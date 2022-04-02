|
Что сказал Зеленский об ударе по нефтебазе в Белгороде? Хитрость уместилась в два предложения
02 апреля 2022, 08:35 • 343 • Политика
Журналист Fox News задал прямой вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому об ударе, который был нанесён по нефтебазе в Белгороде. Однако украинский президент пошёл на хитрость. Двумя предложениями он косвенно подтвердил, что удар был произведён по его указу.
В частности, журналист Брет Байер уточнил у Зеленского, произвела ли атаку по "военному" объекту на территории России Украина. В свою очередь украинский президент попытался уйти от ответа, но косвенно подтвердил свою причастность.
"Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего", - сказал он, добавив, что "есть вещи", которыми он делится "только с вооружёнными силами, когда они говорят со мной".
Накануне сообщалось, что группа украинских ударных вертолётов вторглась на территорию России и, летя на малой высоте, нанесла ракетный удар по нефтебазе, расположенной в Белгороде.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства нанесения ракетного удара и привлечь к ответственности виновных, включая лётчиков и их командиров.
"По имеющимся данным, украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, в результате чего произошёл пожар", - говорится в сообщении СК.
Подпишитесь на нас
343
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2022, 19:05
|
30 марта 2022, 00:40
|
26 марта 2022, 17:20
|
31 марта 2022, 01:45
|
30 марта 2022, 06:30
|
29 марта 2022, 06:00
|
30 марта 2022, 12:20