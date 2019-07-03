Что сказал Путину премьер Голландии о МН17

Автор:

Гасанов Камран

После недавнего заключения международной Совместной следственной группы (JIT) тема крушения малайзийского «Боинга» 17 июля 2014 года обрела «второе дыхание». Доклад, обнародованный 19 июня, расценивают на Западе как доказательство вины России. Согласно этому заключению, MH17 сбили из ЗРК «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной под Курском. Ответственными за доставку ракетной системы на восток Украины назвали трёх граждан России: Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко.

Очевидно, руководители стран ЕС приехали на саммит G20 с полной уверенностью, что за сбитым лайнером «торчат уши» Кремля. В японскую Осаку специально вылетел премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Тайная встреча»

В кулуарах саммита Рютте нашёл возможность пообщаться с российским президентом. Этот факт сегодня подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, но без подробностей. Затем появилось интервью самого голландского премьера, от которого многие ожидали какой-то определённости. Но голландец ограничился общими фразами. «Я говорил с президентом Путиным о MH17», — сказал он журналистам нидерландского телеканала RTL Nieuws.

Рютте дал понять, что для Нидерландов, как и для многих стран мира, крушение «Боинга-777» — «открытая рана», поэтому он при любом удобном случае готов говорить об этом с российским президентом.

Мы говорили об этом, и по возможности я буду вновь обсуждать эту тему,

— отметил премьер-министр Нидерландов.

Премьер-министр Голландии Марк Рютте. Фото: www.globallookpress.com

Голландские журналисты попытались узнать суть беседы с Путиным, но Рютте отказался раскрывать детали.

«Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе из-за чрезвычайной деликатности темы», — заметил премьер-министр. «Я никогда не скажу, что он ответил из соображений конфиденциальности, а также и потому, что было бы некорректно говорить от имени моего собеседника», — добавил Рютте.

Диаметральная противоположность

Гадать о том, что конкретно обсуждали руководители Нидерландов и России, бессмысленно. Но пока ясно, что их позиции в оценке причин авиакатастрофы противоположные.

Путин многократно говорил, что Россию обвиняют без доказательств, и её специалистов не допустили к расследованию. Москва уже передавала голландцам показатели российских радаров, доказывающих принадлежность «Буков» ВС Украины. Но они международной следственной группой игнорируются.

Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на её плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели, и что было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств,

— сказал Путин на следующий день после обнародования доклада JIT.

Глава государства напомнил, что Украина не ограничила полёты над Донбассом, где летом 2014-го шли бои.

Рютте и так считал Россию виноватой

Голландский премьер не скрывал, что считает Россию ответственной за гибель 298 человек, но после доклада JIT говорит об этом ещё увереннее.

Впервые палец указывает на одну конкретную страну. Мы считаем Россию ответственной за её роль в установлении ракетных систем "Бук",

— заявил Рютте.

Фото: www.globallookpress.com

За пару дней до этого он отчитал малайзийского коллегу Махатхира Мохамада, считающего обвинение возглавляемого Нидерландами расследования «нелепым» и «политически мотивированным».

Я могу представить, что родственники (погибших) очень разочарованы (словами Мохамада) и тем, что они приводят к путанице,

— возмутился Рютте.

Перефразируя голландского премьера, можно сказать, что катастрофа малайзийского «Боинга» наряду с делом Скрипалей остаётся одной из кровоточащих ран современных российско-европейских отношений. Появление доклада о причастности России по инициативе Амстердама лишь усугубляет процесс, потому что следователи теперь добиваются выдачи Гиркина (Стрелкова), Дубинского и Пулатова. Председатель JIT Фред Вестербейке уже сказал, что суд над гражданами России состоится 9 марта 2020 года в Гааге.

Очевидно, что российская сторона никого передавать не будет, а потому Гаагский суд заочно признает виновными трёх подозреваемых. Это решение станет поводом для обсуждения на уровне лидеров Евросоюза новых санкций против России, в том числе, возможно, касающихся «Северного потока — 2».