Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы • 86 • Украина

Украинская журналистка Олеся Медведева поведала о том, кто сорвал переговоры по Донбассу. «Мы снова в очередном тупике, который грозит нам скатиться в обострение конфликта после местных выборов», — заявила она. В Луганской и Донецкой областях выборы, как известно, отменили из-за невозможности обеспечить там безопасность на участках.



Повисло в воздухе и заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске, которое планировалось на 7 октября. Напомним, Российская Федерация предложила публиковать и выкладывать в публичный доступ видео и стенограммы заседания ТКГ, украинская сторона заявила, что отказывается работать, если не будет соблюдена конфиденциальность. Возник скандал, договориться стороны не смогли. После чего — решено было взять паузу.



Но, как заметила Медведева, это, скорее, говорит о том, что «обсуждать стало практически нечего».



«Москва заявила, что Киев искажает информацию после встреч по Донбассу и что она намерена опубликовать стенограммы и даже видео с этих встреч. Чтобы все видели, кто на самом деле срывает переговоры, — пояснила она.



Прения и споры с Киевом по поводу того, нужна публичность или нет, длились три часа. Россияне убеждали, что ничего секретного на этих заседаниях не обсуждается, почему бы не опубликовать? А действительно, почему Киев против обнародования переговоров — возникает вопрос и у Медведевой.



«Обычно после заседания представители украинской делегации озвучивают свою интерпретацию итогов этих встреч и нередко с некими, знаете, такими героическими, и я бы даже сказала эпическими нотками. Например, о том, как Кравчук “жёстко” поговорил с главой российской делегации Грызловым, помните? Однако, по данным наших источников в ТКГ, переговоры по большей части весьма далеки от такого героического образа», — сказала журналистка.



Кроме того, в материалах «Страны» не раз упоминалось, что многие вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе блокируются именно украинской стороной. Потому и нет заинтересованности, чтобы все эти нюансы вылезли наружу, и люди это увидели.



Также в Зе-команде пообещали, что членам украинской делегации в ТКГ вообще запретят что-либо комментировать по переговорам, и передадут эти полномочия специальному спикеру. И говорить он будет «по методичкам с Банковой», как смела заметить Медведева.



«Стороны не могут согласовать ни одного значимого вопроса, а главное фактически идёт отказ от согласованных в июле-месяце мер по перемирию, — добавила она и констатировала, что «переговоры по Донбассу зашли в очередной тупик».



Сложности наблюдаются и с обменом пленными — их также «буксуют». На заседании ТКГ от 30 сентября российская сторона заявила, что Украина в нарушение обязательств до сих пор не сняла обвинения с тех, кого обменяла. Учитывая, что большинство из этих людей — жители подконтрольной территории Украины, граждане Украины — эти люди не могут вернуться домой к своим семьям и близким. И это, по словам Медведевой, «тормозит новые обмены».



«То есть, получается, что территория Российской Федерации, территория ОРДЛО используется Украиной для сброса, так сказать, “неугодных политических элементов”» — подчеркнула она.



И это несмотря на то, что в Минске-2 заложен обмен «всех на всех». Российская сторона при этом считает, что постановление Верховной рады «о местных выборах» знаменует выход Украины из этого документа, и пока его не исправят, нужно договариваться о новом формате обмена.



«Они тогда ещё пытались идти в рамках Минских соглашений — разведение войск, обмены, “формула Штайнмайера”… Но после встречи с Путиным в Париже в декабре прошлого года, Зеленский сменил тактику и заморозил все политические телодвижения. Начались какие-то заявления о ненужности Минска, на фронте начались обострения, чуть позже вообще прекратились обмены...» — напомнила Медведева.



Очевидно, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании вопроса.



На заседании 30 сентября Киев утверждал, что в СЦКК входят представители Украины и России, хотя Российская Федерация вышла из СЦКК ещё при Порошенко. И согласованные в июле дополнительные меры говорят, что центр должен работать в нынешнем составе — то есть с участием ВСУ, ДНР и ЛНР.



Как стало известно источникам «Страны», близким к переговорному процессу, ДНР и ЛНР предлагали внести коррективы в механизм устранения нарушений возможность совместных инспекций. Украина же ответила предложением ограничиться лишь телефонной связью. А все остальные функции — отдать миссии ОБСЕ. На что представители этой организации объяснили, что решать вопросы остановки эскалации могут лишь враждующие стороны, а задача наблюдателей — наблюдать и фиксировать нарушения.



«То есть неделю назад договорённости о перемирии начали по сути пересматривать. И хотя пересмотреть не удалось, очевидно нежелание Украины работать с утверждённым в июле координационным механизмом. Что выбивает на самом деле из-под перемирия очень серьёзный фактор сдерживания. А это значит, что огонь на Донбассе может возобновиться в любой момент», — сказала Медведева.





