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Что сделает Запад России после приговора Навальному

03 февраля 2021, 09:15  •  482 • Политика
Алексей Навальный. Фото: АГН Москва
Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"
После приговора Алексею Навальному на Западе обострились дискуссии о новом "наказании" для России. В частности, ввести рестрикции подумывают в США, представив законопроект уже на этой неделе. Глава МИД Чехии Томас Петршичек поднял этот вопрос в ЕС, призвав страны вернуться к обсуждению антироссийских санкций.
Ранее на Западе звучали и активные призывы остановить строительство "Северного потока – 2" из-за инцидента с Навальным. Однако в Германии отвечают, что проект является исключительно экономическим. Его остановка финансово ударит по гражданам ФРГ, которые вынуждены будут платить за это из своего кармана, поэтому отказываться от него не намерены.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил, насколько ситуация вокруг оппозиционера может рикошетом задеть российский газопровод. По его мнению, санкции маловероятно затронут сферу энергетики.
"Удар по российскому энергетическому сектору, на мой взгляд, не в интересах Европы и даже противоречит им", – рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Попытки использовать ситуацию в России будут задействоваться заинтересованными в остановке проекта людьми, хотя Германия не станет прогибаться, поскольку газопровод отвечает нацинтересам страны. Более вероятно, что на Западе введут меры в отношении российских компаний и частных лиц, подчеркнул он.
Напомним, вчера суд вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному – он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Его адвокаты намереваются обжаловать срок, сообщает "Общественная служба новостей".
После объявления приговора ряд Западных политиков выступили с требованием немедленно освободить Алексея Навального. В частности – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц и канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет "Свободная пресса".

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