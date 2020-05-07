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Что с нами происходит: в Восточной Европе демонтируют не памятники, а наше чувство гордости
07 мая 2020, 13:10 • 69 • Аналитика
Снос памятников советским воинам-освободителям, акты вандализма в отношении воинских захоронений становятся уже чем-то повседневным для стран Восточной Европы. Прибалтика, Польша, Болгария, Украина, теперь и Чехия. И в любом из этих случаев набор аргументов невелик: если акт вандализма, то «полиция разбирается» (пока расследованных случаев менее 1 процента), если снос памятника по инициативе властей, то «это наше внутреннее решение, не ваше дело, не занимайтесь вмешательством в наши внутренние дела».
И судя по тому, как развиваются события, дело действительно «не наше». Никакого адекватного наглым деяниям ответа Россия себе не позволяет. Даже стандартный инструмент современного наказания в виде санкций – «не наше». Наше всё на сегодня – это нота протеста, спич на неведомственной странице в Фейсбуке. Ну как же… Ведь если действительно принять меры, то партнёры же могут и обидеться. Коларж и Новотны, чего доброго, пальцем погрозят. А какой-нибудь евродепутатишка поднимет вопрос аж в Европарламенте!..
Возникает вопрос: да что это с нами происходит? Широтой душевной ну никак не назвать. Какая-то беззубость, бесхребетность, апатия. Ведь в Восточной Европе демонтируют не столько статуи и памятные доски, они демонтируют наше чувство гордости, чувство собственного достоинства. Если платить за это исключительно ни к чему не обязывающей нотой протеста, то, есть мнение, что всё это будет продолжаться и дальше – что называется, война до последнего памятника.
Конечно же, находится немало людей, которые говорят, что, дескать, это ж не простой народ делает подобные гнусные вещи, это, мол, всё тамошние власти. Простой народ, мол, вообще-то нас ценит, любит, уважает. Но где-то очень глубоко в душе. Так, что наплевать ему на демонтаж памятников, ибо своими делами занят.
Но а что России от этого? Маршала Конева на постаменте нет. А это значит, что у новых поколений чехов уже и вопроса не возникнет, так кто этот человек в военной шинели и с букетом сирени в руках, которому установлен памятник в их родном городе. Нет памяти, нет истории, нет и понимания того, а жили бы вообще эти люди сегодня, если бы не этот человек с букетом сирени… Минус Конев, минус Черняховский, минус Бронзовый солдат, минус, минус, минус...
Может быть, причина в том, что пока в Восточной Европе ставили памятники воинам-освободителям, в Европе Западной возводили на пьедестал доллар, счастливую жизнь в кредит. Это у нас позволяют себе «с барского плеча» списывать долги «по дружбе». Запад же спрашивает за каждый цент, за каждую выданную в кредит кроху. Попробуй не расплатись! И именно этот пьедестал с навязанным поклонением «американской мечте» сегодня и приводит к тому, что наши ценности с постаментов свергаются. И если мы на это не отвечаем, как должно отвечать, то на самом ли деле наши ценности, хотя бы в отношении памяти о своих предках, остались неизменными? Или мы просто боимся признаться даже самим себе, что это уже не так?..
Володин Алексей
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