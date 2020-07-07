Что скрывал Путин и почему Трампу надо быть осторожнее: Американец вспомнил времена Собчака

Председатель Демократической партии в Огайо Дэвид Пеппер вспомнил, как в середине 90-х годов работал вместе с нынешним президентом России Владимиром Путиным, и предупредил президента США Дональда Трампа, чего тому следует опасаться. Своё предостережение американский политик написал в серии сообщений в Twitter.

По словам Дэвида Пеппера, в середине 90-х, когда Россия и США ещё ладили, он работал в Санкт-Петербурге, помогал мэру Анатолию Собчаку внедрить в городе лучшие практики. Американец описывает главу Северной столицы как харизматичного лидера и реформатора. Дэвид Пеппер признаётся, что был уверен - Анатолий Собчак станет следующим президентом России.

Также американец вспоминает, что руководителем проекта, над которым он работал, был назначен "незаметный молодой человек" по имени Владимир Путин. По-английски он не говорил, поэтому общались американцы с ним только через переводчика. Дэвид Пеппер не видел его на высокой должности.

Однако в один из дней американский переводчик ошибся в переводе одного сложного термина. А Путин заметил это и поправил переводчика, сказав нужные слова на английском языке. Происшествие стало откровением для американского политика.

"Короче говоря, он сделал то, что я не смог бы сделать с моим разговорным русским. Он хорошо знал английский. Это также означало, что всё время, что мы встречались с ним, он слышал и понимал всё. Не только то, что мы говорили ему. Но и то, что мы говорили в его присутствии. А мы понятия не имели", - пишет Дэвид Пеппер.

Этот эпизод сильно запал ему в душу, так как в тот момент он осознал, что тихий, сдержанный и незаметный молодой человек совсем не так прост, как кажется. Поэтому у американского политика каждый раз вздрагивает сердце, когда Путин общается один на один с Трампом.