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Что сделает Россия с американской ракетой за 20 минут: Военный эксперт описал сценарий войны

18 марта 2021, 23:55  •  90 • Политика
Хатылев раскрыл стратегию защиты России от новейшей американской ракеты. По словам эксперта, 20 минут более чем достаточно для ответа на угрозу.
США в ближайшие 30 дней испытают гиперзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая сможет долететь до Москвы за 20 минут, сообщает британское издание Daily Express. Как Россия будет защищаться от этой угрозы, рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.
Речь идёт о ракете AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Как утверждается, она способна развить скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Таким образом, США надеются нагнать Россию в области гиперзвукового оружия, сообщает британский таблоид.
По словам военного эксперта Сергея Хатылева, для того, чтобы Вашингтон решился на запуск ракеты в направлении Москвы, нужны очень веские основания. Поэтому сценарий, описанный в британской газете, является по большей части фантастическим. Тем не менее, если такое всё же произойдёт, то России есть чем ответить США, заверил специалист.
Система противовоздушной, противоракетной и в целом воздушно-космической обороны России обеспечивает 100% поражение всех видов цели на средних и больших высотах: от маловысотных до баллистических ракет,
- рассказал Сергей Хатылев в беседе с Nation News.
Также он добавил, что Москва - это не точечный объект, а огромный город в 60 и более километров в диаметре. Просто чтобы достичь его, ракете необходимо прорваться через все системы ПВО и ПРО от границы России до непосредственно самой Москвы.
Кроме того, даже несмотря на огромную скорость американской ракеты, 20 минут вполне достаточно, чтобы российская армия, флот и авиация успели отреагировать.

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