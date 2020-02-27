Что скрывается за коронавирусом • 223 • Аналитика

Судя по всему, коронавирус становится «чёрным лебедем», который не только нанёс мощный удар по «китайской фабрике» и вскрывает все глубинные противоречия в Поднебесной, но и перевернёт весь мир. Падают фондовые рынки, мировая финансовая система может быть разрушена. Система нефтедоллара уйдёт в прошлое, мир будет разделён между «престолами».



Китайский коронавирус

На 25 февраля 2019 года число заражённых превысило 80 тыс. человек, умерло 2,7 тыс. человек. Уровень смертности вырос до 3,4%. Не оправдались надежды на то, что вирус затрагивает только монголоидную расу, хотя большинство больных в Китае, Южной Корее и Японии. Произошла вспышка болезни в Италии и Иране. При этом ситуация в Исламской Республике Иран неясная, очевидно, что власти скрывают настоящее число заболевших и очаги вируса. Также болезнь проявилась в ряде других стран. Ситуация усугубляется сравнительно длительным инкубационным периодом, часто бессимптомным начальным периодом заболевания. В результате карантинные меры в КНР явно запоздали, вирус расползся по планете.







ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии». МОК заявил о возможности отмены олимпиады. Коронавирус вызвал падение мировых бирж. У глобальной экономики начинаются сбои. Проблема у поставщиков сырья, так как «мировую фабрику» лихорадит. Арабские монархии, Турция, Ирак закрывают сообщение с Ираном. В итоге возникает негативный сценарий, когда вирус в течение первого полугодия так или иначе затронет всю планету. Китайские события повторятся везде, вирус затронет всех. Складывается новая политико-экономическая реальность.



Поднебесная под ударом

Китай постепенно запускает своё производство. Но первый квартал будет провальным. ВВП КНР по сравнению с прошлым годом просядет за первые три месяца от 1% до 4%. К концу года отставание могут преодолеть, если не будет новых неожиданностей. Но рост экономики в этом году будет на грани допустимого. При этом экономика Поднебесной перегружена долгами. Финансовую систему снова придётся спасать, заливая её деньгами. К тому же жесткие карантинные меры нанесли удар по рабочей силе. Значительная часть китайских трудовых ресурсов – внутренние мигранты. Это следствие хронического противоречия разницы в доходах между материковой частью и побережьем Китая. Внутренние провинции сравнительно бедные, несмотря на колоссальные изменения, которые произошли за последние 20-30 лет. Приморские провинции – богатые, более развитые.



Теперь десятки миллионов человек отрезаны от мест работы. Карантин или дома, или по месту работы, или везде. Плюс ограничения работы транспорта. Отмена карантина не ранее апреля, но возможны и негативные варианты. То есть китайская «фабрика» может встать надолго. Дональд Трамп уже и так сокращал спрос для КНР, а накачка деньгами уже не помогает. Поднебесную, которая уже приближалась к стагнации, охватит экономический кризис. А за время «китайского чуда» в КНР появился мощный средний класс, который не желает затягивать пояса и уже не знает иной жизни, как в период процветания. К экономическому кризису подтянется социальный и политический. В богатых и многомиллионных городах на побережье может повториться гонконгский вариант. Часть китайской элиты, недовольной политикой Си Цзиньпина, может использовать этой момент для своей игры. Богатое побережье заявит, что не «желает кормить» остальной Китай и пустит всю державу под нож, чтобы сохранить доступ к американскому рынку.



Поднебесная повторит свой исторический цикл: хаос, внутренняя война «царств»; преодоление хаоса, создание централизованного государства, «малое процветание», период относительного спокойствия и довольства, стабилизация; деградация, распад, смута и хаос. В идеале Поднебесная после периода «малого процветания» должна выйти на «великое единение», гармонию общества и природы, но пока ещё ни разу не получилось.



Таким образом, коронавирус стал для Китая «чёрным лебедем», который вызывает угрозу перехода из периода малого процветания и стабильности в эпоху смуты. Народ уже на взводе, и недовольная часть элиты может вскоре организовать несколько «Гонконгов» – «Тяньаньмэней». Это способно развалить Поднебесную на несколько «царств», конкурирующих друг с другом в политико-экономическом плане провинций.



Новой виток глобального кризиса

Понятно, что в нынешних условиях, когда Китай стал мировой «фабрикой», а вспышка коронавируса ведёт к блокаде целых стран и регионов, всё это становится детонатором для нового цикла глобального кризиса.



При этом всё накладывается на уже готовую почву: центральные банки ведущих держав планеты заливали предыдущую волну кризиса деньгами, но это уже не помогает; торговая война США и КНР; выход Великобритании из ЕС с огромными экономическими и политическими (угроза отделения Шотландии) последствиями для Британии; огромные проблемы в финансовом секторе США и КНР; стагнация экономики Германии (сильнейшей в Европе), серьёзные проблемы у других стран ЕС; проблемы в экономике Аргентины, Бразилии, Турции, Южной Корее, России и т. д. Плюс уже действующий ближневосточный фронт мировой войны, где ситуация скатывается к открытому противостоянию России и Турции.



