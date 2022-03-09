Что сейчас происходит под Киевом?

Власти Киевской области публикуют карту боевых действий вокруг украинской столицы на 8 марта.Из нее следует, что Буча, Гостомель, Бородянка находятся под контролем Вооруженных сил России.Под Макаровым (выход на Житомирскую трассу) идут передвижения российской техники. В Ирпене бои, а в Василькове действуют наши разведгруппы.К северо-востоку от Киева бои ведутся уже в Броварском районе, а также в районе трассы Киев — Харьков.