Что скрывает Примаков: Счетная палата признала Россотрудничество одним из самых закрытых ведомств России

Российское Федеральное агентство по делам соотечественников, проживающих за рубежом, (Россотрудничество) было признано одним из самых закрытых государственных ведомств в РФ — более закрытым, чем ФСБ и ФСО. Об этом свидетельствуют данные доклада Счетной палаты «Открытость государства в России», который был опубликован в мае 2021 года.

Действующим руководителем ведомства является Евгений Примаков-младший, внук знаменитого российского государственного деятеля. Назначение бывший депутат и бывший журналист-международник получил 25 июня 2020 года, — в пятую годовщину смерти своего известного родственника, — что было воспринято как своего рода «дань уважения» Примакову-старшему. Организацию он обещал переделать «по-своему» — однако результаты широкой публике не очевидны.

Разведка, алмазы и «сотрудничество»

Счетная палата оценила федеральные ведомства по трем категориям: «открытость информации», «открытые данные» и «открытый диалог». Государственные организации отнесли к одной из трех категорий: A (высокая степень открытости), B (средняя) или C (низкая). При этом в 2020 году открытость Агентства была на самом низком уровне.

Результаты Россотрудничества поразительны: ведомство, в обязанности которого входит поддержание максимально открытого диалога с соотечественниками за рубежом и иностранными структурами, получило низшую оценку по всем трем пунктам.

Только четыре организации получили в 2020 году аналогичный рейтинг — Федеральная пробирная палата (занимается драгоценными металлами и камнями), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (контролирует поставки российского оружия за рубеж), Служба внешней разведки, настоящий «меч» России, и Главное управление специальных программ президента РФ (бывшее советское Пятое управление, которое занимается строительством секретных и особо важных объектов, вроде космодрома «Восточный»).

В рейтинге 2021 года показатель «открытости информации» у Россотрудничества якобы немного улучшился, достигнув рейтинга B. Трудно сказать, по каким признакам была вынесена такая оценка — факты свидетельствуют что с приходом Примакова ведомство практически перестало публиковать отчетные документы и поддерживать контакты через сайты и соцсети. К примеру, последние записи в разделе «Новости» на сайте Россотрудничества датируются мартом, а последний бюджетный отчет — октябрем 2020 года.

Счетная палата приводит более конкретные данные по Россотрудничеству, как и по другим ведомствам. Так, срок ответа на запрос информации гражданами РФ составил 30 дней — максимальное время реагирования по закону. Как отмечают авторы доклада, у «открытого агентства» попросту отсутствуют данные в разделе сайта «Открытые данные».

В докладе специалисты СП вынуждены констатировать, что у Россотрудничества «отсутствует прогресс в раскрытии социальной информации», — несмотря на то в сфере его ведения находятся крайне важные вопросы и данные.

Отмечается в докладе и «работа» Общественного совета при Россотрудничестве — он существует с февраля 2021 года, однако результатов его деятельности или хотя бы раздела, посвященного ей, на сайте организации так и не появилось. Чем Общественный совет занимается — узнать невозможно.

В итоге в 2021 году Счетная палата дает Россотрудничеству оценку открытости, близкую к самому низкому уровню.

Можно поспорить с некоторыми выводами счетного ведомства: так, «современный дизайн» сайта Россотрудничества представляет собой стандартный шаблон, которые используются для оформления домашних страниц или обучения веб-дизайнеров. По какой причине ведомство с многомиллионным бюджетом не провело тендер на создание сайта, отвечающего современным стандартам — не ясно. Возможно, подчиненные Примакова были заняты более важными госконтрактами, вроде поставок компьютерной техники на 25 млн рублей.

Определение «ответ на запрос гражданина предоставлен в срок» также выглядит издевательством — ответ предоставлен в максимальный срок, предусмотренный законодательством (30 дней), а качество этого ответа в докладе и вовсе не рассматривается.

Высочайшая степень закрытости

В задачи Россотрудничества входит поддержка и защита соотечественников в странах ближнего и дальнего зарубежья. Это предполагает постоянный контакт с русской диаспорой в каждой стране мира. Неясно, как Евгений Примаков намерен помогать или хотя бы «сотрудничать» с русскими людьми за рубежом, если возглавляемое им ведомство не менее закрыто, чем Служба внешней разведки России, чьи тайны порой ставят в тупик ЦРУ и МИ5.

Ответ на этот вопрос становится более ясен, если посмотреть, чем занимался глава ведомства на своем посту — первым (и любимым делом) Примакова в Россотрудничестве стала реорганизация, в ходе которой он под предлогом обновления команды провел жесткую зачистку кадров, уволив многочисленных протеже бывшего начальство. На ответственные посты были назначены люди, явно не имеющие опыта заграничной работы, а порой и не владеющие иностранными языками.

Дело в том, что 70% филиалов Россотрудничества за рубежом — так называемых Русских домов — расположены в курортных зонах и комфортабельных столицах. Назначенцы получают возможность безбедно жить на государственный счет, периодически поручая подчиненным провести необременительные массовые мероприятия, вроде мастер-класса российского балалаечника на Занзибаре.

Вполне очевидно, что польза от такого продвижения русской культуры близка к нулю. Хотя бы потому, что Россия давно уже переросла уровень «лапти, водка, балалайка». Вероятно, Евгений Примаков и сам понимает это — однако не желает терять выгоды от «хлебного места» во главе сети «дипломатических курортов» по всему миру, которую называют Россотрудничеством, а информационная «открытость» на уровне СВР нужна для того, чтобы людям со стороны было невозможно выяснить, — чем же на самом деле занимается ведомство Евгения Примакова.