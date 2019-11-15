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Что Шойгу на самом деле говорил о крушении MH17. Два главных тезиса вместо обвинений JIT
15 ноября 2019, 20:39 • 132 • Политика
Вбросы JIT о крушении малайзийского MH17 ясны. Цель преследуется очевидная: подсветить нужную версию, когда в неё уже никто не верит. Понятно и спокойствие министра обороны России Сергея Шойгу в ситуации, когда на его фигуре пытаются сделать сенсацию. Дело в том, что Шойгу уже всё сказал по теме крушения "Боинга" и повторять не будет.
Накануне так называемые следователи международной группы заявили о причастности министра обороны Сергея Шойгу к крушению малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Катастрофа произошла на юго-востоке Украины и унесла жизни десятков людей. Надо сказать, ничего оригинального в сказанном JIT нет.
Ещё в 2016 году так называемая экспертно-журналистская группа "Bellingcat" заявила об ответственности высших чинов российской армии за трагедию, в том числе возлагая вину на Шойгу и его заместителей - Валерия Герасимова и Аркадия Бахина. Являются ли их сведения достоверными? Судить можно хотя бы по тому, что ни одного доказательства предоставлено не было, а все заявления пестрят оборотами в стиле "хайли лайкли".
Министр обороны России Сергей Шойгу не обращает внимания на все эти вбросы. К слову, о деле MH7 ёмко он высказался один раз и навсегда. К чему повторяться, если и так всё ясно?
Шойгу о крушении MH17
Украина несёт полную ответственность в связи с катастрофой малайзийского "Боинга", заявил министр обороны в 2014 году - в сентябре, во время встречи со своим коллегой из Малайзии Хишамуддином Хусейном.
Есть прямая взаимосвязь между крушением лайнера и неспособностью украинских властей решать внутренние проблемы мирным путём, добавлял глава оборонного ведомства России.
Действительно, в тот момент ситуация была крайне острой. Более того, Киев не предпринял достаточных мер для того, чтобы закрыть небо в опасных районах - предупредить страны мира о рисках. Такие выводы, к слову, несколько лет делали и JIT. А после президенту Петру Порошенко пришлось оправдываться. Снова тема вины Киева поднялась в этом году, уже с подачи голландских политиков. Они настаивали, что Украину следует привлечь к расследованию в качестве ответственного лица.
JIT хотели помощи Шойгу, но...
В мае 2018 года сообщалось, что совместная следственная группа не исключает, что на определённой стадии ей понадобится обратиться к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за помощью в проведении расследования крушения "Боинга" на Украине в июле 2014 года. Голландский прокурор Фред Вестербеке отмечал:
Однако после никакие новые шаги не предпринимались. Расследование только затягивалось, и даже власти Малайзии стали заявлять, что общественным сознанием просто манипулируют.
К расследованию не привлекали ни Россию, ни Малайзию. Это выглядело подозрительно тогда. Как минимум странным это выглядит и сегодня. Все нестыковки пытаются закрывать вбросами о вине Москвы. То же самое происходит и теперь. Причём забавно, что из всего массива данных, опубликованных накануне, не удалось найти ни единого упоминания рейса MH17. В представленных переговорах - даже если они реальны, что скорее всего неправда, - не упоминают катастрофу. Однако акценты проставлены так, что удалось связать две неродственные темы.
Мнение
Военный корреспондент "КП" Александр Коц проанализировал так называемые "новые доказательства причастности России к крушению малайзийского лайнера". Оказалось, что во всём массиве информации нет ни одного упоминания того самого рейса MH17. Напомним, с якобы сенсационными заявлениями выступила международная группа следователей (JIT), занятых в разборе авиакатастрофы. Уже давно ясно, что их попытки обвинить Россию мало чего стоят. Однако попыток вбросить они не оставляют.
О чём были "новые доказательства"? В расшифровках, которые приводит международная следственная группа, есть моменты, где некие люди говорят о министре обороны РФ Сергее Шойгу. "Чьё имя начинается на Ш.", - говорит голос за кадром. Позднее уточняется, что речь якобы идёт о министре обороны РФ Сергее Шойгу.
Надо сказать, об отсутствии хоть чего-то о MH17 в массиве данных говорили накануне многие. Однако закономерный вопрос наблюдателей остался без ответа. Зато авторы вброса, не обращая внимания на детали, просили ретивую общественность дать им больше информации о командирах, которые могли отдавать приказы во время июльских событий в Донбассе.
"Понимаете? Международная следственная группа, расследующая катастрофу боинга в Донбассе, публикует прослушки, никакого отношения не имеющие собственно к самой катастрофе, - продолжает тему Коц на страницах "КП". - Как сову на глобус, они натягивают какой-то очень далёкий информационный повод".
Совершенно неясно, какое отношение JIT имеет к конфликту в Донбассе в контексте своего расследования. Разве что они публикуют нужные данные - причём нужные именно в этот конкретный момент с точки зрения политики. Коц даже предполагает, что цели могут быть связаны и с разведением сил на юго-востоке Украины. Возможно, вброс выгоден тем, кто хочет сорвать первые договорённости, которых удалось достичь.
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