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Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 06:35 • 31 • Украина
Власти Киевской области публикуют карту боевых действий вокруг украинской столицы на 8 марта.
Из нее следует, что Буча, Гостомель, Бородянка находятся под контролем Вооруженных сил России.
Под Макаровым (выход на Житомирскую трассу) идут передвижения российской техники. В Ирпене бои, а в Василькове действуют наши разведгруппы.
К северо-востоку от Киева бои ведутся уже в Броварском районе, а также в районе трассы Киев — Харьков.
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