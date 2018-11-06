Что Шойгу сделал в армии за шесть лет

Год 2012-й: социологи утверждали, что из-за коррупционных скандалов и невнятных реформ уровень доверия граждан вооруженным силам опустился ниже 50%. Количество новой и модернизированной боевой техники едва дотягивало до 20%. Число солдат и сержантов-контрактников держалось на уровне 150 тысяч и «таяло» из-за низкого денежного довольствия. Гигантская очередь людей в погонах, нуждающихся в служебном и постоянном жилье, зашкаливала за 300 тысяч.

А теперь – год 2018-й: уровень доверия россиян своей армии поднялся выше 90%. Такого не было даже на брежневском (79%) пике всенародной любви к своему войску. Количество новой и модернизированной боевой техники поднялось до 65-70%.

Число солдат и сержантов-контрактников возросло до 368 тысяч, а их денежное довольствие увеличилось почти в два раза. Очередь «бездомных» служивых людей сократилась разительно: 150 тысяч получили служебное жилье и почти 130 тысяч – постоянное.

И это – лишь малая часть тех реальных перемен, которые произошли в нашей армии за минувшие 6 лет. В 2012 году десятки тысяч офицеров без сожаления уходили из замученной реформаторским бардаком армии, а сегодня они сотнями рвутся опять на службу. А конкурс в некоторые военные училища достиг рекордных высот – 30 человек на место. Это вам к вопросу о растущем престиже военной службы.

Но попадет в немилость к Шойгу тот, кто будет ставить все это лишь ему в личные заслуги. Он не любит «бронзовую пыль» слащавых комплиментов и упорно повторяет, что все достигнутое – результат работы его команды. От заместителей, главкомов и командующих - до войсковых и флотских лейтенантов.

Шесть лет на главном военном посту – срок по историческим меркам не рекордный. За последние 200 лет существования в России министерства обороны его возглавляли 45 министров. Но, пожалуй, ни один их них за столь короткий срок не добивался таких внушительных и реальных результатов переустройства вооруженных сил. Наверное, это можно назвать феноменом Шойгу. Нет-нет, армия наша сегодня еще далеко не идеальна, в ней еще много нерешенных проблем, но она уже далеко не та, которой была шесть лет назад. Генералы НАТО, еще в недавние годы презрительно называвшие нашу армию «ржавой и позавчерашней», сегодня возводят ее в ранг силы, с которой нельзя не считаться.

В центральном аппарате Минобороны о Шойгу говорят, что он «обладает атомной энергией», что у него не бывает выходных. Рассказывают о любопытном случае. Однажды начальник аппарата принес министру расписание его работы на следующий месяц. Шойгу посмотрел и попросил внести в план еще четыре мероприятия.

- Сергей Кужугетович, да в плане свободного места нет, - сказал начальник аппарата.

- Как нет? - удивился Шойгу. - Вот четыре клетки воскресные пустуют, в них и вбивайте!

Но когда Шойгу говорят комплименты по поводу его достижений в армии, он обязательно напоминает:

- Не забывайте, я всего лишь министр обороны, а у меня есть Верховный Главнокомандующий, указания которого я выполняю…

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