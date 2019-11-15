Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Плохое предзнаменование для Су-35С. Чем чревато переоснащение «Тайфунов» радарам...
"Американцам было выгодно – они пришли. И останутся до последнего нефтедолл...
Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее
Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
Главная / Политика

Что Шойгу на самом деле говорил о крушении MH17. Два главных тезиса вместо обвинений JIT

15 ноября 2019, 20:39  •  132 • Политика
Вбросы JIT о крушении малайзийского MH17 ясны. Цель преследуется очевидная: подсветить нужную версию, когда в неё уже никто не верит. Понятно и спокойствие министра обороны России Сергея Шойгу в ситуации, когда на его фигуре пытаются сделать сенсацию. Дело в том, что Шойгу уже всё сказал по теме крушения "Боинга" и повторять не будет.
Накануне так называемые следователи международной группы заявили о причастности министра обороны Сергея Шойгу к крушению малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Катастрофа произошла на юго-востоке Украины и унесла жизни десятков людей. Надо сказать, ничего оригинального в сказанном JIT нет.
Ещё в 2016 году так называемая экспертно-журналистская группа "Bellingcat" заявила об ответственности высших чинов российской армии за трагедию, в том числе возлагая вину на Шойгу и его заместителей - Валерия Герасимова и Аркадия Бахина. Являются ли их сведения достоверными? Судить можно хотя бы по тому, что ни одного доказательства предоставлено не было, а все заявления пестрят оборотами в стиле "хайли лайкли".
Министр обороны России Сергей Шойгу не обращает внимания на все эти вбросы. К слову, о деле MH7 ёмко он высказался один раз и навсегда. К чему повторяться, если и так всё ясно?

Шойгу о крушении MH17

Украина несёт полную ответственность в связи с катастрофой малайзийского "Боинга", заявил министр обороны в 2014 году - в сентябре, во время встречи со своим коллегой из Малайзии Хишамуддином Хусейном.
Катастрофа произошла в воздушном пространстве Украины, которая несет всю, полную ответственность за случившееся.
Есть прямая взаимосвязь между крушением лайнера и неспособностью украинских властей решать внутренние проблемы мирным путём, добавлял глава оборонного ведомства России.
Убеждён, что если бы Украина решала внутренние проблемы без применения вооружённых сил, без того кровопролития, которое было последний месяц, без применения тяжёлой артиллерии, в том числе ракетной, без применения авиации - вертолётной, штурмовой, истребительной, убеждён, эта трагедия бы не произошла, - подчеркнул Шойгу.
Действительно, в тот момент ситуация была крайне острой. Более того, Киев не предпринял достаточных мер для того, чтобы закрыть небо в опасных районах - предупредить страны мира о рисках. Такие выводы, к слову, несколько лет делали и JIT. А после президенту Петру Порошенко пришлось оправдываться. Снова тема вины Киева поднялась в этом году, уже с подачи голландских политиков. Они настаивали, что Украину следует привлечь к расследованию в качестве ответственного лица.

JIT хотели помощи Шойгу, но...

В мае 2018 года сообщалось, что совместная следственная группа не исключает, что на определённой стадии ей понадобится обратиться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за помощью в проведении расследования крушения "Боинга" на Украине в июле 2014 года. Голландский прокурор Фред Вестербеке отмечал:
Это может стать следующим шагом. Обычный способ обмена информацией между странами - это от прокурора к прокурору.
Однако после никакие новые шаги не предпринимались. Расследование только затягивалось, и даже власти Малайзии стали заявлять, что общественным сознанием просто манипулируют.
К расследованию не привлекали ни Россию, ни Малайзию. Это выглядело подозрительно тогда. Как минимум странным это выглядит и сегодня. Все нестыковки пытаются закрывать вбросами о вине Москвы. То же самое происходит и теперь. Причём забавно, что из всего массива данных, опубликованных накануне, не удалось найти ни единого упоминания рейса MH17. В представленных переговорах - даже если они реальны, что скорее всего неправда, - не упоминают катастрофу. Однако акценты проставлены так, что удалось связать две неродственные темы.

Мнение

Военный корреспондент "КП" Александр Коц проанализировал так называемые "новые доказательства причастности России к крушению малайзийского лайнера". Оказалось, что во всём массиве информации нет ни одного упоминания того самого рейса MH17. Напомним, с якобы сенсационными заявлениями выступила международная группа следователей (JIT), занятых в разборе авиакатастрофы. Уже давно ясно, что их попытки обвинить Россию мало чего стоят. Однако попыток вбросить они не оставляют.
О чём были "новые доказательства"? В расшифровках, которые приводит международная следственная группа, есть моменты, где некие люди говорят о министре обороны РФ Сергее Шойгу. "Чьё имя начинается на Ш.", - говорит голос за кадром. Позднее уточняется, что речь якобы идёт о министре обороны РФ Сергее Шойгу.
Надо сказать, об отсутствии хоть чего-то о MH17 в массиве данных говорили накануне многие. Однако закономерный вопрос наблюдателей остался без ответа. Зато авторы вброса, не обращая внимания на детали, просили ретивую общественность дать им больше информации о командирах, которые могли отдавать приказы во время июльских событий в Донбассе.
"Понимаете? Международная следственная группа, расследующая катастрофу боинга в Донбассе, публикует прослушки, никакого отношения не имеющие собственно к самой катастрофе, - продолжает тему Коц на страницах "КП". - Как сову на глобус, они натягивают какой-то очень далёкий информационный повод".
Совершенно неясно, какое отношение JIT имеет к конфликту в Донбассе в контексте своего расследования. Разве что они публикуют нужные данные - причём нужные именно в этот конкретный момент с точки зрения политики. Коц даже предполагает, что цели могут быть связаны и с разведением сил на юго-востоке Украины. Возможно, вброс выгоден тем, кто хочет сорвать первые договорённости, которых удалось достичь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
15 ноября 2019, 04:24
Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
15 ноября 2019, 15:24
Председателем заксобрания Кировской области избран глава бюджетного комитета
15 ноября 2019, 14:09
Пушков заявил о сдвигах в НАТО после критики Макрона
15 ноября 2019, 02:24
Зампостпреда России при ООН призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения
15 ноября 2019, 14:09
Путин заявил о выполнении Россией поставленных задач в Сирии
15 ноября 2019, 14:09
Ушёл добровольно, но под давлением: В Госдуме поддержали сразу двух президентов Боливии
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2019, 07:39
Лукашенко пригрозил России разорвать договор о границах (Telegram. Обзор)
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской ба...
15 ноября 2019, 01:09
Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу Росси...
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
10 ноября 2019, 23:24
"Рыночек порешал": на Украине предприятия закрывают тысячами (Руслан Осташко)
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
09 ноября 2019, 23:12
Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин
13 ноября 2019, 01:54
Путин отправился в командировку через весь земной шар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.