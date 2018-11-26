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Что сейчас происходит на Украине: В обменниках пропала валюта, а медиков готовят к войне

26 ноября 2018, 21:09  •  228 • В России

Я, честно говоря, этого звонка ждала. Ворочалась всю ночь (до трех читала про конфликт в Керченском проливе) и только-только под утро провалилась в дрему, как меня оттуда вытащил звонок мобильного. На экране высветился номер с префиксом +38. Словно это была температура больного, а не номер моей давней подруги с Полтавы. Еще ночью решила, что позвоню ей, но она меня опередила.

- У нас опять война, - выла на другом конце трубки подруга, она работает в сфере украинского здравоохранения. - Всем медикам в шесть утра прислали на мобильные телефоны сообщения, что руководство будет проводить экстренное совещание. Будут объяснять, что и как мы должны делать во время военного положения.

- Ну погоди, - пытаюсь ее успокоить, хотя сама с трудом себе верю. - Не паникуй! Это же не война. Да и с кем воевать-то вам? С Россией?

- Нет, конечно. Но могут Донбасс снова долбить. Опять мобилизация, опять мужиков туда начнут посылать.

После экстренного совещания в компании, подруга снова вышла насвязь. В этот раз она говорила спокойней, но чувствовалось в голосе какая-то обида на происходящее.

- Руководство предупредило, чтобы без дела не совались в Донецкую и Луганскую области. Чтобы стороной обходили все митинги. А еще обязали всех, у кого есть военный билет на руках, явиться в военкоматы. И мужчин, и женщин. Я не военнообязанная, но как медика, и меня могут дернуть в любой момент в зону боевых действий, раны перевязывать, - поясняет подруга. - У нас с лета всех мужчин, имеющих непосредственное отношение к медицине или фармацевтике, отправляют в специальные военные лагеря на военные сборы.

- Но ты сама чего боишься?

- Да мы уже ничего не боимся, - вздыхает подруга. - Мы привыкли уже ко всему. Даже к тому, что могут останавливать и отбирать машины для военных нужд. Такое у нас уже было в 2014 году. Мы до сих пор помним, как нам жилось тогда, когда через всю Полтавскую и Харьковскую область военная техника шла в Донбасс, когда донецкие к нам бежали в надежде спастись от войны.

- А как сейчас народ реагирует?

- Люди в соцсетях пишут, что надо запасаться спичками и свечками. Зашла в магазины, кое-где продавцы уже ценники переклеивают. Курс доллара подскочил сегодня. Люди паникуют, потому что в обменниках валюту уже не купить. У нас вся жизнь сейчас в валюте, а не в гривнах измеряется - зарплаты, поставки медикаментов. Ты не забывай, Украина - цэ Европа...

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