Вот и накатывает новая волна глобального смутокризиса. Мир управляемо скатывается в смуту и главные потрясения ещё впереди. Весной и летом 2020 года кризис затронет все ведущие державы Азии, сильно ударит по Европе, России и США. Это вызовет большие политические последствия и изменения. В частности, воронка хаоса на Ближнем Востоке неизбежно приведёт к новой большой крови. Судя по всему, коронавирус становится «чёрным лебедем», который не только нанёс мощный удар по «китайской фабрике» и вскрывает все глубинные противоречия в Поднебесной, но и перевернёт весь мир. Падают фондовые рынки, мировая финансовая система может быть разрушена. Система нефтедоллара уйдёт в прошлое, мир будет разделён между «престолами».На 25 февраля 2019 года число заражённых превысило 80 тыс. человек, умерло 2,7 тыс. человек. Уровень смертности вырос до 3,4%. Не оправдались надежды на то, что вирус затрагивает только монголоидную расу, хотя большинство больных в Китае, Южной Корее и Японии. Произошла вспышка болезни в Италии и Иране. При этом ситуация в Исламской Республике Иран неясная, очевидно, что власти скрывают настоящее число заболевших и очаги вируса. Также болезнь проявилась в ряде других стран. Ситуация усугубляется сравнительно длительным инкубационным периодом, часто бессимптомным начальным периодом заболевания. В результате карантинные меры в КНР явно запоздали, вирус расползся по планете.ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии». МОК заявил о возможности отмены олимпиады. Коронавирус вызвал падение мировых бирж. У глобальной экономики начинаются сбои. Проблема у поставщиков сырья, так как «мировую фабрику» лихорадит. Арабские монархии, Турция, Ирак закрывают сообщение с Ираном. В итоге возникает негативный сценарий, когда вирус в течение первого полугодия так или иначе затронет всю планету. Китайские события повторятся везде, вирус затронет всех. Складывается новая политико-экономическая реальность.Китай постепенно запускает своё производство. Но первый квартал будет провальным. ВВП КНР по сравнению с прошлым годом просядет за первые три месяца от 1% до 4%. К концу года отставание могут преодолеть, если не будет новых неожиданностей. Но рост экономики в этом году будет на грани допустимого. При этом экономика Поднебесной перегружена долгами. Финансовую систему снова придётся спасать, заливая её деньгами. К тому же жесткие карантинные меры нанесли удар по рабочей силе. Значительная часть китайских трудовых ресурсов – внутренние мигранты. Это следствие хронического противоречия разницы в доходах между материковой частью и побережьем Китая. Внутренние провинции сравнительно бедные, несмотря на колоссальные изменения, которые произошли за последние 20-30 лет. Приморские провинции – богатые, более развитые.Теперь десятки миллионов человек отрезаны от мест работы. Карантин или дома, или по месту работы, или везде. Плюс ограничения работы транспорта. Отмена карантина не ранее апреля, но возможны и негативные варианты. То есть китайская «фабрика» может встать надолго. Дональд Трамп уже и так сокращал спрос для КНР, а накачка деньгами уже не помогает. Поднебесную, которая уже приближалась к стагнации, охватит экономический кризис. А за время «китайского чуда» в КНР появился мощный средний класс, который не желает затягивать пояса и уже не знает иной жизни, как в период процветания. К экономическому кризису подтянется социальный и политический. В богатых и многомиллионных городах на побережье может повториться гонконгский вариант. Часть китайской элиты, недовольной политикой Си Цзиньпина, может использовать этой момент для своей игры. Богатое побережье заявит, что не «желает кормить» остальной Китай и пустит всю державу под нож, чтобы сохранить доступ к американскому рынку.Поднебесная повторит свой исторический цикл: хаос, внутренняя война «царств»; преодоление хаоса, создание централизованного государства, «малое процветание», период относительного спокойствия и довольства, стабилизация; деградация, распад, смута и хаос. В идеале Поднебесная после периода «малого процветания» должна выйти на «великое единение», гармонию общества и природы, но пока ещё ни разу не получилось.Таким образом, коронавирус стал для Китая «чёрным лебедем», который вызывает угрозу перехода из периода малого процветания и стабильности в эпоху смуты. Народ уже на взводе, и недовольная часть элиты может вскоре организовать несколько «Гонконгов» – «Тяньаньмэней». Это способно развалить Поднебесную на несколько «царств», конкурирующих друг с другом в политико-экономическом плане провинций.Понятно, что в нынешних условиях, когда Китай стал мировой «фабрикой», а вспышка коронавируса ведёт к блокаде целых стран и регионов, всё это становится детонатором для нового цикла глобального кризиса.При этом всё накладывается на уже готовую почву: центральные банки ведущих держав планеты заливали предыдущую волну кризиса деньгами, но это уже не помогает; торговая война США и КНР; выход Великобритании из ЕС с огромными экономическими и политическими (угроза отделения Шотландии) последствиями для Британии; огромные проблемы в финансовом секторе США и КНР; стагнация экономики Германии (сильнейшей в Европе), серьёзные проблемы у других стран ЕС; проблемы в экономике Аргентины, Бразилии, Турции, Южной Корее, России и т. д. Плюс уже действующий ближневосточный фронт мировой войны, где ситуация скатывается к открытому противостоянию России и Турции.Вот и накатывает новая волна глобального смутокризиса. Мир управляемо скатывается в смуту и главные потрясения ещё впереди. Весной и летом 2020 года кризис затронет все ведущие державы Азии, сильно ударит по Европе, России и США. Это вызовет большие политические последствия и изменения. В частности, воронка хаоса на Ближнем Востоке неизбежно приведёт к новой большой крови. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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