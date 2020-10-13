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Что скрывает Навальный: Через биткоин-кошельки оппозиционера прогнали почти 500 млн рублей

13 октября 2020, 00:20  •  40 • Политика
Через биткоин-кошельки Навального прошло почти 500 млн рублей за четыре года, сообщает "Комитет защиты национальных интересов". По данным проекта, оппозиционер и его ближайшие соратники обманывают своих сторонников, скрывая от них часть получаемых средств.
Алексей Навальный за 4 года прогнал через свои биткоин-кошельки порядка 500 миллионов рублей. Такую цифру называет проект "Комитет защиты национальных интересов".
Сообщается, что для поддержки избирательной кампании Навального, объявившего о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, были созданы два биткоин-кошелька. Первый из них был создан 12 октября 2016-го и действует по сей день. Через него осуществляется финансирование деятельности региональных штабов Навального. За четыре года через него было совершено 3455 операций на сумму в 6,9 миллиона долларов. Второй кошелёк появился год спустя и использовался непродолжительное время непосредственно для псевдопредвыборной кампании Навального. Через него было совершено 667 операций на сумму 772 тысячи долларов.
"Всего за 4 года по двум биткоин-кошелькам прошло 7,7 миллиона долларов. По среднему курсу это около 500 миллионов рублей", - приводят "Вести" информацию "Комитета защиты национальных интересов".
Отмечается, что это намного больше того, что заявляют соратники Навального. Так, в июне 2020 года Леонид Волков заявил, что на биткоин-счета штабов поступило 9,1 миллиона рублей. На самом же деле только крупные транзакции за 2019 год насчитывали 44 миллиона рублей, указывает "Комитет". Авторы проекта обвиняют организацию Навального в намеренном вводе своих сторонников в заблуждение и сокрытии денег.

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