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Что скажет Путин на Генассамблее ООН: Песков приоткрыл завесу тайны

09 сентября 2020, 03:15  •  42 • Политика
Путин в выступлении на Генассамблее ООН будет рассуждать о вызове в связи с пандемией, сообщил Песков. Саммит глав государств состоится уже на следующей неделе, 15 сентября.
Темой выступления президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН станет вызов, который бросила миру пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В этом году Генассамблея ООН должна открыться во вторник, 15 сентября. Президент России не часто принимает участие в этом мероприятии, так как все важные вопросы обычно решаются на более "камерных" саммитах. Однако в этом году, по словам Пескова, российский лидер намерен выступить в ООН с речью.
Путин в выступлении на Генассамблее ООН будет рассуждать о вызове, который бросила пандемия, - заявил пресс-секретарь президента России.
Напомним, что эпидемия COVID-19 затронула практически каждое государство мира. Всемирная организация здравоохранения оказалась катастрофически не готова к такому, а мировая экономика получила серьёзный удар. Россия стойко приняла этот вызов и даже помогла странам, которые особенно нуждались в это непростое время. Кроме того, в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.

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