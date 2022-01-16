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Что с Назарбаевым? Сатановский поделился опасениями
16 января 2022, 12:10 • 285 • Политика
Востоковед Евгений Сатановский поделился опасениями насчёт судьбы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По его словам, он "ушёл в мир иной", а в стране творится хаос.
Как отметил Сатановский, что с Назарбаевым что-то не так, говорит тот факт, что родственники елбасы на глазах теряют посты и уезжают из страны. Ситуация вокруг элиты республики напоминает события после смерти Сталина.
Также Сатановский считает, что порядка в Казахстане как не было, так и нет. По словам востоковеда, страну может ждать либо "латиноамериканский", либо "африканский" путь развития событий. Но в любом случае, в этой истории "винтовка рождает власть".
"Просвещённый (или обычный, дикий) авторитаризм, с некоторым декором в стиле демократии, там ещё возможен - это показала эпоха Назарбаева. Перейдёт он в жёсткую диктатуру, как в ряде соседних стран, или нет - вопрос", - описывает будущее Казахстана Сатановский.
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