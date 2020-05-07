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Что скрывает улыбка госсекретаря США: Помпео ответил на захват американских наёмников в Венесуэле

07 мая 2020, 09:10  •  120 • Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа. Глава Госдепа США ответил улыбкой, но пообещал сделать всё для возвращения захваченных американских наёмников на родину.
Среди наёмников, пытавшихся в минувшее воскресенье проникнуть на территорию Венесуэлы, были американцы - сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа, заявил лидер Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Глава Госдепа США Майк Помпео пообещал сделать всё для их возвращения на родину.
Американский госсекретарь открестился от причастности властей США к попытке вооружённого вторжения в Венесуэлу. Помпео с улыбкой заявил, что если бы Вашингтон был вовлечён, то итоги операции были бы совершенно другими. Тем не менее глава Госдепа пообещал вернуть американских наёмников обратно в США.
"Если режим Мадуро решит удерживать их, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы попытаться вернуть их", - заявил Помпео.
Напомним, что вооружённые боевики попытались проникнуть в Венесуэлу в воскресенье, 3 мая, со стороны Колумбии, но были захвачены. Власти Боливарианской Республики уверены, что наёмники пытались прорваться в страну по наущению США. Тем более что не так давно Вашингтон объявил награду за голову Мадуро и его соратников.

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