённым радиоканалам связи.



И несмотря на тот факт, что количество переданных сирийской стороне в рамках предоставленного Дамаску «пакета» военно-технической помощи «двадцать девяток», к сожалению, не может гарантировать ВВС Сирии уверенного сохранения господства в воздухе в вероятных воздушных баталиях с десятками многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50/52 ВВС Турции, а также F-16I «Sufa» Хель Хаавир (ВВС Израиля), даже пара звеньев модернизированных многоцелевых истребителей поколения «4+» МиГ-29СМТ или МиГ-29М2 вполне способна осуществлять эффективное патрулирование наиболее проблемного и ракетоопасного юго-западного воздушного направления САР.

Отличительной чертой данного воздушного направления является наличие горных хребтов Антиливана, позволяющих израильским многофункциональным истребителям F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» практически беспрепятственно проникать в сирийское воздушное пространство в режиме огибания рельефа местности (скрываясь от диаграмм направленности радиолокационных обнаружителей 9С18М2 «Купол» и радаров подсвета 9С36 войсковых ЗРК «Бук-М2Э» войск ПВО Сирии), а затем скрытно выходить на рубежи пуска малозаметных тактических ракет «Delilah-AL» и планирующих УАБ GBU-39/B по укрепрайонам сирийской армии, стратегически важным военно-промышленным объектам и опорным пунктам элитного иранского подразделения КСИР «Аль-Кудс».

Так, к примеру, даже одно звено из четырёх МиГ-29СМТ/М2, оснащённых терминалами обмена информацией о тактической воздушной обстановке АПД-518 семейства К-ДлАЭ применительно к МиГ-29СМТ и Э502-20 «Бирюза» применительно к МиГ-29М2 соответственно (обеспечивают получение целеуказания от самолётов ДРЛОиУ А-50У по защищённым радиоканалам связи в частотном диапазоне от 0,96 до 1,215 ГГц с дальнейшей загрузкой координат целей в систему управления вооружением истребителя), а также усовершенствованными системами управления вооружением СУВ-29М/2 с программно-аппаратной адаптацией к применению высокоманевренных ракет воздушного боя средней дальности РВВ-АЕ (Р-77), вполне способно вытеснить звено вылетевших на рейд израильских F-16I из «слепых»/непросматриваемых зон Антиливана. Тем более что ключевым подспорьем для пилотов сирийских МиГ-29СМТ/М2 в дуэльной схватке с израильскими машинами станут не только терминалы асинхронной двухсторонней линии обмена данными К-ДлАЭ и «Бирюза» для получения целеуказания от самолётов ДРЛОиУ, но и помехозащищённые мультиспектральные оптико-электронные прицельно-навигационные комплексы ОЭПрНК-29М (ОЛС-М) и ОЛС-УЭМ, способные обнаружить инфракрасное излучение от факелов реактивных двигателей «Pratt & Whitney F-100-PW-229» израильских F-16I на удалении 65—80 км в заднюю полусферу и 30—35 км — в переднюю полусферу.

Между тем в западноевропейском и американском медиапространствах информация о поступлении в строевые части ВВС Сирии обновлённых МиГ-29 традиционно была встречена рядом спекуляций относительно способности данных машин вести дальние воздушные бои и воздушные бои на средних дистанциях с израильскими F-16I и малозаметными F-35I «Adir», располагающими в разы более помехозащищёнными и в 1,5—2 раза более «дальнозоркими» бортовыми АФАР-радарами AN/APG-80 и AN/APG-81 соответственно, более передовыми бортовыми комплексами обороны на базе высокоэнергетических станций РЭБ SPJ-40 «Elisra» (установлены на F-16I), а также комплексами радиопротиводействия AN/ASQ-239 «Barracuda» и адаптированными к работе в режиме РЭБ группами приёмо-передающих модулей РЛС AN/APG-81 истребителей F-35I.

В частности, по мнению британского военного эксперта Джастина Бронка, озвученному в краткой аналитической заметке для издания «Forbes», даже интеграция в боекомплекты обновлённых сирийских МиГ-29 современных УРВБ Р-77 не позволит данным машинам купировать рейды израильской авиации на позиции САА и дружественных ей подразделений в провинциях Дамаск, Хомс и Тартус, виной чему станут менее совершенные бортовые РЛС и бортовые комплексы обороны истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-29М2. Насколько объективен данный вывод?

