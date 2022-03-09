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Что сейчас происходит под Киевом?

09 марта 2022, 06:35  •  31 • Украина

Власти Киевской области публикуют карту боевых действий вокруг украинской столицы на 8 марта.

Из нее следует, что Буча, Гостомель, Бородянка находятся под контролем Вооруженных сил России.

Под Макаровым (выход на Житомирскую трассу) идут передвижения российской техники. В Ирпене бои, а в Василькове действуют наши разведгруппы.

К северо-востоку от Киева бои ведутся уже в Броварском районе, а также в районе трассы Киев — Харьков.

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