источник



Источник: Украинская журналистка Олеся Медведева поведала о том, кто сорвал переговоры по Донбассу. «Мы снова в очередном тупике, который грозит нам скатиться в обострение конфликта после местных выборов», — заявила она. В Луганской и Донецкой областях выборы, как известно, отменили из-за невозможности обеспечить там безопасность на участках.Повисло в воздухе и заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске, которое планировалось на 7 октября. Напомним, Российская Федерация предложила публиковать и выкладывать в публичный доступ видео и стенограммы заседания ТКГ, украинская сторона заявила, что отказывается работать, если не будет соблюдена конфиденциальность. Возник скандал, договориться стороны не смогли. После чего — решено было взять паузу.Но, как заметила Медведева, это, скорее, говорит о том, что «обсуждать стало практически нечего».«Москва заявила, что Киев искажает информацию после встреч по Донбассу и что она намерена опубликовать стенограммы и даже видео с этих встреч. Чтобы все видели, кто на самом деле срывает переговоры, — пояснила она.Прения и споры с Киевом по поводу того, нужна публичность или нет, длились три часа. Россияне убеждали, что ничего секретного на этих заседаниях не обсуждается, почему бы не опубликовать? А действительно, почему Киев против обнародования переговоров — возникает вопрос и у Медведевой.«Обычно после заседания представители украинской делегации озвучивают свою интерпретацию итогов этих встреч и нередко с некими, знаете, такими героическими, и я бы даже сказала эпическими нотками. Например, о том, как Кравчук “жёстко” поговорил с главой российской делегации Грызловым, помните? Однако, по данным наших источников в ТКГ, переговоры по большей части весьма далеки от такого героического образа», — сказала журналистка.Кроме того, в материалах «Страны» не раз упоминалось, что многие вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе блокируются именно украинской стороной. Потому и нет заинтересованности, чтобы все эти нюансы вылезли наружу, и люди это увидели.Также в Зе-команде пообещали, что членам украинской делегации в ТКГ вообще запретят что-либо комментировать по переговорам, и передадут эти полномочия специальному спикеру. И говорить он будет «по методичкам с Банковой», как смела заметить Медведева.«Стороны не могут согласовать ни одного значимого вопроса, а главное фактически идёт отказ от согласованных в июле-месяце мер по перемирию, — добавила она и констатировала, что «переговоры по Донбассу зашли в очередной тупик».Сложности наблюдаются и с обменом пленными — их также «буксуют». На заседании ТКГ от 30 сентября российская сторона заявила, что Украина в нарушение обязательств до сих пор не сняла обвинения с тех, кого обменяла. Учитывая, что большинство из этих людей — жители подконтрольной территории Украины, граждане Украины — эти люди не могут вернуться домой к своим семьям и близким. И это, по словам Медведевой, «тормозит новые обмены».«То есть, получается, что территория Российской Федерации, территория ОРДЛО используется Украиной для сброса, так сказать, “неугодных политических элементов”» — подчеркнула она.И это несмотря на то, что в Минске-2 заложен обмен «всех на всех». Российская сторона при этом считает, что постановление Верховной рады «о местных выборах» знаменует выход Украины из этого документа, и пока его не исправят, нужно договариваться о новом формате обмена.«Они тогда ещё пытались идти в рамках Минских соглашений — разведение войск, обмены, “формула Штайнмайера”… Но после встречи с Путиным в Париже в декабре прошлого года, Зеленский сменил тактику и заморозил все политические телодвижения. Начались какие-то заявления о ненужности Минска, на фронте начались обострения, чуть позже вообще прекратились обмены...» — напомнила Медведева.Очевидно, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании вопроса.На заседании 30 сентября Киев утверждал, что в СЦКК входят представители Украины и России, хотя Российская Федерация вышла из СЦКК ещё при Порошенко. И согласованные в июле дополнительные меры говорят, что центр должен работать в нынешнем составе — то есть с участием ВСУ, ДНР и ЛНР.Как стало известно источникам «Страны», близким к переговорному процессу, ДНР и ЛНР предлагали внести коррективы в механизм устранения нарушений возможность совместных инспекций. Украина же ответила предложением ограничиться лишь телефонной связью. А все остальные функции — отдать миссии ОБСЕ. На что представители этой организации объяснили, что решать вопросы остановки эскалации могут лишь враждующие стороны, а задача наблюдателей — наблюдать и фиксировать нарушения.«То есть неделю назад договорённости о перемирии начали по сути пересматривать. И хотя пересмотреть не удалось, очевидно нежелание Украины работать с утверждённым в июле координационным механизмом. Что выбивает на самом деле из-под перемирия очень серьёзный фактор сдерживания. А это значит, что огонь на Донбассе может возобновиться в любой момент», — сказала Медведева.источникИсточник: Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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