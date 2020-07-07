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Что скрывал Путин и почему Трампу надо быть осторожнее: Американец вспомнил времена Собчака
07 июля 2020, 22:00 • 61 • Политика
Американский политик, работавший с Путиным в 90-х, обратился к Трампу с предостережением. "Он (Путин) сделал то, что я не смог бы сделать", - признался политик США.
Председатель Демократической партии в Огайо Дэвид Пеппер вспомнил, как в середине 90-х годов работал вместе с нынешним президентом России Владимиром Путиным, и предупредил президента США Дональда Трампа, чего тому следует опасаться. Своё предостережение американский политик написал в серии сообщений в Twitter.
По словам Дэвида Пеппера, в середине 90-х, когда Россия и США ещё ладили, он работал в Санкт-Петербурге, помогал мэру Анатолию Собчаку внедрить в городе лучшие практики. Американец описывает главу Северной столицы как харизматичного лидера и реформатора. Дэвид Пеппер признаётся, что был уверен - Анатолий Собчак станет следующим президентом России.
Также американец вспоминает, что руководителем проекта, над которым он работал, был назначен "незаметный молодой человек" по имени Владимир Путин. По-английски он не говорил, поэтому общались американцы с ним только через переводчика. Дэвид Пеппер не видел его на высокой должности.
Однако в один из дней американский переводчик ошибся в переводе одного сложного термина. А Путин заметил это и поправил переводчика, сказав нужные слова на английском языке. Происшествие стало откровением для американского политика.
Этот эпизод сильно запал ему в душу, так как в тот момент он осознал, что тихий, сдержанный и незаметный молодой человек совсем не так прост, как кажется. Поэтому у американского политика каждый раз вздрагивает сердце, когда Путин общается один на один с Трампом.
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