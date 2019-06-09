Что сейчас происходит в Молдове: Суд лишил Додона полномочий президента, Демпартия пытается вернутся во власть

Вчерашние события, которые вне всякого сомнения можно назвать революционными, дали Молдове надежду на достойное будущее. Конечно, было бы наивно предполагать, что правящий режим так просто отдаст власть. Уже вчера вечером к зданиям Генпрокуратуры, МВД и правительства стали подходить люди в спортивных костюмах и расставлять палатки.

Воскресное утро в Кишиневе, здание МВД, палатки и поклонники.

- Что вы тут делаете? – спросили их репортёры.

- Узурпируем власть! – услышали в ответ.

Понятно, что оговорились, но оговорка эта не по Фрейду, оговорка эта по Плахотнюку. Особенно если учесть, что, как сообщают, всю нынешнюю ночь в Кишинев автобусами подвозились люди. Это означает, что возможны провокации, что лучше оставаться сегодня дома, что лучше обходить центр столицы стороной.

В общем, день сегодня – 9 июня – будет не менее жарким, чем предыдущий. В том числе и по погоде – ожидается до 29 градусов выше нуля в 13.00.