Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
Эксперт: Не факт, что убийца нашего контрактника в Гюмри — ярый исламист
«С соблюдением необходимых мер безопасности»: в Минобороны РФ рассказали о перех...
После передачи Сирии комплексов С-300 Израиль пообещал не допускать повторения т...
Главная / В России

Что Шойгу сделал в армии за шесть лет

06 ноября 2018, 03:54  •  68 • В России

Год 2012-й: социологи утверждали, что из-за коррупционных скандалов и невнятных реформ уровень доверия граждан вооруженным силам опустился ниже 50%. Количество новой и модернизированной боевой техники едва дотягивало до 20%. Число солдат и сержантов-контрактников держалось на уровне 150 тысяч и «таяло» из-за низкого денежного довольствия. Гигантская очередь людей в погонах, нуждающихся в служебном и постоянном жилье, зашкаливала за 300 тысяч.

А теперь – год 2018-й: уровень доверия россиян своей армии поднялся выше 90%. Такого не было даже на брежневском (79%) пике всенародной любви к своему войску. Количество новой и модернизированной боевой техники поднялось до 65-70%.

Число солдат и сержантов-контрактников возросло до 368 тысяч, а их денежное довольствие увеличилось почти в два раза. Очередь «бездомных» служивых людей сократилась разительно: 150 тысяч получили служебное жилье и почти 130 тысяч – постоянное.

И это – лишь малая часть тех реальных перемен, которые произошли в нашей армии за минувшие 6 лет. В 2012 году десятки тысяч офицеров без сожаления уходили из замученной реформаторским бардаком армии, а сегодня они сотнями рвутся опять на службу. А конкурс в некоторые военные училища достиг рекордных высот – 30 человек на место. Это вам к вопросу о растущем престиже военной службы.

Но попадет в немилость к Шойгу тот, кто будет ставить все это лишь ему в личные заслуги. Он не любит «бронзовую пыль» слащавых комплиментов и упорно повторяет, что все достигнутое – результат работы его команды. От заместителей, главкомов и командующих - до войсковых и флотских лейтенантов.

Шесть лет на главном военном посту – срок по историческим меркам не рекордный. За последние 200 лет существования в России министерства обороны его возглавляли 45 министров. Но, пожалуй, ни один их них за столь короткий срок не добивался таких внушительных и реальных результатов переустройства вооруженных сил. Наверное, это можно назвать феноменом Шойгу. Нет-нет, армия наша сегодня еще далеко не идеальна, в ней еще много нерешенных проблем, но она уже далеко не та, которой была шесть лет назад. Генералы НАТО, еще в недавние годы презрительно называвшие нашу армию «ржавой и позавчерашней», сегодня возводят ее в ранг силы, с которой нельзя не считаться.

В центральном аппарате Минобороны о Шойгу говорят, что он «обладает атомной энергией», что у него не бывает выходных. Рассказывают о любопытном случае. Однажды начальник аппарата принес министру расписание его работы на следующий месяц. Шойгу посмотрел и попросил внести в план еще четыре мероприятия.

- Сергей Кужугетович, да в плане свободного места нет, - сказал начальник аппарата.

- Как нет? - удивился Шойгу. - Вот четыре клетки воскресные пустуют, в них и вбивайте!

Но когда Шойгу говорят комплименты по поводу его достижений в армии, он обязательно напоминает:

- Не забывайте, я всего лишь министр обороны, а у меня есть Верховный Главнокомандующий, указания которого я выполняю…

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
68
Источник
Похожие новости
05 ноября 2018, 14:54
Эксперт пояснил причины перехода Бурятии и Забайкалья в состав ДФО
05 ноября 2018, 03:24
Эшелонированная оборона: насколько уязвимы американские самолёты и ракеты для российских средств ПВО
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет

05 ноября 2018, 18:09
Экс-главу Апелляционного суда Крыма арестовали на Украине за госизмену
05 ноября 2018, 14:54
Страна за неделю с 29 октября по 4 ноября
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 16:54
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
03 ноября 2018, 14:09
Из-за российских санкций все смешалось в головах укропатриотов
30 октября 2018, 14:24
В ФСБ узнали, кто «слил» данные Петрова и Боширова - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.