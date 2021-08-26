Что скрывается за усилением Швеции в Балтийском море: Эксперт назвал три скрытых мотива

Министерство обороны Швеции заявило об увеличении военного присутствия в Балтийском море. Военный эксперт назвал три скрытых мотива Стокгольма.

Швеция заявила об увеличении военного присутствия в акватории Балтийского моря в ответ на якобы "возросшую активность" России. О скрытых мотивах такого решения рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Речь идёт о том, что минобороны Швеции направило дополнительные военные силы в Балтийское море и на остров Готланд. По словам военного эксперта, это давно известный приём, который применялся Западом ещё во времена СССР.

Дандыкин напомнил, что Швеция поддержала призыв США к увеличению военного бюджета страны. А "возросшая активность" России в данном случае выступает в роли оправдания для дополнительных военных расходов.

Видна реализация программы по наращиванию численности армии в ближайшие годы, на что требуется выделение немалых средств и бюджета,

- указал эксперт.

Он добавил, что есть и ещё один немаловажный фактор - это военно-промышленный комплекс Швеции. В условиях высокой конкуренции на рынке военных технологий шведскому ВПК требуется больше финансовых вливаний, считает специалист.

Сейчас большая конкуренция на военном рынке, подключается Китай. Швеция же хочет за счёт "угроз" получить средства на свой ВПК,

- объяснил Василий Дандыкин.

Также военный эксперт не исключил, что заявления Швеции связаны с вопросами внутренней политики. Поиск внешнего врага отвлекает население от пробелов в социальных программах и урезания бюджетов на соцсферу.

Несомненно, такие стремления ухудшат уровень жизни шведского населения, это дорого стоит,

- резюмировал специалист в беседе с Nation News.