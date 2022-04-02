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Что сказал Зеленский об ударе по нефтебазе в Белгороде? Хитрость уместилась в два предложения

02 апреля 2022, 08:35  •  343 • Политика
Журналист Fox News задал прямой вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому об ударе, который был нанесён по нефтебазе в Белгороде. Однако украинский президент пошёл на хитрость. Двумя предложениями он косвенно подтвердил, что удар был произведён по его указу.
В частности, журналист Брет Байер уточнил у Зеленского, произвела ли атаку по "военному" объекту на территории России Украина. В свою очередь украинский президент попытался уйти от ответа, но косвенно подтвердил свою причастность.
"Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего", - сказал он, добавив, что "есть вещи", которыми он делится "только с вооружёнными силами, когда они говорят со мной".
Накануне сообщалось, что группа украинских ударных вертолётов вторглась на территорию России и, летя на малой высоте, нанесла ракетный удар по нефтебазе, расположенной в Белгороде.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства нанесения ракетного удара и привлечь к ответственности виновных, включая лётчиков и их командиров.
"По имеющимся данным, украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, в результате чего произошёл пожар", - говорится в сообщении СК.

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