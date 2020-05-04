Что скрывают лаборатории США на постсоветском пространстве

У журналистов появилось много неудобных вопросов к правительствам своих стран

В конце апреля в Вашингтоне впервые официально признали, что постсоветские республики принимают участие в программах Министерства обороны Соединённых Штатов по биобезопасности. Это участие выражается в том, что на территории бывших советских республик находятся биолаборатории американского военного ведомства.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищённого хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины»,

– говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США на Украине.

В посольстве уточнили, что в настоящее время такие лаборатории работают в Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине и Узбекистане. Больше всего их на Украине – 15 лабораторий.

Забыли в посольстве вспомнить про лаборатории в Армении (3), Казахстане (2) и Таджикистане (2).

Несмотря на то, что Вашингтон официально декларирует благие цели – мирные исследования и разработку вакцин, общественность и журналисты этих стран забеспокоилась, хотя на протяжении многих лет существование этих лабораторий секретом не было. Однако на фоне пандемии коронавируса опасность подобных «исследований» перестала быть чем-то из разряда научной фантастики.

На Украине партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с заявлением, в котором говорится о незаконности такой исследовательской деятельности, которая может стать источником эпидемий и потребовала от властей проверить деятельность всех 15 лабораторий.

Председатель политсовета партии Виктор Медведчук обратил внимание на постоянный рост числа опасных инфекционных заболеваний, принимающих на Украине размах эпидемий, ещё до появления пандемии коронавируса.

Медведчук отправил запрос в Вашингтон, чтобы узнать, что делают на территории Украины американские биолаборатории 4-й, предпоследней, степени зашиты. 4-я степень предполагает работу исключительно с человеческими патогенами.

На Всемирном портале сербской диаспоры был опубликован запрос и к украинскому правительству – с какой целью на территории Украины находится такое большое количество биолабораторий чужеземного военного ведомства и чем конкретно они занимаются.

Вспомнили и в Молдове о необъяснимых вспышках массовых отравлений, которых становится с каждым годом всё больше и больше. Кроме отравлений в Молдове в последние годы отмечались массовые случаи заражения лептоспирозом, туляремией, африканской чумой свиней. Притом, что все вирусологи в один голос уверяют – в Молдавии нет природных очагов африканской чумы свиней, естественным способом эта болезнь в молдавском климате передаваться не может, для африканской чумы нужен более тёплый климат, а массовые случаи заболеваний отмечались в январе, марте и декабре 2018 года, что не поддаётся объяснению.

Как оказалось, зарубежный персонал американских лабораторий на территории Молдовы имеет дипломатический иммунитет от ареста и судебного преследования по уголовным, гражданским и административным делам, сами лаборатории могут переводить неограниченное количество финансов из-за рубежа, освобождаясь от налогообложения и любых сборов. При этом молдавские власти обязаны по запросу лабораторий предоставлять любую информацию и документы. Граждане же Молдовы и местные власти не могут инициировать судебные дела или предъявлять какие-либо юридические претензии.

«Поскольку работа секретных американских биолабораторий непосредственно касается каждого гражданина, жители страны вправе не только рассчитывать на определённый уровень транспарентности, обладать информацией о данной деятельности, но и участвовать в обсуждении и принятии решений, связанных с разрешением на проведение биологических экспериментов в Молдове»,

– заявили молдавские журналисты, проведя расследование.

Забеспокоились и в Армении: журналисты портала Tert.am направили обращение в МИД с просьбой разъяснить, «на каком этапе находится сейчас процесс согласования и подписания армяно-российского документа о допуске российских специалистов в биолаборатории, действующие на территории Армении».

Напомним, вопрос допуска российских специалистов поднимался ещё в прошлом году, и в ноябре 2019 года переговоры были «практически завершены», однако по непонятной причине документ о допуске так и не был подписан.

«Армянская сторона неоднократно заявляла, что персонал лабораторий состоит только из граждан Армении, присутствие иностранных специалистов на территории лабораторий исключено»,

– ответили в Министерстве иностранных дел Армении 1 мая.

Что касается допуска российских специалистов, то в МИД отметили, что составленный проект меморандума не предполагает права посещать биолаборатории, а только лишь сотрудничать по вопросам биологической безопасности.

Однако у армянских журналистов осталось ещё много вопросов, на которые пока никто не может ответить. Например, почему сразу 14 сотрудников биолаборатории заразились коронавирусом ещё 22 марта 2020 года, после чего эпидемия в Армении пошла по нарастающей. Сегодня Армения лидирует по количеству случаев заражения коронавирусом среди постсоветских стран Кавказа.

Вполне вероятно, что у журналистов на постсоветском пространстве появится ещё много вопросов к правительствам своих стран.