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Что скрывается за усилением Швеции в Балтийском море: Эксперт назвал три скрытых мотива
26 августа 2021, 00:20 • 81 • Политика
Министерство обороны Швеции заявило об увеличении военного присутствия в Балтийском море. Военный эксперт назвал три скрытых мотива Стокгольма.
Швеция заявила об увеличении военного присутствия в акватории Балтийского моря в ответ на якобы "возросшую активность" России. О скрытых мотивах такого решения рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Речь идёт о том, что минобороны Швеции направило дополнительные военные силы в Балтийское море и на остров Готланд. По словам военного эксперта, это давно известный приём, который применялся Западом ещё во времена СССР.
Дандыкин напомнил, что Швеция поддержала призыв США к увеличению военного бюджета страны. А "возросшая активность" России в данном случае выступает в роли оправдания для дополнительных военных расходов.
- указал эксперт.
Он добавил, что есть и ещё один немаловажный фактор - это военно-промышленный комплекс Швеции. В условиях высокой конкуренции на рынке военных технологий шведскому ВПК требуется больше финансовых вливаний, считает специалист.
- объяснил Василий Дандыкин.
Также военный эксперт не исключил, что заявления Швеции связаны с вопросами внутренней политики. Поиск внешнего врага отвлекает население от пробелов в социальных программах и урезания бюджетов на соцсферу.
- резюмировал специалист в беседе с Nation News.
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