Поставка модернизированных МиГ-29СМТ/М2 в строевые части ВВС Сирии может стать проблемой №1 для лётного состава Хель Хаавир


И действительно, многоцелевые истребители МиГ-29СМТ и МиГ-29М2 располагают далеко не самыми совершенными бортовыми РЛС Н019МП и «Жук-М» на базе волноводно-щелевых антенных решеток, которые не располагают возможностью формирования провалов диаграммы направленности в направлении источников излучения радиоэлектронных помех, а значит, неспособны нивелировать помеховое воздействие со стороны станций РЭБ SPJ-40 «Elisra» истребителей F-16I и «помеховых массивов», интегрированных в радары APG-81 истребителей 5-го поколения F-35I «Adir». Между тем господин Бронк не учел несколько крайне важных деталей.

Он так и не упомянул о наличии в элементной базе БРЭО истребителей МиГ-29СМТ/М2 вышеописанных сетецентрических терминалов обмена тактической информацией К-ДлАЭ и Э502-20 «Бирюза», посредством которых пилоты сирийских «МиГов» могут получить целеуказание по израильским истребителям от «воздушных радаров» А-50У ВКС России, а затем осуществить пуски ракет Р-77 без необходимости задействования БРЛС Н019МП или «Жук-М».

Во-вторых, системы управления вооружением СУВ-29М/2 в целом и радары Н019МП / «Жук-М» в частности, как и американские бортовые РЛС AN/APG-68(V)1-9, могут похвастаться пассивным режимом «HOJ» («Home-On-Jam», — наведение на помеху), заключающемся в наведении на источник излучения радиоэлектронных помех, в нашем случае на комплексы РЭБ «Elisra» и радары APG-81, работающие в режиме РЭБ.

Что же касается боекомплектов истребителей МиГ-29СМТ/М2, то открытая архитектура элементной базы их БРЭО обеспечивает возможность интеграции не только ранней версии УРВБ Р-77 с эффективной дальностью действия 55—80 км при пуске со средних и больших высот соответственно, но и более совершенной УРВВ средней / большой дальности РВВ-СД («Изделие 170-1»), обладающей дальностью действия 110 км (при перехвате средств воздушного нападения противника в переднюю полусферу) при пуске с высот более 8—10 км. По данному параметру РВВ-СД сопоставимы с наиболее распространенными в израильских ВВС американскими ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120C-7 и заметно (более чем в 2 раза) превосходят израильские УРВБ «Derby». Что ещё более примечательно, помимо штатных активно-полуактивных радиолокационных ГСН 9Б-1103М-200ПА, ракеты РВВ-СД могут быть оснащены активно-пассивной модификацией РГСН 9Б-1103М-200ПС с дополнительным пассивным каналом наведения на источник радиоэлектронных помех в режиме «HOJ».
Себе в ущерб: взгляд на геополитику по-эстонски


В ходе реализации данного режима щелевая антенная решетка ГСН 9Б-1103М-200ПС может осуществлять пассивное наведение на излучающую станцию РЭБ «Elisra» вплоть до подлётного отрезка терминального участка траектории (составляет 3—5 км), не вскрывая своего местоположения для станций предупреждения об облучении/радиотехнической разведки SPS-3000, также установленных на истребителях F-16I «Sufa». Активный же режим наведения может быть реализован в непосредственной близости от перехватываемого F-16I, оставляя пилоту минимальное «окно» времени для выполнения противоракетного манёвра. Наличие же в радиоэлектронной «начинке» МиГ-29СМТ/М2 мультиплексной шины обмена данными MIL-STD-1553B позволяет интегрировать в БРЭО данных истребителей малогабаритные контейнерные комплексы РЭБ МСП-418К, функционирующие в G-J-частотных диапазонах сантиметровых волн и способные с высокой долей вероятности сорвать режим «захвата» самолётов-носителей активными радиолокационными ГСН ракет AIM-120C-7 AMRAAM.
Евгений Даманцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 10:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
16 июля 2020, 14:00
Себе в ущерб: взгляд на геополитику по-эстонски
16 июля 2020, 23:00
Перспективные системы РЭБ России: что приходит на смену «Красухе-4»
16 июля 2020, 13:00
Снос памятника маршалу Коневу в Праге: достойной реакции так и не последовало
16 июля 2020, 14:00
Грубое давление. Песков оценил угрозу санкций со стороны США
16 июля 2020, 17:00
Фургал как новая единица измерения российской реальности
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
17 июля 2020, 04:00
"О-о-очень странная версия": Политолог о деталях скандального дела Фургала
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 00:00
Кремль захватил Кремль: Новая сенсация от западных СМИ
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.